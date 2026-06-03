Malditos Nerds

007 First Light: tips esenciales para entender las mecánicas de James Bond

Descubrí cómo gestionar energía, neutralizar refuerzos y farmear coleccionables sin repetir niveles

Guardar
Google icon
007 First Light, de IO Interactive.
007 First Light, de IO Interactive.

En 007 First Light no podés disparar cuando querés: la mecánica Licencia para matar te obliga a esperar a que los enemigos abran fuego real antes de desenfundar. Ese cambio de reglas redefine el sigilo y el combate, y dominar sus diez sistemas clave es lo que separa una misión limpia de un reinicio frustrante.

En esta guía te contamos los consejos que necesitás para la campaña, desde la gestión de energía hasta cómo recolectar coleccionables sin repetir niveles.

Entender la Licencia para matar y el sigilo social

Bond solo puede usar armas de fuego cuando la situación escala y el enemigo dispara con munición letal. Sabés que está activo porque el texto Licencia para matar aparece en rojo en la parte superior de la pantalla. Apenas eliminás la amenaza, el arma se guarda sola y volvés al subterfugio.

PUBLICIDAD

En zonas restringidas podés caminar sin levantar sospechas inmediatas de la mayoría de los NPCs. Si un guardia te confronta, usá el Farol para dar una excusa y enfriar la situación. El farol consume energía del medidor azul y no funciona contra los Vigías.

007 First Light, de IO Interactive.
007 First Light, de IO Interactive.

Gestión de energía y químicos

Tus dispositivos consumen uno de dos recursos que tenés que equilibrar:

  • Energía: alimenta el Reloj Q, la Correa láser y las distracciones tecnológicas. Se recarga al interactuar con aparatos eléctricos como computadoras portátiles, teléfonos o teclados.
  • Químicos: alimentan dispositivos como el Teléfono de dardos, la Cápsula de humo o el Bolígrafo de misiles. Se recargan en puntos específicos o juntando productos de limpieza.

Llevá siempre un dispositivo de cada tipo para no vaciar un solo recurso a mitad de misión.

Uso de la Lente Q para leer la sala

La Lente Q es vital antes de actuar. Al activarla, podés descubrir objetos ocultos en los NPCs (llaves, tarjetas de acceso, fajos de dinero) y resaltar interactuables en naranja, además de ver las siluetas de los enemigos a través de las paredes.

PUBLICIDAD

Pasá el cursor sobre objetos o personas para ver cómo impacta cada dispositivo: explosión, visión reducida, distracción. Es tu radar táctico para planificar rutas y eliminar amenazas sin sorpresas.

007 First Light, de IO Interactive.
007 First Light, de IO Interactive.

Neutralizar refuerzos y manejar la salud

Si falla el sigilo, localizá al enemigo con un ícono de antena sobre la cabeza. Tenés una ventana muy corta para interrumpir su transmisión de radio antes de que lleguen refuerzos. Neutralizalo con fuerza o dispositivos y la llamada se cancela, lo que puede devolverte al sigilo siempre que otros guardias no te hayan detectado.

Bond no tiene barra de vida tradicional: la pantalla se tiñe de rojo al recibir daño. Si estás en apuros, lanzá tu arma vacía a la cara del enemigo para aturdirlo y retirate a cubierto. Alejarte del fuego unos segundos regenera tu salud automáticamente.

Combate eficiente: headshots, altura y entorno

Cuando el combate es inevitable, la munición escasea. Un disparo a la cabeza elimina a enemigos sin casco, pero los blindados requieren de dos a cuatro impactos. Disparar a una pierna aturde; disparar a ambas incapacita al enemigo por completo.

Buscá siempre el terreno elevado: mantenés el sigilo más tiempo, conseguís mejores ángulos para headshots y podés hacer derribos aéreos. Aprovechá, además, el escenario: dispará a poleas para soltar planchas metálicas, cortá cables de lámparas con el láser, sobrecargá fuentes de luz para cegar o arrojá tazas y ladrillos a la cara de los guardias para aturdirlos.

007 First Light, de IO Interactive.
007 First Light, de IO Interactive.

Entrenamiento TacSim y farmeo de coleccionables

No salteés el departamento de TacSim con la Dra. Selina Tan. Completar los primeros niveles de las Escaladas te enseña combinaciones de golpes, paradas, esquivas laterales y agarres. Es la forma más segura de dominar el combate cuerpo a cuerpo antes de seguir la historia.

Si buscás completar los conjuntos de cartas, información, recuerdos, postales y legado, los objetos se guardan al instante al recogerlos. Podés cargar un punto de control específico desde el menú de selección de capítulo, obtener el coleccionable y salir directamente al menú principal sin necesidad de terminar la misión.

Los diez sistemas de 007 First Light piden un equilibrio fino entre sigilo, recursos y reflejos, y cada misión te empuja a improvisar con lo que el entorno te da. ¡Las builds de dispositivos y las rutas de coleccionables las desglosamos en Malditos Nerds para que exprimas hasta el último rincón del juego!

Temas Relacionados

007 First LightIO Interactivemalditos-nerds-guiasguiasmalditos-nerdsguias-007-first-light

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Saber Interactive anuncia ‘Stuntman: Hollywood’, el regreso legendario de la saga de carreras y acción

Saber Interactive y Universal apuestan por la nostalgia y la innovación en su propuesta para la nueva generación de consolas y PC

Saber Interactive anuncia ‘Stuntman: Hollywood’, el regreso legendario de la saga de carreras y acción

007 First Light: todos los códigos de las cajas fuertes y dónde encontrarlas

Descubrí las ubicaciones de las cuatro cajas fuertes, sus códigos y los desafíos que completás al abrirlas

007 First Light: todos los códigos de las cajas fuertes y dónde encontrarlas

Marvel’s Wolverine desata violencia sin límites y cameos icónicos en su gameplay del State of Play

El nuevo juego de Insomniac busca consolidar la madurez y violencia explícita en el universo Marvel para PlayStation 5

Marvel’s Wolverine desata violencia sin límites y cameos icónicos en su gameplay del State of Play

007 First Light: cómo y dónde conseguir todos los trajes

Descubrí cómo obtener los 39 atuendos de James Bond, desde los formales hasta los temáticos, y dónde encontrar cada objeto de legado

007 First Light: cómo y dónde conseguir todos los trajes

Mintrocket anuncia ‘Bancho the Chef’, precuela de Dave the Diver, para PlayStation 5 y Steam

El título explora los primeros años de Bancho en el universo Dave the Diver, entre cocina y viajes

Mintrocket anuncia ‘Bancho the Chef’, precuela de Dave the Diver, para PlayStation 5 y Steam

ANIME

El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

Madhouse confirma la temporada 3 de Frieren con un estreno global para octubre de 2027 en streaming

‘Ghost in the Shell’ vuelve con un nuevo anime de la mano del estudio de Dandadan

Retrocultura Activa | La ciudad maldita de Doomed Megalopolis: cuando lo ancestral invade el Tokio moderno

PELÍCULAS

The Batman: Part II - Tratando de descifrar su trama

The Batman: Part II - Tratando de descifrar su trama

Anna Faris y Regina Hall protagonizan el tráiler final de Scary Movie 6

Anna Kendrick asume la dirección de la adaptación de ‘The Seven Husbands of Evelyn Hugo’

Zack Snyder dirigirá remake de ’1997: Escape de Nueva York’ con StudioCanal y John Carpenter como productor

Jeymes Samuel dirigirá la adaptación de Streets of Rage con guionistas de ‘Sonic: La película’

SERIES

Sarah Snook protagoniza ‘Los pájaros’: la novela de Daphne du Maurier revive en Alaska actual

Sarah Snook protagoniza ‘Los pájaros’: la novela de Daphne du Maurier revive en Alaska actual

James Moriarty se convierte en protagonista en la nueva serie que reinventa al villano de Sherlock Holmes

Emma D’Arcy y Matt Smith encabezan la guerra en el tráiler final de la tercera temporada de ‘House of the Dragon’

Tom Hardy al borde: negociaciones y tensiones en la tercera temporada de Tierra de mafiosos

Willa Dunn será Nellie Oleson en el reboot de ‘La casa de la pradera’