007 First Light: tips esenciales para entender las mecánicas de James Bond

007 First Light, de IO Interactive.

En 007 First Light no podés disparar cuando querés: la mecánica Licencia para matar te obliga a esperar a que los enemigos abran fuego real antes de desenfundar. Ese cambio de reglas redefine el sigilo y el combate, y dominar sus diez sistemas clave es lo que separa una misión limpia de un reinicio frustrante.

En esta guía te contamos los consejos que necesitás para la campaña, desde la gestión de energía hasta cómo recolectar coleccionables sin repetir niveles.

Entender la Licencia para matar y el sigilo social

Bond solo puede usar armas de fuego cuando la situación escala y el enemigo dispara con munición letal. Sabés que está activo porque el texto Licencia para matar aparece en rojo en la parte superior de la pantalla. Apenas eliminás la amenaza, el arma se guarda sola y volvés al subterfugio.

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En zonas restringidas podés caminar sin levantar sospechas inmediatas de la mayoría de los NPCs. Si un guardia te confronta, usá el Farol para dar una excusa y enfriar la situación. El farol consume energía del medidor azul y no funciona contra los Vigías.

007 First Light, de IO Interactive.

Gestión de energía y químicos

Tus dispositivos consumen uno de dos recursos que tenés que equilibrar:

Energía: alimenta el Reloj Q, la Correa láser y las distracciones tecnológicas. Se recarga al interactuar con aparatos eléctricos como computadoras portátiles, teléfonos o teclados.

Químicos: alimentan dispositivos como el Teléfono de dardos, la Cápsula de humo o el Bolígrafo de misiles. Se recargan en puntos específicos o juntando productos de limpieza.

Llevá siempre un dispositivo de cada tipo para no vaciar un solo recurso a mitad de misión.

Uso de la Lente Q para leer la sala

La Lente Q es vital antes de actuar. Al activarla, podés descubrir objetos ocultos en los NPCs (llaves, tarjetas de acceso, fajos de dinero) y resaltar interactuables en naranja, además de ver las siluetas de los enemigos a través de las paredes.

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Pasá el cursor sobre objetos o personas para ver cómo impacta cada dispositivo: explosión, visión reducida, distracción. Es tu radar táctico para planificar rutas y eliminar amenazas sin sorpresas.

007 First Light, de IO Interactive.

Neutralizar refuerzos y manejar la salud

Si falla el sigilo, localizá al enemigo con un ícono de antena sobre la cabeza. Tenés una ventana muy corta para interrumpir su transmisión de radio antes de que lleguen refuerzos. Neutralizalo con fuerza o dispositivos y la llamada se cancela, lo que puede devolverte al sigilo siempre que otros guardias no te hayan detectado.

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Bond no tiene barra de vida tradicional: la pantalla se tiñe de rojo al recibir daño. Si estás en apuros, lanzá tu arma vacía a la cara del enemigo para aturdirlo y retirate a cubierto. Alejarte del fuego unos segundos regenera tu salud automáticamente.

Combate eficiente: headshots, altura y entorno

Cuando el combate es inevitable, la munición escasea. Un disparo a la cabeza elimina a enemigos sin casco, pero los blindados requieren de dos a cuatro impactos. Disparar a una pierna aturde; disparar a ambas incapacita al enemigo por completo.

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Buscá siempre el terreno elevado: mantenés el sigilo más tiempo, conseguís mejores ángulos para headshots y podés hacer derribos aéreos. Aprovechá, además, el escenario: dispará a poleas para soltar planchas metálicas, cortá cables de lámparas con el láser, sobrecargá fuentes de luz para cegar o arrojá tazas y ladrillos a la cara de los guardias para aturdirlos.

007 First Light, de IO Interactive.

Entrenamiento TacSim y farmeo de coleccionables

No salteés el departamento de TacSim con la Dra. Selina Tan. Completar los primeros niveles de las Escaladas te enseña combinaciones de golpes, paradas, esquivas laterales y agarres. Es la forma más segura de dominar el combate cuerpo a cuerpo antes de seguir la historia.

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Si buscás completar los conjuntos de cartas, información, recuerdos, postales y legado, los objetos se guardan al instante al recogerlos. Podés cargar un punto de control específico desde el menú de selección de capítulo, obtener el coleccionable y salir directamente al menú principal sin necesidad de terminar la misión.

Los diez sistemas de 007 First Light piden un equilibrio fino entre sigilo, recursos y reflejos, y cada misión te empuja a improvisar con lo que el entorno te da. ¡Las builds de dispositivos y las rutas de coleccionables las desglosamos en Malditos Nerds para que exprimas hasta el último rincón del juego!

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