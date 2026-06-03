007 First Light: las mejores armas y tácticas de combate

007 First Light

El arsenal de 007 First Light no funciona como el de un juego de disparos común: la mecánica Licencia para matar te deja disparar solo cuando el enemigo escala la situación y la munición es tan escasa que cada bala cuenta. Agarrar el arma correcta en el momento justo transforma un tiroteo caótico en una secuencia limpia de eliminaciones.

En esta guía te contamos cuáles son las mejores armas del juego, cómo se comportan y qué tácticas aprovechar para dominar cualquier enfrentamiento.

La mecánica Licencia para matar

El combate con armas de fuego está gobernado por esta regla: Bond solo desenfunda y dispara cuando los enemigos abren fuego real contra vos. Sabés que la licencia está activa porque en la parte superior de la pantalla aparece el texto Licencia para matar en rojo. Apenas eliminás la amenaza inmediata, Bond guarda el arma automáticamente para volver al subterfugio.

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La munición es extremadamente limitada y no se acumula. Casi todas las armas son de usar y tirar: las obtenés de enemigos caídos o del entorno, las vaciás y las descartás. Si te quedás sin balas, podés lanzar el arma vacía a la cara de un rival para aturdirlo, o dispararle a la mano para que suelte su equipo y atraparlo en el aire.

007 First Light, de IO Interactive.

Pistola de servicio y su variante silenciada

La Pistola de servicio es la Walther PPK de Bond, el arma con la que arrancás la mayoría de las misiones de la historia. Sirve como seguro de vida cuando la munición de otras piezas se acaba y cuenta con cinco aspectos intercambiables: Espectro Aureo, Pistola dorada, Emblema de agente, Pistola de servicio de Simulación táctica y el aspecto por defecto.

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La Pistola de servicio silenciada es la variante sigilosa. Se desbloquea avanzando en la campaña y conviene comprarla para usarla en la Simulación táctica; permite eliminar enemigos sin alertar a los demás, ideal para limpiar zonas antes de que la situación escale.

Fusil de asalto Ráfaga de tormenta y Fusil de la pista de aterrizaje

El Fusil de asalto Ráfaga de tormenta es la joya a media y larga distancia. Una sola ráfaga al pecho liquida a cualquier enemigo sin chaleco antibalas. Cambia de blanco rapidísimo y resulta perfecto para derribar grupos que avanzan en formación.

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El Fusil de la pista de aterrizaje comparte prestaciones muy similares. Se añade al catálogo de la Simulación táctica después de subir de nivel, por lo que conviene tenerlo a mano cuando la Ráfaga de tormenta se queda sin munición.

007 First Light, de IO Interactive.

Escopetas para combate cerrado

La T&M Compacto es una escopeta recortada de poder bruto. A corta distancia es muerte instantánea; emboscar en pasillos, esquinas o habitaciones chicas la vuelve imparable.

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La Escopeta de la Sala Roja gana a cambio menos dispersión y más alcance efectivo. Detiene en seco a soldados que intentan flanquearte y castiga con fuerza en espacios medianos donde la recortada ya pierde pegada.

Francotirador K&S de cerrojo

El K&S de cerrojo es el fusil de precisión extremo de 007 First Light. Un disparo al pecho elimina a cualquier enemigo sin blindaje al instante. Apenas aparezca un punto elevado con buena línea de visión, vale la pena tomarlo y limpiar la sala antes de que los refuerzos se acerquen.

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Artilugios Q ofensivos

Bolígrafo misil (Bolígrafo de misiles): lanza pequeños misiles que explotan al impacto. Derriba puertas blindadas y enemigos de un golpe. No es discreto, pero a diferencia de los disparos convencionales no rompe el sigilo de inmediato si se usa con cuidado.

Cámara de onda de choque: aturde y daña la armadura corporal de enemigos pesados, dejándolos expuestos. También derriba elementos del entorno —estanterías o extintores— sobre los guardias.

Mina cegadora: neutraliza instantáneamente a quien pase cerca. Su alcance es limitado y genera ruido, pero resulta perfecta para despachar parejas de guardias en pasillos sin intercambiar disparos.

007 First Light, de IO Interactive.

Tácticas de combate que marcan la diferencia

Disparar a la cabeza elimina al instante a cualquier enemigo sin armadura. Los blindados llevan casco y necesitan entre dos y cuatro impactos en la cabeza para romper la protección y acabar con ellos. Disparar a una pierna aturde temporalmente; a ambas, lo incapacita por completo.

Activá el Lente Q antes de un tiroteo: marca posiciones enemigas a través de paredes y resalta objetos destructibles del entorno —barriles, lámparas— que funcionan como armas improvisadas.

Buscá siempre el terreno elevado. Facilita los disparos a la cabeza que desde abajo están bloqueados por coberturas y permite realizar derribos aéreos. Muchas coberturas, como cajas de madera o láminas onduladas, son muy destructibles; para tiroteos prolongados usá estructuras sólidas o vigas de metal.

Si un enemigo grita que va a lanzar una granada, disparale de inmediato para que la suelte y detone en su propia posición. También podés usar el Reloj Q para hackear y desactivar granadas de fragmentación en el aire.

Antes de cada misión de la historia pasá por el Laboratorio Q. Una vez desbloqueadas todas las ranuras, podés equipar hasta tres artilugios. Llevar el combo de cámara de choque, bolígrafo misil y mina cegadora te da cobertura para tanques, grupos y pasillos.

Las opciones de escopeta y francotirador cubren los extremos de distancia, pero la Ráfaga de tormenta es la pieza más equilibrada para arrasar en cuarteles y hangares. El resto de los gadgets y tácticas de 007 First Light los desglosamos en Malditos Nerds con las guías de supervivencia, sigilo y secretos que arman la misión completa.