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‘Invincible VS’ presenta los detalles de su modo historia con Mark Grayson y Omni-Man

El primer videojuego de Invincible presenta una campaña original, voces icónicas y escenas de gran calidad

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Invincible VS presenta un nuevo tráiler.

Invincible VS, el nuevo juego de lucha inspirado en la popular serie y cómic Invencible, estará disponible a partir del 30 de abril para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Este título, desarrollado por Quarter Up y Skybound Entertainment, se distingue por su modo historia innovador, el cual amplía el universo original mediante una campaña jugable completamente nueva, con guion propio y una producción de alto nivel. Con la colaboración directa de Robert Kirkman, creador de la obra, el juego busca atraer tanto a seguidores de siempre como a nuevos jugadores al ofrecer un episodio inédito que no ha sido adaptado en la serie animada.

Un episodio original en formato interactivo

La principal novedad de Invincible VS es su modo historia, que ha sido diseñado para ofrecer duración y calidad equivalentes a las de un episodio completo de la serie. La campaña, escrita por Helen Leigh, guionista y coproductora ejecutiva de la serie, y Mike Rogers, director narrativo del juego, en colaboración con Robert Kirkman, sitúa a los jugadores en una trama alternativa en la que Omni-Man, el antihéroe viltrumita, se mantiene leal a su planeta natal y lidera la conquista de la Tierra. Esta premisa modifica el desarrollo habitual de los acontecimientos vistos en Prime Video, originando nuevos conflictos y alianzas entre Mark Grayson, su padre y otros viltrumitas, incluidos Thula, Lucan, Anissa y Conquest.

El proyecto cuidó al detalle el apartado audiovisual para igualar la experiencia a la de la serie. Las escenas cinemáticas, supervisadas por Seung Eun Kim, responsable de secuencias en Arcane y The Batman, reproducen la acción y la intensidad características de la animación. Para lograr este efecto, se recurrió a la tecnología de captura de movimiento y un doblaje completo, situando el modo historia de Invincible VS en un nivel superior respecto a otros juegos de lucha.

El regreso de las voces originales y nuevas incorporaciones

Para los seguidores de la serie, uno de los aspectos más atractivos será la participación de parte del reparto original en inglés. Destaca el regreso de J.K. Simmons como Omni-Man, así como las voces de Gillian Jacobs como Atom Eve y Jason Mantzoukas como Rex Splode. Sin embargo, personajes como Mark, Allen o Cecil son interpretados por nuevos actores, ya que Skybound no logró asegurar la presencia de todo el elenco original de Prime Video debido a limitaciones presupuestarias. Esta combinación permite mantener la continuidad en los personajes principales y ofrece nuevas interpretaciones en los secundarios.

El juego incorpora también personajes que no han aparecido en la animación, como Ella Mental, expandiendo el universo Invencible en el ámbito interactivo. Este personaje recibirá próximamente una historia de origen en los cómics, escrita por Kirkman y Cory Walker. Esta integración de historias entre videojuegos y cómics responde a una tendencia creciente, que permite a los fans ampliar el universo a través de distintas plataformas.

Combates, personajes y accesibilidad para todos los jugadores

En cuanto a la jugabilidad, Invincible VS apuesta por un sistema de batallas 3 contra 3, permitiendo así combates en equipos formados por los 18 personajes más representativos del cómic y la serie. Los jugadores podrán recorrer escenarios emblemáticos, fielmente recreados para el juego, lo que genera una atmósfera familiar para quienes conocen la serie.

El diseño del combate se realizó en colaboración con antiguos desarrolladores de Killer Instinct, uno de los referentes del género de lucha. El objetivo fue adaptar la jugabilidad a la espectacularidad de Invencible, poniendo énfasis en la intensidad de las peleas y la impresión de estar protagonizando un episodio auténtico. Se priorizó también la accesibilidad: tanto jugadores experimentados en juegos de lucha como quienes se inicien encontrarán controles intuitivos, distintos niveles de dificultad y opciones de entrenamiento.

Importancia del lanzamiento y diferentes ediciones disponibles

El lanzamiento de Invincible VS coincide con la finalización de la cuarta temporada de la serie en Prime Video, funcionando como un puente narrativo mientras los fans esperan más contenido audiovisual. Los interesados en profundizar en el universo Invencible podrán elegir entre varias ediciones físicas, incluida una edición coleccionista con extras como arte conceptual y contenido digital.

Desde su anuncio, el videojuego ha generado gran expectativa por su promesa de calidad y fidelidad al material original. Los desarrolladores han destacado que las decisiones argumentales buscan recompensar a los jugadores comprometidos: completar la campaña desbloquea contenido exclusivo que amplía la relación entre la serie, los cómics y el juego. Según el equipo creativo, la meta fue igualar o superar el nivel de producción de los modos historia tradicionales en juegos de lucha, acercando tanto la narrativa como el apartado técnico a los estándares de la animación moderna.

Impacto en la comunidad y perspectivas de futuro

Para la comunidad de Invincible, habituada a los saltos entre cómic y pantalla, la llegada de un videojuego canónico supone una oportunidad adicional: experimentar la historia de forma interactiva y acceder antes que nunca a material nuevo o alternativo supervisado por los creadores originales. Es destacable que Skybound y Quarter Up hayan contado con guionistas y artistas del cómic y la serie para asegurar coherencia y profundidad.

La relación entre animación, cómic y videojuegos se refuerza con iniciativas como la historia de origen de Ella Mental o la participación de Seung Eun Kim en las cinemáticas, considerada una gran garantía de calidad visual. Quienes buscan nuevas formas de explorar el mundo de Invencible encontrarán referencias, detalles y respuestas a preguntas que han quedado pendientes en la serie. Sin embargo, la ausencia de parte del elenco original de voces genera cierta controversia en la comunidad sobre la autenticidad plena de la experiencia. A pesar de ello, la mayoría valora el regreso de J.K. Simmons como Omni-Man, considerando su interpretación como un elemento clave del éxito transmedia.

Invincible VS, de Quarter Up.
Invincible VS, de Quarter Up.

Universos expandidos: una tendencia creciente

La incorporación de nuevos personajes y el estreno de historias fuera del soporte tradicional consolidan la apuesta de Kirkman y Skybound por el modelo transmedia. Más allá de servir para acortar la espera de una quinta temporada, Invincible VS anticipa la integración de narrativas entre series, cómics y videojuegos como objetivo de los próximos lanzamientos de la franquicia. Para los coleccionistas, la edición física y los desbloqueables especiales refuerzan el sentido de comunidad, llevando la interacción más allá de lo digital.

Aunque aún existen desafíos, como los costos de producción y la coordinación de equipos globalmente distribuidos, los primeros resultados posicionan el modo historia de Invincible VS como un referente en la consolidación de universos expandidos en el videojuego. La industria, especialmente en los títulos con licencia, observa con atención el impacto en ventas y crítica tras su lanzamiento previsto para el 30 de abril.

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