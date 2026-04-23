Pearl Abyss transforma ‘Crimson Desert’ con dificultad adaptable y mejoras en la vivienda

Crimson Desert - Portadas

Crimson Desert, el reconocido RPG de acción desarrollado por Pearl Abyss, ha lanzado su versión 1.04, ya disponible para PC, PlayStation y Xbox, mientras que la versión para Mac continúa en desarrollo. El principal cambio de esta actualización es la incorporación de los modos de dificultad Fácil y Difícil, lo que permite a los jugadores personalizar su experiencia, tanto para quienes buscan un reto mayor como para los que prefieren una aventura más accesible. Entre otras novedades destacan mejoras gráficas, nuevas opciones de almacenamiento en las viviendas de los jugadores y una mayor variedad de mascotas, marcando un importante avance en la política de actualizaciones del juego.

Opciones de dificultad: personalización de la experiencia de juego

Por primera vez desde su lanzamiento, Crimson Desert cuenta con tres niveles de dificultad: Fácil, Normal y Difícil. El modo Fácil reduce el daño recibido, amplía el margen para ejecutar paradas y esquivas, y disminuye la velocidad y agresividad de los enemigos, facilitando la accesibilidad al juego. En contraste, el modo Difícil incrementa todos los parámetros de dificultad; acorta la duración de la invencibilidad al rodar, retrasa los efectos de los objetos de comida aplicándolos solo después de finalizar su animación, y añade patrones de combate y mayor agresividad a los jefes.

Esta flexibilidad responde a las peticiones de la comunidad, que solicitaba poder adaptar Crimson Desert a distintos estilos de juego, ya sea para quienes desean centrarse en la narrativa y la exploración o para jugadores expertos que buscan desafíos adicionales en el combate. La incorporación de estos modos facilita una mayor personalización, incidiendo directamente en la curva de aprendizaje y en la progresión dentro del mundo de Pywel.

Actualizaciones en almacenamiento y gestión doméstica

La actualización incluye una reestructuración importante en el sistema de almacenamiento de las viviendas, una de las funciones más valoradas por los usuarios. Ahora es posible utilizar el Sturdy Gatherables Chest, que ofrece capacidad para 1,000 objetos y puede emplearse incluso si los materiales no están en el inventario inmediato del jugador. También se suman las variantes del Kuku Cooler y Enhanced Kuku Cooler, diseñadas para almacenar alimentos e ingredientes con capacidades de 40 y 330 espacios respectivamente. Estos nuevos objetos pueden obtenerse tanto en tiendas como a través de misiones y crafteo.

Se añade además el Collectibles Chest, pensado para guardar objetos de misión y recetas, que también dispone de 1,000 espacios. El almacenamiento para conjuntos de ropa ahora forma parte del armario personalizable y puede ampliarse según la cantidad de armarios instalados en la vivienda, hasta un máximo total de 1,000 vestimentas.

La actualización aporta mejoras en la interfaz del modo vivienda, controles más intuitivos y la posibilidad de recuperar todos los muebles de una sola vez. Esta optimización resulta especialmente útil para los jugadores, ya que soluciona problemas frecuentes en la gestión de recursos y elimina la necesidad de realizar tediosas tareas manuales de organización, facilitando tanto la recolección como la utilización de objetos en otras mecánicas del juego.

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Avances técnicos, nuevas mascotas y respuesta a la comunidad

El parche incluye notables avances gráficos, entre ellos una optimización en la renderización de objetos lejanos, nuevas opciones de accesibilidad como el modo para daltónicos y el ajuste de la aberración cromática, así como una mejora general del rendimiento en Mac y PC. También se han realizado ajustes de calidad dirigidos a usuarios de las tecnologías AMD FSR e Intel XeSS.

Se incorporan nuevas mascotas, con la inclusión de cinco tipos adicionales de gatos y aves como opción de compañía. Estas pueden ganar confianza a través del ítem Sotdae of Bond. Los jugadores pueden personalizar y cambiar los nombres de sus mascotas y caballos, además de añadir accesorios específicos que permiten a las mascotas desempeñar roles más activos en el juego.

Un cambio relevante es la revisión de los combates contra jefes, que ahora pierden la inmunidad a los ataques durante ciertas habilidades potentes y presentan modificaciones en la frecuencia y reacción de sus contrataques. El estudio también anunció que próximamente se añadirá la posibilidad de volver a enfrentar jefes, una función largamente solicitada por la comunidad.

Por último, la actualización abarca ajustes en los controles, incluyendo nuevos esquemas y alternativas personalizables próximas, interacción inmediata con el entorno, mejoras en la gestión visual y funcional del inventario, y diversas correcciones que afectan desde el comportamiento de los NPCs hasta la claridad del mapa y la estabilidad del cliente. En conjunto, la versión 1.04 de Crimson Desert atiende sugerencias de la comunidad de jugadores y redefine la calidad de vida dentro del universo de Pywel.