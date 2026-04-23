Malditos Nerds

Pearl Abyss transforma ‘Crimson Desert’ con dificultad adaptable y mejoras en la vivienda

El parche 1.04 de Pearl Abyss para Crimson Desert redefine la experiencia con opciones y utilidades inéditas

Guardar
Crimson Desert - Portadas
Crimson Desert - Portadas

Crimson Desert, el reconocido RPG de acción desarrollado por Pearl Abyss, ha lanzado su versión 1.04, ya disponible para PC, PlayStation y Xbox, mientras que la versión para Mac continúa en desarrollo. El principal cambio de esta actualización es la incorporación de los modos de dificultad Fácil y Difícil, lo que permite a los jugadores personalizar su experiencia, tanto para quienes buscan un reto mayor como para los que prefieren una aventura más accesible. Entre otras novedades destacan mejoras gráficas, nuevas opciones de almacenamiento en las viviendas de los jugadores y una mayor variedad de mascotas, marcando un importante avance en la política de actualizaciones del juego.

Opciones de dificultad: personalización de la experiencia de juego

Por primera vez desde su lanzamiento, Crimson Desert cuenta con tres niveles de dificultad: Fácil, Normal y Difícil. El modo Fácil reduce el daño recibido, amplía el margen para ejecutar paradas y esquivas, y disminuye la velocidad y agresividad de los enemigos, facilitando la accesibilidad al juego. En contraste, el modo Difícil incrementa todos los parámetros de dificultad; acorta la duración de la invencibilidad al rodar, retrasa los efectos de los objetos de comida aplicándolos solo después de finalizar su animación, y añade patrones de combate y mayor agresividad a los jefes.

Esta flexibilidad responde a las peticiones de la comunidad, que solicitaba poder adaptar Crimson Desert a distintos estilos de juego, ya sea para quienes desean centrarse en la narrativa y la exploración o para jugadores expertos que buscan desafíos adicionales en el combate. La incorporación de estos modos facilita una mayor personalización, incidiendo directamente en la curva de aprendizaje y en la progresión dentro del mundo de Pywel.

Actualizaciones en almacenamiento y gestión doméstica

La actualización incluye una reestructuración importante en el sistema de almacenamiento de las viviendas, una de las funciones más valoradas por los usuarios. Ahora es posible utilizar el Sturdy Gatherables Chest, que ofrece capacidad para 1,000 objetos y puede emplearse incluso si los materiales no están en el inventario inmediato del jugador. También se suman las variantes del Kuku Cooler y Enhanced Kuku Cooler, diseñadas para almacenar alimentos e ingredientes con capacidades de 40 y 330 espacios respectivamente. Estos nuevos objetos pueden obtenerse tanto en tiendas como a través de misiones y crafteo.

Se añade además el Collectibles Chest, pensado para guardar objetos de misión y recetas, que también dispone de 1,000 espacios. El almacenamiento para conjuntos de ropa ahora forma parte del armario personalizable y puede ampliarse según la cantidad de armarios instalados en la vivienda, hasta un máximo total de 1,000 vestimentas.

La actualización aporta mejoras en la interfaz del modo vivienda, controles más intuitivos y la posibilidad de recuperar todos los muebles de una sola vez. Esta optimización resulta especialmente útil para los jugadores, ya que soluciona problemas frecuentes en la gestión de recursos y elimina la necesidad de realizar tediosas tareas manuales de organización, facilitando tanto la recolección como la utilización de objetos en otras mecánicas del juego.

Crimson Desert - Portadas
Crimson Desert - Portadas

Avances técnicos, nuevas mascotas y respuesta a la comunidad

El parche incluye notables avances gráficos, entre ellos una optimización en la renderización de objetos lejanos, nuevas opciones de accesibilidad como el modo para daltónicos y el ajuste de la aberración cromática, así como una mejora general del rendimiento en Mac y PC. También se han realizado ajustes de calidad dirigidos a usuarios de las tecnologías AMD FSR e Intel XeSS.

Se incorporan nuevas mascotas, con la inclusión de cinco tipos adicionales de gatos y aves como opción de compañía. Estas pueden ganar confianza a través del ítem Sotdae of Bond. Los jugadores pueden personalizar y cambiar los nombres de sus mascotas y caballos, además de añadir accesorios específicos que permiten a las mascotas desempeñar roles más activos en el juego.

Un cambio relevante es la revisión de los combates contra jefes, que ahora pierden la inmunidad a los ataques durante ciertas habilidades potentes y presentan modificaciones en la frecuencia y reacción de sus contrataques. El estudio también anunció que próximamente se añadirá la posibilidad de volver a enfrentar jefes, una función largamente solicitada por la comunidad.

Por último, la actualización abarca ajustes en los controles, incluyendo nuevos esquemas y alternativas personalizables próximas, interacción inmediata con el entorno, mejoras en la gestión visual y funcional del inventario, y diversas correcciones que afectan desde el comportamiento de los NPCs hasta la claridad del mapa y la estabilidad del cliente. En conjunto, la versión 1.04 de Crimson Desert atiende sugerencias de la comunidad de jugadores y redefine la calidad de vida dentro del universo de Pywel.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingCrimson DesertPearl Abyss

Más Noticias

Michael Jackson en los videojuegos: Desde ‘Moonwalker’ hasta ‘Sonic’

Repasamos la conocida (y no tanto) historia del rey del pop en el mundo del gaming

Michael Jackson en los videojuegos: Desde ‘Moonwalker’ hasta ‘Sonic’

Saros revela un nuevo tráiler a una semana de su lanzamiento en PlayStation 5

El exclusivo de PlayStation 5 ofrece una experiencia personalizable, accesible y marcada por la narrativa

Saros revela un nuevo tráiler a una semana de su lanzamiento en PlayStation 5

Capcom anuncia la llegada de Ingrid a Street Fighter 6 y revela todos sus nuevos movimientos mágicos

El tráiler muestra sus habilidades únicas y nuevos atuendos, marcando un esperado regreso tras su última aparición

Capcom anuncia la llegada de Ingrid a Street Fighter 6 y revela todos sus nuevos movimientos mágicos

Habilidades en Crimson Desert: cómo dominar el combate con espada y escudo

Descubrí el sistema único de progresión sin niveles tradicionales y dominá todas las técnicas de Kliff para convertirte en un maestro de la espada y el escudo

Habilidades en Crimson Desert: cómo dominar el combate con espada y escudo

Crimson Desert: todos los secretos, sus ubicaciones y cómo conseguirlos

Te mostramos todos los secretos ocultos en Pywel, desde los Crisoles del Abismo hasta el Dragón Blackstar, para que no te pierdas nada

Crimson Desert: todos los secretos, sus ubicaciones y cómo conseguirlos

ANIME

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

Madhouse confirma la temporada 3 de Frieren con un estreno global para octubre de 2027 en streaming

‘Ghost in the Shell’ vuelve con un nuevo anime de la mano del estudio de Dandadan

Retrocultura Activa | La ciudad maldita de Doomed Megalopolis: cuando lo ancestral invade el Tokio moderno

‘My Hero Academia: Vigilantes - Temporada 2’ termina a finales de marzo luego de 13 capítulos

PELÍCULAS

‘Evil Dead: En llamas’ confirma su fecha de estreno con un breve tráiler

‘Evil Dead: En llamas’ confirma su fecha de estreno con un breve tráiler

La previamente cancelada ‘Coyote vs. Acme’ presenta su primer adelanto y confirma su estreno para este año

Jason Statham lidera una cruzada de venganza extremo en Beekeeper 2, previsto para 2027

Curry Barker toma las riendas como director de la nueva ‘La masacre de Texas’ para A24

James Gunn comienza rodaje de ‘Superman Man of Tomorrow’ con Brainiac y Lex Luthor en la mira

SERIES

Tom Rhys Harries da vida a ‘Clayface’ en el terrorífico primer tráiler de la película de DC

Tom Rhys Harries da vida a ‘Clayface’ en el terrorífico primer tráiler de la película de DC

La serie Citadel resurge tras los spin-off cancelados con un tráiler de su segunda temproada

REVIEW | The Boys - Temporada 5 - Episodios 1, 2 y 3: La realidad supera a la ficción

Bronca, la serie con Oscar Isaac y Carey Mulligan, fracasa a nivel de audiencia pese a las buenas críticas

REVIEW | Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 2, 3 y 4: Se viene el estallido