Los juegos más esperados de 2026 #20: Yoshi and the Mysterious Book

Yoshi and the Mysterious Book, de Nintendo.

Luego de su participación en Super Mario Galaxy: la película, Yoshi, el carismático dinosaurio de Nintendo vuelve a decir presente ya que protagonizará un nuevo juego para Nintendo Switch 2. Se trata de Yoshi and the Mysterious Book, un título de plataformas que sale el 21 de mayo y que tiene una premisa que resulta muy interesante.

Los juegos de plataformas de Nintendo casi siempre son una garantía y, aún más, cuando Mario o algún personaje de su universo se encuentra involucrado en él. En este caso, la historia nos lleva a la isla donde habitan los Yoshi donde un misterioso libro mágico cae del cielo lo que le permite a nuestro dinosaurio adentrarse en sus páginas y conocer distintos mundos que tienen sus propias especies.

Yoshi and the Mysterious Book, de Nintendo.

La premisa principal de Yoshi and the Mysterious Book se encuentra en la exploración y experimentación para la resolución de sus niveles y puzzles. A lo largo de los distintos niveles descubrimos criaturas con las cuales tendremos que interactuar para conocerlas, obtener más información de ellas y observar qué efectos produce para utilizarlos en el propio nivel ya sea para finalizarlo como para descubrir secretos.

La interacción con las criaturas es uno de los apartados del juego que más promete ya que, por lo que pudimos ver en los distintos tráilers publicados, habrán muchos tipos de interacciones. Por ejemplo, Yoshi puede comer criaturas para producir un efecto en particular o bien, puede llevarlo consigo encima para producir otros. Asimismo, podremos combinar alimentos e interacciones para generar nuevos efectos.

Yoshi and the Mysterious Book, de Nintendo.

De esta forma, conocer el ecosistema de cada nivel y sus especies promete ser el punto central de la experiencia y la base de toda la jugabilidad. Más allá de pasar los niveles, en Yoshi and the Mysterious Book tendremos que descubrir y descifrar todos los hábitats disponibles y sus variantes.

Al tratarse de un juego de Nintendo, seguramente nos encontremos ante un título permisivo y sencillo en su base jugable pero que tendrá más complejidad para aquellos que quieran coleccionar todos los secretos disponibles. Por otro lado, el diseño artístico del juego que parece abrazar al stop-motion también luce llamativo y atractivo.

Yoshi and the Mysterious Book, de Nintendo.

A grandes rasgos, la propuesta de Yoshi and the Mysterious Book parece muy interesante y puede convertirse en una de las sorpresas del año. El juego saldrá de manera exclusiva para Nintendo Switch 2 el próximo 21 de mayo.