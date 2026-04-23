13th Street Games presenta BECROWNED, un juego de terror psicológico con varios finales

BECROWNED presenta un nuevo tráiler.

Este otoño, el género de horror psicológico suma a BECROWNED, el nuevo videojuego desarrollado por Top Hat Studios y 13th Street Games. La historia narra la vida de Richard Torrance, un hombre atrapado por su propio deseo de control y ambición, quien se ve arrastrado a un mundo donde cada temor y pecado cobran vida. Esta aventura, con una jugabilidad no lineal y opciones morales complejas, busca redefinir la experiencia de horror de supervivencia para los jugadores de PC a través de Steam.

El escenario de los condenados

BECROWNED transcurre en los paisajes desmoronados de un antiguo reino donde las peores pesadillas se han materializado. En este universo, no hay inocentes ni espacio para actos de bondad, solo criaturas y personajes marcados por sus pecados. El protagonista, Richard Torrance, debe recorrer castillos, hospitales y moteles liminales, enfrentándose a enemigos que son manifestaciones del terror y la culpa. Cada entorno ofrece secretos y desafíos particulares, pasadizos ocultos y rompecabezas que requieren ingenio, junto con monstruos que acechan detrás de puertas cerradas.

De acuerdo con los creadores, se trata de un mundo donde todos están condenados a sufrir y el perdón ha dejado de existir. Los diseñadores amplían los alcances del horror al combinar la hostilidad sobrenatural con una atmósfera visual que evoca a los clásicos del género, aunque utiliza tecnología moderna para lograr un tono inquietante y atractivo al mismo tiempo.

Una historia basada en la ambición y la moralidad

La trama de BECROWNED gira en torno a Richard Torrance, cuya racionalidad fría y deseo de moldear la realidad a su conveniencia le han cerrado el acceso a la felicidad. El juego propone al usuario reconstruir su pasado mientras avanza por escenarios hostiles y enfrenta dilemas éticos constantes. Entre las decisiones presentes se encuentran salvar a una víctima aunque cueste caro, o abandonar a otros para asegurar la propia supervivencia. Estas elecciones impactan directamente en el desarrollo de la historia y en el destino de otros prisioneros del extraño reino.

La no linealidad de la narrativa permite que cada partida y desenlace sean distintos, incluyendo finales satisfactorios o profundamente oscuros, dependiendo de los caminos morales que el jugador tome. Con ello, el título pretende estimular una reflexión sobre las motivaciones humanas, en particular bajo circunstancias extremas en las que la línea entre héroe y villano resulta difusa.

BECROWNED, de Top Hat Studios

Jugabilidad clásica y consecuencias para el jugador

El sistema de BECROWNED prioriza la gestión de recursos, la resolución de acertijos y la cautela ante combates que pueden evitarse, siguiendo la tradición de los survival horror clásicos. El jugador debe explorar con minuciosidad cada lugar, administrar recursos limitados y valorar el riesgo de cada enfrentamiento. A esto se suman elementos modernos que permiten que el entorno reaccione activamente según las acciones del usuario. La tensión psicológica no solo surge de los monstruos y escenarios opresivos, sino del impacto de las decisiones sobre otros personajes. Para quienes valoran narrativas inmersivas, esta mecánica puede convertirse en una experiencia intensa que lleva a cuestionar el propio sentido de la moralidad.

De acuerdo con los datos obtenidos en las versiones de prueba, se observa amplia variedad en estilos de juego y reacciones frente a los dilemas propuestos: algunos usuarios optan por la compasión y otros por la eficacia implacable, lo que demuestra la diversidad de caminos y la forma en que el juego puede influir en los jugadores comunes. Ninguna decisión es neutra; incluso las elecciones menores pueden tener consecuencias profundas en la historia y en la percepción personal de quien juega respecto a sus propios actos.