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Crimson Desert: todos los secretos, sus ubicaciones y cómo conseguirlos

Te mostramos todos los secretos ocultos en Pywel, desde los Crisoles del Abismo hasta el Dragón Blackstar, para que no te pierdas nada

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Crimson Desert - Portadas
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Explorar cada rincón de Pywel en Crimson Desert es una aventura en sí misma. Detrás de cascadas, en cuevas olvidadas o al final de caminos secundarios, el juego esconde una cantidad enorme de secretos que mejoran tu experiencia y recompensan tu curiosidad.

¿Querés desbloquear todo el equipo legendario, encontrar las monturas más rápidas o descubrir los atajos para progresar? En esta guía te contamos todos los secretos confirmados, desde los Crisoles del Abismo hasta el método para conseguir el Dragón Blackstar.

Crisoles del Abismo y artefactos sellados

Los Lugares Secretos, conocidos internamente como Crisoles del Abismo (Abyss Cressets), son puntos cruciales para tu progresión. Hay 60 en total y encontrarlos todos es necesario para desbloquear el trofeo “Peregrino de las maravillas”.

Cada uno otorga un Artefacto del Abismo, que es un punto de habilidad, y funciona como un punto de viaje rápido. En el mapa se ven como áreas blancas con un signo de interrogación (“?”). Para localizarlos, podés usar el Farol o la habilidad Luz Guía. Generalmente están en lugares de difícil acceso, como cuevas o detrás de cascadas.

Los Artefactos del Abismo Sellados no están marcados en el mapa. Hay 141 repartidos por el mundo, principalmente a lo largo de los caminos. Estos objetos son los que activan las distintas categorías de Desafíos del juego.

Para encontrarlos, tenés que usar la habilidad Luz Guía de tu espada, que hará que emitan un destello azul cuando estés cerca. Recogelos pronto, porque el progreso de los desafíos solo se cuenta después de haber activado el artefacto correspondiente.

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Mecánicas para explorar el mapa

El mapa de Pywel empieza cubierto por una niebla. Para despejarla, tenés que interactuar con las 8 Campanas Ocultas. La mayoría se pueden activar desde el inicio, excepto la Campana de Pailune, que requiere liberar la ciudad durante el Capítulo VII de la historia.

También existen los Nexos del Abismo, unas estructuras de piedra que funcionan como puntos de teletransporte permanentes una vez activados. Si ves una zona marcada con “Energía Misteriosa” en el mapa, fijate bien: suelen esconder puzles o nexos adicionales.

Cómo conseguir equipamiento único y legendario

Pywel está lleno de armas y armaduras con efectos especiales obtenibles solo mediante exploración. Una de las más poderosas es la Espada Portadora de la Oscuridad. Es un mandoble legendario refinado a nivel 4 que lanza orbes dorados al atacar.

La encontrás en el Santuario de los Eriales Blancos, en el extremo norte del mapa, dentro de la boca de un esqueleto gigante. Otro set muy buscado es la Armadura de Sombras Gélidas, que convierte a tu personaje en un espectro.

Sus piezas se obtienen en distintas cuevas: las botas en la cueva de Garrahelada, la capa en las Ruinas de Hoenmark y el pectoral en una cueva cerca de la Atalaya de Geran.

Un casco muy peculiar es el Yelmo Láser de Marni, que dispara un láser de largo alcance. Está en el Masterium de Marni, en Delesyia. Para poder interactuar con él, primero tenés que eliminar a todos los enemigos de la zona.

Recordá que muchas cascadas ocultan tesoros si las atravesás usando la habilidad “Apuñalar“. Por ejemplo, la katana Semblante Vacuo está en una cueva tras una cascada al este de la zona del Demonio del Juncal.

También hay paredes ocultas. Las podés identificar iluminándolas con el farol: aparecerá un símbolo de una hoja azul. Para abrirlas, tenés que realizar el movimiento “Palmeo” hacia abajo sobre ellas.

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Monturas especiales y legendarias

Además de los caballos comunes, existen monturas con habilidades superiores. Los Caballos Legendarios son tres: Royler (blanco, el más rápido), Rokade (negro, el de más salud) y Camora (rojo, el mejor para combate montado).

También podés conseguir el Lobo Legendario (Colmillo Plateado). Se obtiene después de una larga cadena de misiones que culmina en la Cueva de los Aullidos. Requiere fabricar un amuleto con una bruja para poder invocarlo.

Con el Parche 1.01.00 se agregaron criaturas como el Oso Blanco Escarchado, el Ciervo Blanco Legendario, el Facóquero Colmillo de Roca y el Íbice de Filo de Carámbano. Para el personaje Oongka existe la Mochila Cohete Kuku, un jetpack que te permite alcanzar islas flotantes.

La montura definitiva es el Dragón Blackstar, que te permite sobrevolar todo el continente. Se desbloquea durante el Capítulo XI de la historia.

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Localización de brujas y santuarios

En el mundo hay 16 Santuarios que deben ser purificados después de derrotar a jefes de la Orden Antumbra. Estos santuarios están ligados a 4 Brujas: Elowen (sabiduría), Lyselia (humildad), Areciel (fortaleza) y Bari (amabilidad).

Completar todos los santuarios de una bruja te otorga los planos para fabricar equipo especial “Kuku” en sus talleres respectivos. Es un incentivo importante para buscar y limpiar todos estos lugares.

Secretos adicionales y trucos útiles

Existen algunos métodos no convencionales para progresar. Para conseguir dinero rápido, hay un bug de respawn de botín en la Aguja de la Perspicacia que te permite recoger monedas de cobre y objetos valiosos de forma infinita.

Una mecánica muy útil es la de las mascotas. Si adoptás un perro o un gato y subís su afinidad, ellos recolectarán automáticamente el botín de los enemigos que derrotes. También prestá atención a ingredientes raros como las lentejas, que se obtienen mediante misiones específicas o robándolas.

Finalmente, si querés cambiar el aspecto de Kliff (el pelo, la barba o los tatuajes), solo podés hacerlo en una peluquería específica. Este establecimiento se desbloquea avanzando en las misiones de facción de los Melenas Grises.

Antes de ir por los secretos de Crimson Desert, en Malditos Nerds tenemos muchas otras guías para ayudarte, incluyendo cómo completar la historia principal y no perderte nada.

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