Crimson Desert: los consejos más importantes para explorar, combatir y progresar en el mundo de Pywel

Crimson Desert - Portadas

Crimson Desert es un juego de acción y aventura en mundo abierto de Pearl Abyss, lanzado en marzo de 2026. En esta guía te explicamos cómo dominar su exploración, combatir con destreza y progresar eficientemente, para que no te pierdas nada de esta aventura.

Explorá el vasto continente de Pywel

Tu aventura se desarrolla en Pywel, un territorio que duplica en tamaño al mapa de Skyrim. Este continente se divide en cinco regiones principales: Hernand, Pailune, Demeniss, Delesyia y el Desierto Carmesí.

El mapa comienza cubierto por una niebla que se despeja al interactuar con las 8 Campanas Ocultas repartidas por el mundo. Recordá que la Campana de Pailune solo puede activarse después de avanzar en la historia principal, específicamente en el Capítulo VII. Para moverte rápido, usá los Nexos del Abismo, estructuras de piedra que funcionan como puntos de teletransporte tras ser activadas con el reflejo de tu espada.

Explorá con atención los lugares de difícil acceso. Encontrar los 60 Crisoles del Abismo (Abyss Cressets) escondidos te dará puntos de habilidad y desbloqueará el trofeo “Peregrino de las maravillas”. Además, las zonas marcadas con un signo de interrogación en el mapa suelen esconder puzles o fuentes de Energía Misteriosa importantes para tu progreso.

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Seguí la historia de Kliff y sus aliados

La trama sigue a Kliff, el líder de los mercenarios Melenas Grises. Durante el juego, además, podés desbloquear y controlar a otros dos personajes con estilos de combate únicos: Damianne y Oongka. La historia principal se compone de un prólogo, 12 capítulos y un epílogo, con una duración estimada de entre 50 y 80 horas.

Algunos hitos clave son el Capítulo III, donde activarás el campamento en la Colina de los Aullidos. El Capítulo VII se centra en la liberación de la ciudad de Pailune. En el Capítulo IX, te enfrentarás al aquelarre de brujas y al jefe Goyen, obteniendo tras su derrota la espada Destino Oscuro. En los capítulos X y XI, desbloquearás monturas especiales como el mecha ATAG y el dragón Blackstar.

Dominá el sistema de combate y habilidades

El combate combina física realista, elementos de hack & slash y jefes con mecánicas al estilo soulslike. Tu progreso no se mide por niveles tradicionales, sino a través de un árbol de habilidades dividido en tres ramas: Salud (roja), Aguante (azul) y Espíritu (verde).

Las mejoras en este árbol se compran con Artefactos del Abismo, que obtenés explorando el mundo y superando desafíos. Un sistema único es el Aprendizaje por Observación, que le permite a Kliff aprender habilidades de forma gratuita al observar ataques específicos de los jefes durante el combate.

Si te interesan los trofeos, tenés que saber que para que tu progreso en combate cuente, primero debés encontrar los 141 Artefactos del Abismo Sellados. Estos aparecen como iconos púrpuras en el minimapa, casi siempre cerca de los caminos principales.

Crimson Desert - Pearl Abyss

Mejorá tu equipo y gestioná el campamento

Tu poder depende en gran medida del refinado de tu equipo y el uso de runas. Para el tramo final del juego, te conviene alcanzar niveles de refinado 5 o 6. Entre las mejores armas, están el mandoble legendario Portador de la Oscuridad, que encontrás en el punto más al norte del mapa, y la katana Semblante Vacuo, escondida tras una cascada que requiere la habilidad Apuñalar para ser atravesada.

En cuanto a armaduras, el set más codiciado es el de Sombras Gélidas, cuyas piezas hallás explorando cuevas y ruinas por todo Pywel. Tu inventario comienza con 50 ranuras y podés ampliarlo hasta un máximo de 240 consiguiendo bolsas y usando el baúl en tu campamento.

El campamento de los Melenas Grises se desbloquea en el Capítulo III y es tu base de operaciones. Allí podés cocinar, mejorar el equipo en la herrería, gestionar los establos y, algo clave, enviar compañeros en misiones de despacho para recolectar materiales de forma pasiva.

Una vez que completás la historia principal y todas las misiones de facción, tenés la opción de reubicar el campamento a la ciudad de Pailune. Este traslado, sin embargo, requiere una inversión masiva de materiales y 517.000 de dinero del juego.

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Descubrí secretos y actividades secundarias

El mundo de Crimson Desert está lleno de contenido paralelo. Hay 76 jefes repartidos por el mapa y 22 animales legendarios que debés domar o eliminar para obtener recompensas y equipo del Abismo.

Adoptar mascotas como perros o gatos te da una ventaja práctica, ya que recolectan automáticamente el botín de los enemigos derrotados. La cocina es otra actividad clave, ya que no existe la regeneración automática de vida.

Si te gusta vivir al límite, podés robar objetos e ingredientes a los NPC. Para habilitar esta opción, es obligatorio llevar equipada una máscara.

Optimizá tu experiencia de juego

En cuanto a rendimiento, la versión para PlayStation 5 Pro ofrece tres modos gráficos. El modo Rendimiento ofrece 4K reescalado a 60 FPS con trazado de rayos alto, el Equilibrado 4K reescalado a 40 FPS, y el Calidad 4K nativo a 30 FPS con trazado de rayos ultra.

Para jugar en PC, los requisitos piden un mínimo de 16 GB de RAM y un SSD obligatorio con al menos 150 GB de espacio libre. El juego fue desarrollado pensando principalmente en el uso de control, no permite remapear botones oficialmente y presenta una curva de aprendizaje compleja. Por eso, te conviene practicar los controles desde el inicio para acostumbrarte y sacarles el máximo provecho.

Para hacer tu experiencia todavía más completa, en Malditos Nerds te traemos una guía con las mejores armas, dónde encontrarlas y cómo usarlas, entre muchas otras más.