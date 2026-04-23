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Crimson Desert: todos los métodos para conseguir lentejas

Te contamos cómo obtener este ingrediente para cocinar y sobrevivir en Pywel, desde la recolección hasta el robo con máscara

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Crimson Desert - Pearl Abyss
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Si estás explorando el vasto mundo de Crimson Desert, seguramente ya te diste cuenta de que la supervivencia es un asunto serio. La comida no es un lujo, es tu única fuente de curación, ya que no hay regeneración automática de vida ni pociones mágicas.

Y de todos los ingredientes, las lentejas son un recurso clave para preparar platos que te mantengan con vida. ¿Querés saber cómo conseguirlas de forma eficiente? En esta guía te explicamos todos los métodos que podés usar para acumular este valioso ingrediente.

Crimson Desert - Pearl Abyss
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Tres formas de conseguir lentejas

Existen tres métodos principales para hacerse con lentejas en el continente de Pywel. El primero, y más directo, es la recolección en el open world. Podés encontrarlas como ingredientes sueltos mientras explorás el mapa, que es colosal y lleno de secretos.

Otra forma segura de conseguirlas es completando misiones. Algunas tareas específicas ofrecen lentejas como parte de la recompensa por finalizarlas. Te conviene siempre revisar las recompensas de las misiones disponibles.

El método más arriesgado, pero viable, es el robo. Podés hurtar lentejas a algunos personajes no jugables (NPCs). Para hacerlo, es indispensable tener equipada una Máscara. Este ítem podés obtenerlo como recompensa de misión, comprándolo a vendedores del mercado negro o como botín al derrotar bandidos. Con la máscara puesta, la opción de “Robar” aparecerá al interactuar con el objetivo.

Por qué son tan importantes las lentejas

En Crimson Desert, la cocina es un sistema crucial para tu progreso. Como no existe la regeneración automática de vida, la comida es tu único recurso para curarte, incluso en medio de un combate contra un jefe difícil.

Las lentejas son uno de los muchos ingredientes que entran en las recetas de cocina. Tener una buena reserva te permite preparar comida cuando más la necesitás, asegurando que siempre tengas una forma de recuperar salud durante tus aventuras y batallas más intensas.

Crimson Desert - Pearl Abyss
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Gestioná tu inventario para acumular más

Un problema común al empezar a recolectar es el espacio limitado. Tu inventario inicial es muy acotado, con solo 50 ranuras. Si querés juntar una cantidad considerable de lentejas y otros ingredientes, ese espacio se llena rápido.

La solución es ampliar tu capacidad. Te recomendamos que busques y consigas bolsas para aumentar las ranuras de tu inventario. Así podrás acumular más recursos sin tener que dejar cosas atrás constantemente mientras explorás el mapa en busca de puntos de recolección.

Automatizá la producción en tu campamento

Una vez que avanzás en la historia y desbloqueás el campamento de los Melenas Grises (Capítulo III), la obtención de ingredientes puede volverse mucho más sencilla y constante. En tu base, podés construir instalaciones especializadas.

Concretamente, podés construir la Granja y el Rancho. Estas estructuras generan ingredientes de cocina de forma automática con el tiempo. Si bien no está especificado si producen lentejas directamente, es muy probable que faciliten la obtención constante de suministros, liberándote de la recolección manual.

Para más consejos de supervivencia, en Malditos Nerds te ofrecemos varias guías de Crimson Desert, incluyendo cómo sobrevivir al frío, el calor y la lluvia del clima dinámico.

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