Malditos Nerds

Los juegos más esperados de 2026 #19: Diablo IV: Lord of Hatred

La segunda expansión del ARPG de Blizzard llega con muchos cambios, nuevas clases, una nueva región y el Mephisto como antagonista principal

Guardar
Diablo IV: Lord of Hatred, de Blizzard.
Diablo IV: Lord of Hatred, de Blizzard.

El 28 de abril es el lanzamiento de Diablo IV: Lord of Hatred, la segunda gran expansión del título de Blizzard que trae una nueva campaña, nuevas clases, una nueva región y mucho contenido. Lord of Hatred continúa los acontecimientos de la expansión Vessel of Hatred y pone a Mephisto como el antagonista principal.

Históricamente, las expansiones de la saga Diablo son un acontecimiento importante para los fanáticos y sus jugadores ya que no solo añaden nuevo contenido en general sino que terminan puliendo y completando a la entrega base. Diablo IV salió en 2023 y fue bien recibido en general aunque tuvo críticas por su progresión y contenido endgame, algo que buscaron mejorar con Diablo IV: Vessel of Hatred en 2024 y que terminarán de completar con la próxima expansión.

Diablo IV: Lord of Hatred, de Blizzard.
Diablo IV: Lord of Hatred, de Blizzard.

Diablo IV: Lord of Hatred busca ser el punto más alto de la entrega tanto por su nuevo contenido como por su narrativa que buscará ser memorable poniendo a Mephisto, el Señor del Odio, como villano principal. Asimismo, para vencerlo tendremos que formar una dudosa alianza con Lilith, la antagonista del juego base, por lo que podemos esperar mucha acción y momentos épicos.

La expansión nos presenta a Skovos como la nueva región a explorar. Se trata de la tierra natal de la primera civilización, hogar de Lilith. Esta zona nunca fue explorada en la saga hasta el momento y promete varias locaciones con elementos marítimos, volcánicos y templos antiguos para conocer sus secretos.

Diablo IV: Lord of Hatred, de Blizzard.
Diablo IV: Lord of Hatred, de Blizzard.

Por otro lado, Diablo IV: Lord of Hatred trae oficialmente dos nuevas clases de personaje: el Paladín que ya se encuentra disponible en el juego de manera anticipada con la pre compra de la expansión y el Brujo que debutará en el juego a la par del lanzamiento de la entrega. Esta clase estará enfocada en la invocación de demonios y en el control de magia oscura.

Sumado a esto, habrá importantes cambios en cuanto a algunas mecánicas como la posibilidad de transmutar objetos gracias al regreso del artefacto Cubo Horádrico, el agregado de los hechizos y talismanes para personalizar las bonificaciones pasivas y una herramienta para filtrar el inventario, algo muy solicitado por la comunidad.

Diablo IV: Lord of Hatred, de Blizzard.
Diablo IV: Lord of Hatred, de Blizzard.

La progresión y el endgame también va a recibir cambios ya que el aumento de nivel máximo sube a 70, habrá un rework completo a los árboles de habilidades de todas las clases y un nuevo sistema de endgame que busca brindarle mayor posibilidades a los jugadores para obtener la recompensa buscada.

Diablo IV: Lord of Hatred sale el 28 de abril para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Este lanzamiento será importante para Blizzard en su búsqueda de atraer a nuevos jugadores al título como así también volver a cautivar a los propios.

Temas Relacionados

Diablo IVBlizzardPCPlayStation 5Xbox Seriesmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Pragmata, lo nuevo de Capcom, supera el millón de ventas en sus primeros dos días

Pragmata es la nueva apuesta original de Capcom, desarrollada por un equipo joven e impulsada por la demo jugable

Pragmata, lo nuevo de Capcom, supera el millón de ventas en sus primeros dos días

Bandai Namco presenta ‘Dragon Ball Xenoverse 3′ con los últimos diseños de Akira Toriyama

Xenoverse 3 incluirá los últimos trabajos de Akira Toriyama y presentará la nueva West City en AGE 1000

Bandai Namco presenta ‘Dragon Ball Xenoverse 3′ con los últimos diseños de Akira Toriyama

Guerra Mundial Z confirma una secuela oficial después de 13 años de espera

Paramount apuesta por revitalizar su saga de zombis más exitosa a más de una década del estreno original

Guerra Mundial Z confirma una secuela oficial después de 13 años de espera

Guías Malditos Nerds - Encontrá todas nuestras guías en un solo lugar

Si buscás ayuda de algún juego, podés venir acá a encontrar todas nuestras guías

Guías Malditos Nerds - Encontrá todas nuestras guías en un solo lugar

Índice de guías de Pragmata - Trucos, builds, secretos y todo lo que necesitás saber

Aprendé a dominar el loop hack-and-blast, gestionar la fibraluna y sacarle el máximo provecho al dúo de Hugh y Diana en cada rincón de la Cuna

Índice de guías de Pragmata - Trucos, builds, secretos y todo lo que necesitás saber

ANIME

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

Madhouse confirma la temporada 3 de Frieren con un estreno global para octubre de 2027 en streaming

‘Ghost in the Shell’ vuelve con un nuevo anime de la mano del estudio de Dandadan

Retrocultura Activa | La ciudad maldita de Doomed Megalopolis: cuando lo ancestral invade el Tokio moderno

‘My Hero Academia: Vigilantes - Temporada 2’ termina a finales de marzo luego de 13 capítulos

PELÍCULAS

Guerra Mundial Z confirma una secuela oficial después de 13 años de espera

Guerra Mundial Z confirma una secuela oficial después de 13 años de espera

El remake de ‘Los inmortales’ con Henry Cavill traerá combates y persecuciones de alto nivel

‘Smiling Friends’ ha terminado: ¿Qué hay para decir?

Hailee Steinfeld y Rashida Jones protagonizan ‘Hexed’, una nueva película animada sobre poderes mágicos ocultos

Call of Duty da el salto al cine con estreno pactado para junio de 2028, dirigido por Peter Berg

SERIES

REVIEW | Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 2, 3 y 4: Se viene el estallido

REVIEW | Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 2, 3 y 4: Se viene el estallido

La familia Ingalls regresa a la pantalla en 2026 con ‘La casa de la pradera’

‘Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta’ enfrenta la nostalgia con el presente

Lena Headey, Andrew McCarthy y James Lance se unen a la tercera temporada de Merlina

Joel Edgerton y Jennifer Connelly regresan en la temporada 2 de ‘Dark Matter’