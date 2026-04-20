Los juegos más esperados de 2026 #19: Diablo IV: Lord of Hatred

Diablo IV: Lord of Hatred, de Blizzard.

El 28 de abril es el lanzamiento de Diablo IV: Lord of Hatred, la segunda gran expansión del título de Blizzard que trae una nueva campaña, nuevas clases, una nueva región y mucho contenido. Lord of Hatred continúa los acontecimientos de la expansión Vessel of Hatred y pone a Mephisto como el antagonista principal.

Históricamente, las expansiones de la saga Diablo son un acontecimiento importante para los fanáticos y sus jugadores ya que no solo añaden nuevo contenido en general sino que terminan puliendo y completando a la entrega base. Diablo IV salió en 2023 y fue bien recibido en general aunque tuvo críticas por su progresión y contenido endgame, algo que buscaron mejorar con Diablo IV: Vessel of Hatred en 2024 y que terminarán de completar con la próxima expansión.

Diablo IV: Lord of Hatred, de Blizzard.

Diablo IV: Lord of Hatred busca ser el punto más alto de la entrega tanto por su nuevo contenido como por su narrativa que buscará ser memorable poniendo a Mephisto, el Señor del Odio, como villano principal. Asimismo, para vencerlo tendremos que formar una dudosa alianza con Lilith, la antagonista del juego base, por lo que podemos esperar mucha acción y momentos épicos.

La expansión nos presenta a Skovos como la nueva región a explorar. Se trata de la tierra natal de la primera civilización, hogar de Lilith. Esta zona nunca fue explorada en la saga hasta el momento y promete varias locaciones con elementos marítimos, volcánicos y templos antiguos para conocer sus secretos.

Diablo IV: Lord of Hatred, de Blizzard.

Por otro lado, Diablo IV: Lord of Hatred trae oficialmente dos nuevas clases de personaje: el Paladín que ya se encuentra disponible en el juego de manera anticipada con la pre compra de la expansión y el Brujo que debutará en el juego a la par del lanzamiento de la entrega. Esta clase estará enfocada en la invocación de demonios y en el control de magia oscura.

Sumado a esto, habrá importantes cambios en cuanto a algunas mecánicas como la posibilidad de transmutar objetos gracias al regreso del artefacto Cubo Horádrico, el agregado de los hechizos y talismanes para personalizar las bonificaciones pasivas y una herramienta para filtrar el inventario, algo muy solicitado por la comunidad.

Diablo IV: Lord of Hatred, de Blizzard.

La progresión y el endgame también va a recibir cambios ya que el aumento de nivel máximo sube a 70, habrá un rework completo a los árboles de habilidades de todas las clases y un nuevo sistema de endgame que busca brindarle mayor posibilidades a los jugadores para obtener la recompensa buscada.

Diablo IV: Lord of Hatred sale el 28 de abril para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Este lanzamiento será importante para Blizzard en su búsqueda de atraer a nuevos jugadores al título como así también volver a cautivar a los propios.