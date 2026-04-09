Curveball Games y Cloth Cat Games anuncian un título multijugador competitivo llamado Planted!

Planted! presenta su tráiler.

El anuncio de Planted!, el nuevo título de Curveball Games y Cloth Cat Games, marca un punto importante en la evolución de los juegos cooperativos. Previsto para estrenarse en 2026 en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC, el juego busca convertirse en la opción preferida para quienes desean una alternativa innovadora dentro del panorama multijugador actual. Plantar, cultivar y lanzar vegetales serán elementos tan esenciales como la estrategia y la agilidad mental en la competencia por la cosecha, todo ello acompañado de un humor ligero y una propuesta visual colorida, pensada para atraer tanto a familias como a grupos de amigos en busca de nuevas experiencias.

Competencia y humor en el entorno digital de jardinería

Planted! propone a los jugadores adentrarse en una competencia poco convencional de jardinería, donde el objetivo va más allá de simplemente cultivar. En escenarios repletos de obstáculos y sorpresas, hasta cuatro participantes deberán plantar, recolectar y lanzar frutas y verduras, acumulando puntos para alcanzar la victoria. El juego integra elementos de simuladores de granja, videojuegos de fiesta y hasta referencias deportivas, lo que obliga a los usuarios a adaptarse velozmente.

No se trata solo de sembrar y esperar: la dinámica requiere planificar cada movimiento, utilizar fertilizantes para obtener cosechas mayores, arrebatar recursos a los rivales o emplear potenciadores que pueden modificar el resultado de la partida en cuestión de segundos. Este despliegue de caos planificado es fruto de cinco años de desarrollo a cargo de Cloth Cat Games, que, en palabras de Ben Cawthorne, buscaba ofrecer una propuesta original y divertida capaz de sorprender.

Diversidad en escenarios, modos de juego y personajes

Uno de los principales atractivos de Planted! es la amplitud en su propuesta jugable. Los usuarios podrán competir en modo multijugador local, ideal para quienes disfrutan de la interacción presencial, o en partidas en línea, con compatibilidad entre consolas y PC gracias al soporte cross-play. Esta característica incrementa considerablemente el alcance de la comunidad, permitiendo que amigos en distintas plataformas participen en la misma partida sin inconvenientes.

El juego contará además con un modo campaña para un solo jugador, ambientado en un universo ficticio donde la jardinería se convierte en una disciplina ferozmente competitiva. En este modo, los jugadores tendrán la oportunidad de aprender las mecánicas, perfeccionar estrategias y enfrentarse a desafíos progresivos, lo cual los preparará para los enfrentamientos multijugador más exigentes.

El universo de Planted! se enriquece con ocho escenarios diferentes, cada uno con reglas y desafíos particulares, como torretas de patatas o bombas de maleza. Igualmente, se podrá elegir entre diversos personajes jugables, cada uno con personalidades y estilos propios, lo que aporta aún más variedad a la experiencia.

Una propuesta diferenciada frente al predominio de juegos de disparos

Planted! se distancia de las tendencias más dominantes del sector, que suelen priorizar juegos de disparos o experiencias de acción tradicionales. Su combinación de humor absurdo, estrategias accesibles y caos recoge el espíritu de los videojuegos de fiesta más destacados, pero introduce elementos originales como el lanzamiento de verduras y la manipulación activa del entorno.

La opción de ofrecer ediciones físicas para PlayStation 5 y Nintendo Switch refuerza el interés de Curveball Games en captar la atención de públicos familiares y coleccionistas.

Tanto Ed Gregory como Ben Cawthorne han subrayado el compromiso y la motivación del equipo de desarrollo, señalando que Planted! surgió de la pasión de sus creadores. El esfuerzo invertido a lo largo de cinco años se refleja tanto en el diseño de escenarios y dinámicas como en una jugabilidad pensada para equilibrar accesibilidad y profundidad, manteniendo el interés de los jugadores a lo largo de múltiples partidas.

Planted!, de Curveball Games

Perspectivas y expectativas ante su lanzamiento

Para los aficionados a los videojuegos de fiesta, Planted! promete consolidarse como una alternativa renovadora, con dinámicas que premian el ingenio frente a la mera repetición. Su enfoque invita a repensar la competencia desde un punto de vista lúdico, dejando espacio tanto para la colaboración como para la rivalidad amistosa.

Gracias a su propuesta multiplataforma, Planted! aspira a reunir comunidades diversas, incorporando tanto a jugadores ocasionales como a familias y seguidores del género. Aunque ciertas mecánicas, como los potenciadores o el modo para un solo jugador, puedan resultar conocidas, la integración de elementos de jardinería y deportes podría abrir un nicho poco explorado, diferenciándose de títulos más tradicionales.

Entre los aspectos más valorados en los avances y primeras impresiones se encuentran la posibilidad de personalizar personajes y la variedad de escenarios, factores que suelen influir en la fidelización y el atractivo inicial en este tipo de juegos. El lanzamiento previsto para 2026 genera expectativas importantes, especialmente ante la escasez de títulos similares en el futuro cercano de las principales plataformas.