Crimson Desert elimina el arte generado por IA y añade cinco monturas en su nueva actualización

Crimson Desert, de Pearl Abyss.

En respuesta a las demandas de la comunidad, Pearl Abyss ha lanzado la actualización 1.01 para Crimson Desert, eliminando varios elementos visuales creados mediante inteligencia artificial y añadiendo contenido, ajustes y mejoras clave en todos los sistemas del juego. Esta decisión se produce tras la controversia generada cuando los jugadores identificaron arte generado por IA sin previo aviso dentro del mundo de Pywel, lo que desencadenó protestas y presión sobre la desarrolladora para que tomara medidas. Además de sustituir estos elementos, el parche introduce nuevas monturas, mejoras en controles y gráficos, así como ajustes en la experiencia general, consolidando una de las actualizaciones más amplias y debatidas del juego hasta la fecha.

Reacciones ante la eliminación del arte generado por IA y sus consecuencias

El uso no informado de arte generado por inteligencia artificial en Crimson Desert provocó desconcierto entre la comunidad, que identificó rápidamente varios cuadros y elementos visuales desarrollados con herramientas automáticas. Ante las quejas, Pearl Abyss reconoció la situación y se comprometió a reemplazar esos recursos por nuevos activos más alineados con la dirección artística del juego. Entre las notas del parche, se menciona discretamente el inicio de esta sustitución: “Como parte de las mejoras visuales en curso, se han reemplazado determinados activos visuales 2D para adecuarlos mejor a la dirección artística del juego”. Para jugadores y artistas, esto representa un avance en la defensa del trabajo manual y el respeto a las expectativas sobre transparencia creativa en proyectos de gran escala. Aunque aún no se ha eliminado por completo el arte generado por IA, la desarrolladora ha dejado claro que este proceso continuará en futuras actualizaciones, respondiendo así a un debate relevante en la industria y a la demanda creciente de autenticidad visual.

Ajustes en la jugabilidad y ampliación del contenido disponible

Junto con la eliminación de recursos generados por IA, el parche 1.01 introduce cinco nuevas monturas que amplían las posibilidades de exploración en Pywel: White Bear, Silver Fang, Snowwhite Deer, Rock Tusk Warthog e Icicle Edge Alpine Ibex. Estos animales legendarios y jefes domesticados, ahora disponibles para los jugadores, permiten recorrer ciudades y paisajes de manera más dinámica. Además, se han añadido mejoras de calidad de vida: cofres de materiales distribuidos por el mundo, la Moneda de refinamiento que ayuda a mejorar el equipo hasta nivel 4 sin consumir recursos adicionales y optimizaciones en los menús para cocinar, fabricar objetos y gestionar el inventario. El almacenamiento se agiliza con la opción de mover todos los objetos de una vez, y la interfaz de usuario recibe mejoras que aceleran procesos como el aprendizaje de conocimientos de objetos y la navegación en mapas y menús. Por otra parte, la actualización incluye recompensas retroactivas para quienes ya habían conseguido animales legendarios antes del parche.

La actualización también añade NPCs tenderos mayoristas en granjas regionales, modifica la obtención de agua en pozos para gestionar más recursos por acción y agiliza el uso de herramientas como el taladro y la motosierra en el juego. Estas novedades, sumadas a ajustes específicos en el funcionamiento de puertas, mascotas y objetos sellados, evidencian una atención al detalle pensada para reducir la frustración y mejorar la comodidad durante la experiencia de juego.

Crimson Desert - Pearl Abyss

Mejoras en controles, gráficos y estabilidad para una experiencia más fluida

Pearl Abyss ha dado prioridad a los controles en esta actualización, reconfigurando el movimiento de personajes y caballos, mejorando la respuesta en distancias cortas y ajustando habilidades aéreas como el vuelo y el Aerial Stab para mantener el equilibrio en el juego sin disminuir la diversión. El consumo de vigor durante el vuelo y los desplazamientos se ha reducido, permitiendo una exploración más fluida. Se ha ampliado el rango de interacción al conversar e interactuar con NPCs y se ha mejorado la agilidad al correr o esquivar, mostrando una clara intención de pulir los aspectos que afectan directamente a la comodidad de los usuarios diariamente.

En el apartado visual, se han optimizado los materiales translúcidos, como pelo, pelaje y ropa, y se ha habilitado una salida fija en 4K para PlayStation 5. Las mejoras técnicas incluyen una reducción notable de los tiempos de carga al teletransportarse o al resucitar tras una derrota, junto con optimizaciones generales de rendimiento y estabilidad en PC, Mac y consolas, favoreciendo sesiones de juego más estables. El modo foto recibe ajustes como un mayor rango de ángulo de cámara y nuevas opciones de profundidad de campo y efectos sonoros, proporcionando más herramientas para que el usuario capture su experiencia.

La actualización corrige además numerosos errores detectados en misiones principales y secundarias, físicas, mecánicas de sigilo, interacciones con objetos y registro de delitos, contribuyendo a una experiencia más sólida. Se han abordado explícitamente problemas como el riesgo de perder dinero en el banco a causa de errores o el bloqueo de progresión en ciertas misiones, según detallan las notas del parche. Así, la intervención de Pearl Abyss no solo busca resolver la polémica en torno al arte generado por IA, sino también elevar el estándar de funcionamiento cotidiano, beneficiando directamente a la comunidad que ha impulsado estos cambios.