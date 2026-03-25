Mojang Studios revela ‘Minecraft Dungeons 2′ para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC

Minecraft Dungeons 2 presenta su primer tráiler.

El anuncio oficial de Minecraft Dungeons 2 tomó por sorpresa a la comunidad de jugadores al prometer una secuela del reconocido spin-off de Mojang Studios. Previsto para lanzarse en la primavera de 2026, estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, la nueva Switch 2 y PC, con distribución digital a través de Steam y Microsoft Store. El lanzamiento simultáneo en Game Pass refuerza la estrategia de accesibilidad de Xbox Game Studios, permitiendo que millones de suscriptores accedan a la nueva entrega desde el primer día.

Esta secuela intentará aprovechar el éxito de la primera entrega, que ya cuenta con más de 25 millones de jugadores y se consolidó como el spin-off más popular dentro del universo de Minecraft. El anuncio, que inicialmente se filtró en redes sociales, fue confirmado durante el evento Minecraft Live 2026, acompañado de un tráiler cinematográfico pero sin revelar aún detalles específicos sobre nuevas mecánicas o el argumento completo.

El origen de Minecraft Dungeons: de éxito inesperado a una secuela ambiciosa

Cuando Minecraft Dungeons llegó en 2020, se presentó como una reinterpretación del universo Minecraft en formato dungeon crawler, es decir, exploración de mazmorras en grupo con elementos de acción y rol. El título fue desarrollado en conjunto por Mojang Studios y Double Eleven, y rápidamente se ganó a la comunidad debido a su enfoque accesible, inspirado en clásicos como la saga Diablo, pero con un toque familiar y la estética característica de Minecraft. Pronto se transformó en el spin-off más exitoso del juego original, alcanzando 10 millones de jugadores en su primer año y superando los 25 millones en 2024.

Este logro afianzó el interés por expandir el universo y diversificar la oferta de Mojang Studios más allá de la fórmula sandbox que convirtió a Minecraft en el segundo videojuego más vendido de la historia, después de Tetris. Apostar por una secuela no resulta inesperado, pero sí representa un desafío: no solo debe superar la cantidad de jugadores, sino también mantener o elevar el nivel de aceptación y fidelidad en una saga que ya es referente para el público joven y veterano.

El anuncio y las primeras promesas de Minecraft Dungeons 2

El anuncio de Minecraft Dungeons 2 fue precedido por una filtración, pero Mojang Studios supo aprovechar la expectativa al oficializar el juego durante Minecraft Live 2026. El comunicado de prensa adelantó que se tratará de una aventura de acción RPG completamente nueva donde los jugadores se enfrentarán a encuentros peligrosos, nuevos retos y explorarán lugares inéditos dentro del universo de Minecraft. El regreso de la modalidad cooperativa para hasta cuatro jugadores vuelve a ser un pilar central, fomentando el trabajo en equipo para hacer frente a las nuevas amenazas que acechan al mundo. Aunque aún no se han revelado detalles concretos de la jugabilidad, el estudio prometió mayor profundidad en las mecánicas, nuevos escenarios y la inclusión de armas, enemigos y sistemas de botín renovados.

Minecraft Dungeons 2 también anticipa un tono más oscuro que el de su predecesor, en respuesta a las expectativas de los seguidores que buscan un giro más desafiante y menos simplificado, aunque los desarrolladores aseguran que seguirá siendo accesible para todo tipo de público. Un aspecto relevante que inquieta a la comunidad es la incertidumbre sobre si la secuela continuará con el modelo de expansiones y contenido adicional de pago, como sucedió con el primer juego, que en poco más de un año recibió seis paquetes de contenido extra.

Impacto y expectativas para jugadores y la industria del videojuego

El anuncio de Minecraft Dungeons 2 ha provocado reacciones diversas entre los seguidores y quienes se acercan por primera vez a la saga. Para los jugadores más jóvenes y las familias, la posibilidad de una experiencia cooperativa multiplataforma representa un punto a favor, ya que facilita jugar en conjunto sin importar el dispositivo. Además, su inclusión en Game Pass desde el primer día facilita aún más el acceso y puede aumentar el valor percibido del servicio, un aspecto fundamental en la estrategia de Microsoft. Por otro lado, los jugadores más experimentados y los aficionados al género dungeon crawler muestran interés pero también cierta cautela: aprecian que se mantenga la fórmula parecida a Diablo, pero esperan suficientes innovaciones que justifiquen la secuela, más allá de agregar contenido.

Algunos recuerdan la tibia recepción de otros spin-offs, como Minecraft Legends, que no logró igualar la comunidad ni el éxito de Minecraft Dungeons. La falta de información concreta sobre los cambios en la jugabilidad y el argumento genera inquietud respecto a si Mojang Studios optará por seguir el mismo rumbo o buscará reinventar el género dentro del entorno Minecraft. Por su parte, la industria interpreta este lanzamiento como una confirmación de que las franquicias establecidas continúan apostando por modelos multiplataforma, cooperativos y de servicio continuo, manteniendo a los jugadores activos incluso después del lanzamiento inicial. La pregunta principal sobre Minecraft Dungeons 2 será si logrará equilibrar la innovación con la identidad de su antecesor, evitando la repetición pero sin perder la accesibilidad que caracterizó al original.