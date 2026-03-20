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Dear Villagers y True Colors presentan CALX, una aventura de acción y exploración que llegará a PC en junio

Dear Villagers y True Colors presentan CALX, una aventura de acción y exploración que llegará a PC en junio

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CALX, de True Colors.
CALX, de True Colors.

El lanzamiento de CALX, el nuevo videojuego de acción y aventura desarrollado por Dear Villagers y True Colors, tendrá lugar en PC el próximo 4 de junio. Posteriormente, llegará a las consolas PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch en algún momento del 2026. Bajo la dirección del diseñador narrativo Gabriele Ferreccio, el juego busca ofrecer una experiencia inmersiva en la que la soledad, el misterio y la exploración determinan el ritmo de la partida.

Una experiencia de inmersión en un entorno alienígena

La acción se sitúa en Syro, un planeta remoto cubierto de estructuras cristalinas y tecnologías antiguas, sumergiendo al usuario en escenarios abiertos y enigmáticos. La historia se narra principalmente a través de la observación del entorno; ruinas, paisajes singulares y detalles visuales permiten entender lo ocurrido con la civilización Quoths y las consecuencias del fenómeno WARP. Este enfoque ambiental limita la presencia de diálogos y dirige la atención a la exploración tanto visual como auditiva.

El desarrollo de la aventura transita entre momentos de quietud contemplativa y escenas de combate intenso. Según Ferreccio, el principal objetivo del proyecto es reproducir el sentimiento de aislamiento y el descubrimiento. La música, así como el diseño visual, están concebidos para potenciar la armonía y la conexión emocional del jugador con el protagonista solitario en Syro.

CALX se destaca por priorizar el movimiento y la libertad de exploración. El personaje principal puede realizar doble salto, desplazamientos aéreos, levitación y utilizar un gancho para acceder a nuevas áreas. Esta variedad de habilidades permite explorar un mundo interconectado en el que las capacidades adquiridas abren rutas alternativas y ofrecen la posibilidad de redescubrir zonas previamente visitadas desde nuevas perspectivas.

CALX, de True Colors.
CALX, de True Colors.

El acompañante AFX y el desarrollo del combate

Aunque el protagonista de CALX viaja solo, cuenta con la compañía de AFX, un compañero mecánico cuyas habilidades evolucionan conforme avanza la aventura. AFX ofrece, además de compañía, utilidades importantes durante los combates, ya que complementa los ataques cuerpo a cuerpo del protagonista con disparos a distancia.

El sistema de combate en CALX se distingue por su énfasis en el movimiento táctico y en la importancia de esquivar los ataques enemigos en el momento adecuado. Las áreas de combate están diseñadas como desafíos de movimiento, premiando la destreza por encima de la fuerza. El arsenal del jugador se amplía al encontrar armas entre las ruinas y mediante mejoras tecnológicas, permitiendo adaptar la estrategia y el estilo de juego a medida que progresa la historia.

El avance del personaje recae en la recolección de fragmentos tecnológicos, los cuales mejoran tanto las capacidades de ataque como las opciones de desplazamiento. De esta manera, el desarrollo está enlazado profundamente con la exploración y el hallazgo de relictos del pasado.

El impacto en la comunidad y las expectativas

Aunque aún no está disponible en consolas, la demo gratuita para PC ha generado expectativas entre los usuarios. Al permitir un primer contacto con las mecánicas de movimiento, el arte y la exploración, la demo ayuda a valorar el nivel de inmersión y la eficacia del enfoque ambiental propuesto por el juego. Recursos como la exploración libre y la progresión basada en descubrimientos abren el debate sobre la dificultad y la accesibilidad para distintos tipos de jugadores.

El lanzamiento escalonado, primero en PC en junio y luego en consolas en 2026, podría suponer desafíos en la formación de comunidad y en mantener el interés por el título a largo plazo. Sin embargo, esta estrategia ofrece la oportunidad de perfeccionar y optimizar el juego para versiones futuras. Para quienes juegan en PC, la posibilidad de descubrir Syro antes que nadie representa una decisión estratégica de Dear Villagers y True Colors para fortalecer su base de seguidores.

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