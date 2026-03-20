Los juegos más esperados de 2026 #16: MOUSE: P.I. For Hire

MOUSE: P.I. For Hire - Fumi Games

MOUSE: P.I. For Hire es un llamativo shooter en primera persona inspirado en las clásicas caricaturas de la década de 1930. Desde que se anunció el título, el juego llamó la atención por su estética en blanco y negro y una jugabilidad frenética. Luego de algunos retrasos, la entrega llega el 16 de abril para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC.

Sin lugar a dudas, hay algunas temáticas y estéticas que logran destacarse con un mínimo vistazo. Esto ocurrió con MOUSE: P.I. For Hire por su estilo “rubber hose” mezclado con una ambientación e historia noir repleta de jazz y acción. Tan solo viendo los gameplay y tráilers publicados, la comparativa más cercana parece ser “un Doom de dibujos animados”.

MOUSE: P.I. For Hire - Fumi Games

El juego está siendo desarrollado por el estudio independiente polaco Fumi Games que debutará en la industria de los videojuegos con esta entrega. La historia nos pone en la piel del detective privado Jack Pepper que, investigando sobre algunas desapariciones, se mete en un entramado lleno de mafia, corrupción y asesinatos. Un dato curioso es que la voz del ratón es interpretada por Troy Baker, uno de los actores de voz más icónicos de la industria.

Más allá de la historia, no hay dudas de que el punto fuerte de MOUSE: P.I. For Hire es su estética y animación hecha a mano. La jugabilidad es frenética y está repleta de armas y equipamiento para generar caos en las batallas. Desde metralletas y revólveres, hasta todo tipo de explosivos, podremos ver presentes para tratar de brindar una experiencia tan caótica como divertida.

MOUSE: P.I. For Hire - Fumi Games

La propuesta central es ser un shooter en primera persona donde quedarnos quietos no sea una opción. El gran repertorio de nuestro arsenal, los potenciadores en el escenario y la posibilidad de correr por las paredes y hacer doble salto son características que prometen mantenernos en movimiento mientras destruimos todo a nuestro paso.

Según el estudio, la estructura del juego se divide en 20 niveles con escenarios que tendrán una gran cantidad de enemigos, jefes y también coleccionables y zonas secretas que los jugadores deberán descubrir. Calles oscuras, estudios cinematográficos, teatros, ciénagas tóxicas y cloacas subterráneas son algunas de las locaciones a las que nos llevará la aventura.

MOUSE: P.I. For Hire - Fumi Games

No quedan dudas de que MOUSE: P.I. For Hire es un interesante juego independiente que tiene los condimentos necesarios para ser bien recibido por quienes se hayan interesado en su propuesta o sean fanáticos del género. La fecha del lanzamiento es el 16 de abril y allí conoceremos si los dibujos animados de antes tienen lugar en el presente.