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PRIMERAS IMPRESIONES | Dark Scrolls: un dungeon scroller lleno de caos y nostalgia

Lo nuevo de Doinksoft, creadores de Gato Roboto, es un roguelite tan desafiante como divertido y ya lo pudimos probar

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Dark Scrolls - Doinksoft -
Dark Scrolls - Doinksoft - Devolver Digital

Dark Scrolls es el nuevo juego de Doinksoft y publicado por Devolver Digital que llegará en algún momento de este año para PC y Nintendo Switch. El juego es un dungeon scroller que combina el género “run and gun” con elementos roguelite en una experiencia repleta de nostalgia y ese gustito retro.

El estudio independiente Doinksoft es conocido por haber lanzado Gato Roboto y Gunbrella, entregas que destacan por su pixelart, su gameplay divertido y una estética que siempre juega con un humor particular. Ya pudimos jugar una preview de Dark Scrolls y todo hace indicar que el juego continuará con la esencia de su estudio.

Dark Scrolls - Doinksoft -
Dark Scrolls - Doinksoft - Devolver Digital

En un primer contacto, lo que más me llamó la atención del juego es cómo busca replicar una experiencia pasada donde solo había que tocar un botón para lanzarse en la partida evitando tutoriales, texto por demás y cualquier tipo de explicación de lo que teníamos que hacer: simplemente curiosidad e ir para adelante.

Dark Scrolls nos permite elegir entre distintos personajes que no solo varían en su diseño sino que tienen sus propios ataques y movilidad. Por más de que el juego tendrá nueve personajes de lanzamiento, en la preview pudimos probar cuatro: un guerrero, un mago, una especie de ninja y hasta un perrito que desbloqueamos al rescatarlo en el final del primer nivel.

Dark Scrolls - Doinksoft -
Dark Scrolls - Doinksoft - Devolver Digital

A nivel jugabilidad, el título también nos recuerda a viejos plataformeros pero no solamente por su estilo artístico, música, animaciones y hasta el tipo de enemigos que nos enfrentamos, sino también debido a la dificultad y el caos que hay en todo momento. Con tan solo unos minutos de juego, la pantalla se nos puede llenar de enemigos y proyectiles que debemos esquivar mientras estamos atentos a que no nos salga un zombie bajo nuestros pies.

Dark Scrolls no tiene piedad y la única manera de superar sus obstáculos es jugando. Una vez que nos acostumbramos, entendemos un poco más su lógica y allí aparece su diversión y núcleo central. Cada personaje tiene una manera diferente de realizar el segundo salto y me pareció realmente muy interesante cómo se le da variedad al juego utilizando cada uno de estos estilos.

Dark Scrolls - Doinksoft -
Dark Scrolls - Doinksoft - Devolver Digital

La estructura de esta propuesta se divide en niveles que debemos superar para enfrentarnos a un jefe final y pasar a la siguiente locación. Al ser un roguelite, cada vez que morimos empezamos de vuelta y los escenarios se regeneran de manera aleatoria. Sin embargo, la estructura central como el jefe final se mantiene en cada run y lo que varía, al menos en la preview, es la ubicación de los enemigos y las estructuras.

En cada partida conseguimos oro y experiencia. El oro lo podemos utilizar para comprar en las tiendas mejoras que nos sirven durante la run. Estas habilidades se aplican de una manera curiosa: las equipamos a partir de distintos niveles de estrellas que se desbloquean durante la partida. De esta forma, las mejoras no las tenemos en todo momento sino que solo se aplican cuando llegamos al nivel de estrellas donde nos permite equiparlas.

Dark Scrolls - Doinksoft -
Dark Scrolls - Doinksoft - Devolver Digital

Por otro lado, la experiencia sirve para subir de nivel después de cada partida y conseguir diamantes que podemos utilizar para conseguir mejoras permanentes en nuestra base. Más allá de esto, cada run nos permite tomar distintos caminos y realizar distintas acciones que abren aún más el juego con sorpresas y eventos como tirar monedas en un pozo de agua o sobornar a un troll para que nos abra un nuevo camino, por solo nombrar algunas.

Si bien solamente pudimos jugar un par de horas, Dark Scrolls parece tener muy en claro cuál es la experiencia que busca dar y, seguramente, sea un título que llame la atención de todos aquellos que disfrutan los roguelike y que también disfrutaron los desafiantes juegos de plataformas de los 80s y 90s.

Dark Scrolls - Doinksoft -
Dark Scrolls - Doinksoft - Devolver Digital

Dark Scrolls se va a poder jugar tanto en solitario como en multijugador ya sea en línea o de manera local. Por más de que todavía no tenga fecha de lanzamiento, se espera que el título llegue a PC y Nintendo Switch en algún momento de este año.

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