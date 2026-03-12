‘Persona 5 Royal’ y ‘Warhammer 40,000: Space Marine II’ encabezan el catálogo de marzo en PlayStation Plus Extra

Persona 5 Royal, de Atlus.

Sony Interactive Entertainment ha confirmado oficialmente la lista de nuevos juegos que se incorporarán al servicio PlayStation Plus Game Catalog y al Classics Catalog el 17 de marzo de 2026. Esta actualización incluye tanto nuevos lanzamientos como reediciones de clásicos reconocidos, buscando satisfacer los gustos de una amplia variedad de jugadores de PS5 y PS4.

El anuncio abarca títulos de diversos géneros, como el popular RPG japonés Persona 5 Royal, el shooter cooperativo Warhammer 40,000: Space Marine II, el esperado simulador deportivo Madden NFL 26 y propuestas independientes como Blasphemous II, Astroneer y Metal Eden. Asimismo, el catálogo clásico para suscriptores Premium recibirá Tekken Dark Resurrection, la versión remasterizada para PlayStation Portable de una de las franquicias de lucha más reconocidas.

Ampliando esta variedad, también se incluye la aventura fantástica Lord of the Rings: Return to Moria, en la que los jugadores exploran las profundidades de Moria con el enfoque en la exploración, la cooperación y la supervivencia. Esta actualización mensual refuerza el compromiso de Sony de renovar y mejorar su catálogo digital, manteniendo su competitividad dentro del entorno de suscripciones frente a otros servicios como Xbox Game Pass.

Novedades principales en el Game Catalog de marzo

Uno de los principales atractivos de esta actualización es la llegada de Persona 5 Royal. Esta versión expande el RPG original de 2017 con nuevos personajes, historias adicionales, escenarios inéditos y más contenido jugable, presentando a los Phantom Thieves en una versión renovada de Tokio. El apartado visual y la banda sonora original compuesta por Shoji Meguro consolidan una experiencia que, según analistas, ha marcado un nuevo estándar para el género en la última década.

En el caso de Warhammer 40,000: Space Marine II, se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de acción cooperativa del año. Los jugadores tomarán el papel del icónico Space Marine Titus, enfrentándose a hordas de enemigos en misiones tanto en solitario como en modo cooperativo para hasta tres usuarios, además de incluir un modo competitivo 6 contra 6. Su jugabilidad y la ambientación buscan posicionarlo entre las opciones preferidas de quienes disfrutan la ciencia ficción y la acción táctica.

La selección para marzo se amplía con EA Sports Madden NFL 26, simulador que utiliza inteligencia artificial entrenada con miles de jugadas reales para brindar movimiento y estrategias auténticas a los jugadores. Esta franquicia continúa modernizándose y expandiendo su comunidad competitiva, consolidando el sitio de PlayStation Plus como plataforma de encuentro para diferentes perfiles de público.

La importancia de los juegos independientes y la diversidad de propuestas

La inclusión de títulos independientes y de culto también destaca en la actualización. Blasphemous II continúa la saga originaria de España, reconocida por su nivel de dificultad, atmósfera y estilo visual característico. En esta entrega, el jugador retoma el rol del Penitente en una travesía que desafía tanto la habilidad como el ingenio, evidenciando el espacio creciente que Sony otorga a los independientes con propuestas complejas y destinadas a un público adulto.

Astroneer ofrece una experiencia de exploración espacial y terraformación accesible a toda la familia, con mecánicas que incentivan la colaboración en la creación y personalización de mundos generados de manera procedural. Su modo cooperativo tanto en línea como local facilita la participación conjunta de amigos o familiares, en respuesta a la demanda actual por experiencias compartidas en la industria del entretenimiento interactivo.

En otro enfoque, Metal Eden se presenta como un shooter futurista en primera persona, en el que los jugadores asumen una misión de rescate en una metrópolis hostil gobernada por fuerzas automatizadas. Su enfoque en la acción rápida y la ambientación de estilo cyberpunk pretende atraer a los amantes de los desafíos dinámicos y la narrativa distópica, incrementando así la variedad temática de la plataforma.

The Lord of the Rings: Return to Moria | Desarrollador: Free Range Games | Distribuidor: North Beach Games

Propuestas para nostálgicos y nuevas audiencias

El Classics Catalog suma en marzo Tekken Dark Resurrection, una revisión de la reconocida entrega de arcade estrenada originalmente para PlayStation Portable. Además de sus modos tradicionales y combates rápidos, el juego incorpora opciones avanzadas de personalización y diversos minijuegos, evocando la época dorada de la franquicia para los jugadores veteranos y acercándola a nuevas generaciones.

Lord of the Rings: Return to Moria amplía las propuestas cooperativas al situar a los participantes en la piel de los enanos que buscan recuperar el legendario reino bajo las Montañas Nubladas. Gracias a un entorno generado por procedimientos, cada partida ofrece una experiencia diferente que favorece la sorpresa y la exploración. Este enfoque ha sido valorado por analistas como una estrategia eficaz para mantener la frescura en los juegos multijugador online.

La simultaneidad en la disponibilidad de todos estos títulos a partir del 17 de marzo permite a los suscriptores adaptar sus experiencias según sus propios horarios y preferencias, disfrutando del acceso inmediato a una selección compuesta tanto por novedades como por clásicos. Para muchos hogares, contar con estas opciones tan variadas representa un ahorro importante respecto a la compra individual de cada título y constituye un motivo adicional para mantener la suscripción activa.