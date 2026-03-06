Malditos Nerds

Scream 7 de Kevin Williamson logra el mejor estreno global en la historia de la saga

El reencuentro del elenco original y una estrategia de marketing innovadora impulsaron el éxito del filme

Ghostface en 'Scream 7' ©
Ghostface en 'Scream 7' © 2025

El estreno mundial de Scream 7, dirigida por Kevin Williamson y con el regreso de Neve Campbell en el papel de Sidney Prescott, ha establecido un precedente histórico al recaudar 97,2 millones de dólares en su primer fin de semana. Paramount y Spyglass Media fueron los responsables de este logro, revitalizando una franquicia emblemática del género slasher en su trigésimo aniversario. La película se convierte así en la entrega más exitosa de la saga tanto a nivel nacional como internacional, reavivando el interés del público por el terror clásico y la experiencia de asistir al cine.

Razones del regreso y delenco principal

La séptima entrega, escrita y dirigida por Kevin Williamson, creador de la primera Scream en 1996, apostó por el retorno de figuras clave como Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette y Matthew Lillard. La ausencia de Campbell en la sexta película, resultado de una disputa salarial, fue objeto de numerosos comentarios entre fanáticos y medios en el lanzamiento anterior. Una vez resuelto el conflicto, el regreso de Sidney Prescott creó grandes expectativas y alentó la nostalgia en los seguidores de la franquicia.

La trama de Scream 7 presenta a un nuevo asesino Ghostface, con la amenaza dirigida esta vez hacia la hija de Sidney, lo que sirvió para actualizar el interés y sumar a una nueva generación de espectadores. Según Gary Barber, presidente ejecutivo de Spyglass Media, el resultado en taquilla refleja el legado construido por Williamson y la influencia constante de los protagonistas.

La estrategia de Paramount contempló la incorporación de formatos premium como Imax y ScreenX, nunca antes utilizados en la franquicia, que representaron el 40% de los ingresos del primer fin de semana. El atractivo de la gran pantalla y la alta calidad de imagen de estos formatos favoreció especialmente la asistencia entre el público más joven, reforzando la experiencia grupal de ver una película de terror en el cine.

Innovación en mercadotecnia y enfoque en el público

El éxito en taquilla de Scream 7 se atribuye en parte a una campaña de promoción integral y creativa. El estudio apostó por lograr reconocimiento en grandes eventos mediáticos, como el Super Bowl, e integró la presencia de Ghostface en actividades de amplia repercusión, como UFC 324 en Las Vegas. Josh Goldstine, presidente de mercadotecnia y distribución global de Paramount, explicó que se enfocaron en destacar la nostalgia, el sentido de destino y el regreso de Neve Campbell, presentando la película como el clímax de la franquicia bajo el lema “Todo ha llevado a esto”.

Esta campaña atrajo no solo a seguidores habituales, sino también a públicos jóvenes aficionados al terror, adaptando la imagen de la saga a los gustos actuales. La presencia en redes sociales, activaciones en eventos y el uso estratégico de la figura de Ghostface lograron generar conversación internacional y ampliar el alcance de la película más allá de Estados Unidos.

Comparación con otros mercados e impacto en la industria cinematográfica

Scream 7 inició su recorrido internacional con fuerza: las recaudaciones en mercados extranjeros superaron en un 35% a las logradas por Scream VI en 2023 en los mismos territorios. En el Reino Unido se estrenó con 5,3 millones de dólares, en Francia con 4,2 millones, México alcanzó los 3 millones, Australia 2,5 millones y Alemania 2,4 millones. Todavía quedan por estrenarse en países asiáticos como Singapur, Malasia y Hong Kong, lo que podría incrementar el impacto total de la película.

Este éxito ocurre en un contexto de incertidumbre para Paramount tras un 2025 complicado y la reciente adquisición del control de Warner Bros. Discovery, una operación que ha generado inquietudes entre los dueños de salas sobre una posible disminución en el número de estrenos en cines. A pesar de las afirmaciones del director ejecutivo David Ellison de que no afectará la diversidad de la cartelera, la preocupación persiste, especialmente porque la taquilla venía resentida debido a la escasez de éxitos recientes. Scream 7, además de revitalizar una franquicia histórica, significa el primer estreno en alcanzar el puesto número uno para Paramount desde la comedia Novocaine en marzo de 2025.

Isabel May da vida a
Isabel May da vida a la hija de Sidney Prescott en 'Scream 7'

El fenómeno Scream y su relevancia en la cultura popular

El desempeño de Scream 7 demuestra no solo la fuerza de la nostalgia y el atractivo de figuras como Neve Campbell, sino también la vigencia del género slasher en la cultura popular. La estrategia de combinar antiguos protagonistas con tecnologías de proyección avanzadas y marketing adaptado a los tiempos actuales podría convertirse en referencia para futuros relanzamientos y secuelas.

El caso de Scream 7 refleja además el rol de los principales estudios en preservar la experiencia colectiva de asistir al cine, ofreciendo incentivos como las proyecciones Imax y creando eventos en torno a los estrenos. En el contexto de la transición digital y las dificultades económicas para la exhibición tradicional, el rendimiento de la película será observado atentamente tanto por la industria como por el público.

