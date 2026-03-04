Malditos Nerds

Dupli-Kate se une a ‘Invincible VS’ con su táctica de clonación en el nuevo tráiler de combate

El personaje Dupli-Kate apuesta por la ofensiva y la duplicación para confundir a sus rivales

Invincible VS revela su próximo personaje con un nuevo tráiler.

Con el anuncio de Dupli-Kate como personaje jugable, Invincible VS sigue desvelando detalles importantes sobre el elenco que conformará el juego. El desarrollador Quarter Up y la editora Skybound Games han confirmado que Dupli-Kate será la decimoquinta luchadora disponible en este título de lucha por equipos, cuyo estreno está programado para el 30 de abril de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series y PC. El nuevo avance de jugabilidad muestra cómo Dupli-Kate utiliza su característica habilidad de crear clones, lo que incrementa su potencial ofensivo y presiona a los rivales con tácticas poco habituales dentro del género.

Cómo se desempeña Dupli-Kate en combate

Dupli-Kate se inserta en el arquetipo conocido como rushdown, una categoría de personajes en juegos de lucha que destaca por la agresión y la velocidad para mantener a sus adversarios en constante presión. Su mayor ventaja radica en la creación de copias físicas durante la batalla, lo que expande sus opciones de ataque y dificulta la defensa de sus oponentes. Al multiplicarse, Dupli-Kate puede ejecutar combinaciones prolongadas, proteger movimientos arriesgados y lanzar series de ataques basadas en la confusión visual que generan sus clones.

No obstante, la estrategia de multiplicación conlleva ciertos riesgos. Cada vez que Dupli-Kate produce un clon, sacrifica una parte de su salud, conocida como red health en inglés. Es posible recuperar este recurso si el clon regresa ileso al personaje original; sin embargo, si el duplicado es eliminado en combate, la vida utilizada se pierde de manera permanente. Esto introduce una dinámica tensa y obliga a los jugadores a pensar cuidadosamente cuándo y cómo aprovechar esta habilidad, equilibrando la ventaja del ataque coordinado con el peligro de quedarse sin salud recuperable.

El uso de la presión visual como recurso ofensivo

Uno de los elementos más originales en el repertorio de Dupli-Kate es la creación constante de escenarios llamados 50/50. En la terminología de los juegos de lucha, esto se refiere a situaciones en las que el defensor debe optar entre dos posibilidades —por ejemplo, bloquear un ataque alto o bajo— ante una ofensiva cuyo origen resulta ambiguo a causa de la presencia simultánea de clones y el personaje central. Esta mecánica dificulta la respuesta del oponente, aumentando la presión y forzando decisiones rápidas, casi instintivas, que pueden marcar el rumbo de la partida.

El estilo de juego de Dupli-Kate está diseñado para castigar cualquier fallo de tiempo o de bloqueo del adversario, gracias a la capacidad de alargar combos o crear mix-ups, es decir, secuencias de ataque con distintos inicios o continuaciones, potenciadas por sus duplicados. Además, en momentos defensivos, los clones pueden servir como escudos temporales para absorber daño, sacrificando salud para mantener la ofensiva activa.

El elenco de personajes y las expectativas del público

Con la suma de Dupli-Kate, el total de luchadores confirmados en Invincible VS asciende a quince de los dieciocho que estarán disponibles al lanzamiento. La inclusión de personajes conocidos como Invincible, Atom Eve, Bulletproof, Thula, Rex Splode, Battle Beast, Omni-Man, Cecil, Monster Girl y Robot ha despertado interés entre los aficionados al cómic y a la serie animada, quienes aguardan la revelación de los tres integrantes restantes que completarán el primer grupo.

El equipo de desarrollo ha confirmado que en 2026 se añadirán cuatro personajes adicionales como parte del primer pase de temporada. Por ahora, el último tráiler se ha enfocado en mostrar en detalle los movimientos y estrategias que puede desplegar Dupli-Kate, lo que permite anticipar cómo encajará esta luchadora en el entorno competitivo en línea.

Invincible VS, de Quarter Up.
El impacto de Dupli-Kate en la jugabilidad y la comunidad de jugadores

La llegada de Dupli-Kate podría suponer cambios tanto para los usuarios experimentados como para los principiantes. Quienes prefieran un estilo ofensivo y arriesgado encontrarán en Dupli-Kate una alternativa interesante pero exigente, ya que un uso inadecuado de sus clones puede penalizar severamente debido a la pérdida de salud irrecuperable. Al mismo tiempo, su presencia podría fomentar un metajuego donde los encuentros sean más dinámicos y el margen de error, tanto en ataque como en defensa, se reduzca.

Según las opiniones recogidas tras la publicación del tráiler, la mecánica de duplicación pone a prueba la capacidad de reacción y adaptación de los jugadores, requiriendo reflejos ágiles y una buena lectura de las situaciones. Algunos especialistas consideran que la presión constante puede resultar abrumadora para quienes se están iniciando en el género, aunque al mismo tiempo esta novedad ha sido recibida como un aporte refrescante por la comunidad competitiva, deseosa de nuevas propuestas para torneos y enfrentamientos en línea.

A medida que se acerca la fecha de lanzamiento, la revelación de los personajes restantes y los próximos contenidos descargables aumenta la expectativa en torno a Invincible VS, que busca situarse entre los títulos más importantes del año en el campo de los juegos de pelea por equipos.

