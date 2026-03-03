Capcom presentará novedades de Monster Hunter, Mega Man y Street Fighter 6 en un nuevo ‘Capcom Spotlight’

Mega Man: Dual Overdrive, de Capcom.

El jueves 5 de marzo será una fecha importante para los seguidores de Capcom, ya que la compañía japonesa realizará una nueva edición de su Capcom Spotlight. La transmisión, que tendrá una duración aproximada de treinta minutos, promete revelar información nueva y avances relevantes de sus próximos lanzamientos.

Títulos como Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Mega Man Dual Override, Mega Man Star Force Legacy Collection, Street Fighter 6 y Pragmata son los protagonistas confirmados para este evento que busca atraer la atención tanto de fanáticos veteranos como de nuevos jugadores.

Información sobre la nueva edición del Capcom Spotlight 2026

Capcom ha optado por la fórmula de transmisiones globales para mantener la fidelidad de su público y adelantar sus próximos movimientos. Entre los principales atractivos destaca la presentación de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, que llegará oficialmente el 13 de marzo a consolas y PC. Esta nueva entrega busca ampliar el universo Monster Hunter con mecánicas de juego por turnos y una narrativa independiente, lo que facilita el acceso a quienes no han jugado los títulos anteriores.

Street Fighter 6 también será uno de los focos del evento, especialmente por la llegada del nuevo personaje descargable Alex el 17 de marzo. Se espera que Capcom muestre en acción a Alex, detallando sus habilidades y estilo de combate, y que también ofrezca un primer vistazo a Ingrid, el siguiente personaje en la lista de contenidos adicionales.

La saga Mega Man tendrá doble presencia: por un lado, Mega Man Dual Override representa el primer juego original de la franquicia en casi una década, con lanzamiento previsto para 2027 y compatibilidad con la próxima generación de consolas y PC. Por otro, Mega Man Star Force Legacy Collection debutará el 27 de marzo, ofreciendo la colección completa de los siete juegos de Mega Man Star Force originalmente publicados en Nintendo DS, reunidos ahora para plataformas actuales.

Pragmata: retrasos y expectativas

Desde su anuncio en junio de 2020, Pragmata ha generado expectativas por sus avances y sucesivos retrasos. Originalmente planeado para estrenarse en 2022, el juego llamó la atención por su propuesta de ciencia ficción protagonizada por un astronauta y una niña. Diversos motivos han pospuesto su estreno, pero Capcom ha confirmado que Pragmata llegará finalmente el 24 de abril de 2026 a PS5, Xbox Series, PC y Switch 2. Los jugadores pueden acceder actualmente a una demo en Steam, la cual ha recibido comentarios positivos por parte de la crítica especializada, lo que indica una mejora respecto a las demos conceptuales anteriores.

No obstante, la repetición de retrasos ha incrementado las dudas y la inquietud entre la comunidad, especialmente debido al largo tiempo de desarrollo. Este juego representa, tras años de ausencia mediática, el renovado interés de Capcom en nuevas propiedades intelectuales.

Impacto en los jugadores y nuevas expectativas

El anuncio de fechas y nuevas imágenes ayuda a calmar la inquietud de quienes temían nuevos retrasos en los lanzamientos más importantes. Para la comunidad de jugadores, la llegada de juegos tan esperados como Mega Man Star Force Legacy Collection o Monster Hunter Stories 3 representa la oportunidad de volver a visitar clásicos desde una perspectiva moderna y, al mismo tiempo, explorar universos expandidos.

Sin embargo, las demoras reiteradas, en particular en proyectos como Pragmata, han generado cierta desconfianza entre consumidores acostumbrados a ver prolongados tiempos de desarrollo en la industria. El hecho de que Capcom dedique un segmento especial de la transmisión a Pragmata puede interpretarse como un esfuerzo por recuperar la confianza y reforzar el compromiso de lanzamiento.

En cuanto a la jugabilidad, Capcom resalta que Monster Hunter Stories 3 podrá disfrutarse sin necesidad de conocimientos previos, lo que abre su base de posibles jugadores más allá de los seguidores de siempre de la saga. Esto refleja una tendencia en la industria, donde los universos extensos buscan captar audiencias mediante tramas independientes y de fácil acceso.

Pragmata - Capcom

Contradicciones en la comunicación de los lanzamientos y tendencias de la industria

Capcom ha mantenido una comunicación activa sobre los avances técnicos y el contenido de sus principales títulos. Sin embargo, la gestión de las expectativas, especialmente alrededor de Pragmata, ha sido inconsistentes. La compañía primero presentó el juego como un lanzamiento inminente, para luego modificar reiteradamente la ventana de salida y mantener un relativo silencio, lo que ha generado dudas entre los seguidores más atentos.

Esta situación muestra un patrón preocupante en la industria: la presión por anunciar títulos importantes con varios años de anticipación puede dar lugar a decepciones o a una fatiga en la espera del público. Sin embargo, Capcom trata de revertir esta tendencia mostrando demos jugables y estableciendo fechas concretas, utilizando sus eventos digitales como una plataforma de contacto directo con la comunidad.