Hitman: World of Assassination lanza gratis misión con Milla Jovovich hasta el 24 de marzo

HITMAN World Of Assassination presenta su nuevo contenido con un tráiler.

La estrella de Hollywood Milla Jovovich, reconocida internacionalmente por su papel en franquicias como Resident Evil, se ha unido al elenco de voces de Hitman: World of Assassination. IO Interactive anunció el lanzamiento de La Precursora, una nueva misión de Objetivo Escurridizo en la que los jugadores adoptan el papel del letal Agente 47 para eliminar a Lilith Devereux, interpretada por la conocida actriz. La misión está disponible de forma gratuita hasta el 24 de marzo y busca fusionar la narrativa cinematográfica con la jugabilidad característica de la franquicia.

El diseño de La Precursora y la participación de Milla Jovovich han sido resaltados por Martin Ansdal, Senior Level Designer de IO Interactive, quien compartió detalles sobre la colaboración y el proceso creativo que dieron lugar a una de las propuestas más ambiciosas para la saga en los últimos años.

Integración de celebridades en el universo Hitman: una colaboración poco común

En los últimos años, IO Interactive ha apostado por la integración de celebridades en su formato de Objetivo Escurridizo. Esta estrategia busca atraer nuevas audiencias al universo de Hitman y, al mismo tiempo, ofrecer tramas que exploran diferentes estilos narrativos y personalidades. Según Ansdal, con las celebridades se diseña una misión en torno a su imagen. En el caso de Milla Jovovich, su perfil asociado a la acción y el suspenso encaja de manera adecuada con Lilith Devereux, una ejecutiva ambiciosa que está rodeada de rumores y muertes sospechosas en la ficticia Ether Biotech Corporation, ubicada dentro del mundo del juego.

La colaboración fue muy cuidada. IO Interactive estudia la filmografía del actor seleccionado para construir una historia relevante y creíble dentro del universo Hitman. Jovovich, habituada a personajes complejos y oscuros, ofreció su perspectiva sobre Lilith Devereux. De acuerdo con Ansdal, la actriz participó activamente en las sesiones de grabación, aportando sugerencias y energía durante la interpretación de su personaje. La impresión interna es que Jovovich llevó a la villana a un nuevo nivel, lo que se refleja en una experiencia memorable para quien juega.

Narrativa y jugabilidad en La Precursora

La Precursora se desarrolla en Thornbridge Manor, ubicada en Dartmoor, un lugar conocido por su ambiente misterioso. El objetivo es eliminar a Lilith Devereux, quien está a punto de convertirse en la directora ejecutiva de una compañía enfocada en el desarrollo de armas biológicas. En esta misión, el Agente 47 enfrenta no solo un desafío físico, sino también psicológico, pues la historia incluye un giro argumental importante que redefine el objetivo y la forma de abordar la misión.

IO Interactive procura mantener la sorpresa al no revelar demasiados detalles, pero Ansdal afirma que esta misión representa uno de los objetivos más ambiciosos de la saga. El carácter enigmático de Lilith distingue esta misión de los objetivos clásicos, ya que introduce capas narrativas adicionales y referencia la trama Patient Zero, lo que representa un guiño al lore del juego. Además, junto con la misión, se lanza el pack DLC Patient Zero Requiem, que añade contratos extra, nuevo equipamiento, armas, objetos y elementos cosméticos para quienes buscan ampliar la experiencia más allá del objetivo principal.

Hitman: World of Assassination, de IO Interactive

Repercusión en la comunidad y modelo de acceso

La inclusión de Milla Jovovich responde al esfuerzo de IO Interactive por mantener actualizados los contenidos de Hitman: World of Assassination y atraer tanto a seguidores de la saga como a quienes reconocen a la actriz por otros trabajos. Según Ansdal, se busca a alguien con alcance para atraer a nuevas audiencias y que, al mismo tiempo, encaje en el mundo del juego. Jovovich, con trayectoria en adaptaciones de videojuegos, se mostró entusiasta y receptiva desde el inicio, algo que, según el diseñador, no siempre sucede con actores reconocidos.

La decisión de ofrecer la misión como contenido gratuito es fundamental. IO Interactive considera que La Precursora debe estar al alcance de todos, no solo de los jugadores habituales o quienes compran contenido adicional. Esta política busca reducir la barrera de acceso y fomentar el descubrimiento del universo Hitman entre quienes no lo conocen. Sin embargo, el evento tiene un límite temporal: solo estará disponible hasta el 24 de marzo. Además, el soporte para ordenadores Mac con chips Apple Silicon y la progresión cruzada entre plataformas amplían el número de usuarios que pueden acceder a la experiencia sin limitaciones técnicas.

Por otro lado, la estrategia de desarrollar misiones especiales y colaboraciones temporales ha incrementado tanto el interés mediático como el compromiso de la comunidad. La respuesta del público ha sido favorable, con énfasis en la calidad del doblaje de Jovovich y el enfoque orientado a una narrativa más cercana al thriller y al cine de espías, elementos que suelen atraer a quienes no forman parte del público tradicional de los videojuegos. Este tipo de eventos también propicia el debate sobre las posibilidades creativas de los videojuegos como medio, al combinar actores reales con personajes ficticios en historias interactivas.