Entrevistamos a Iñaki Godoy, protagonista del live-action de ‘One Piece’

One Piece. Iñaki Godoy as Monkey D. Luffy in season 2 of One Piece. Cr. Courtesy of Netflix © 2026

Faltan pocas semanas para el estreno de la segunda temporada del live-action de One Piece en Netflix, que llegará el 10 de marzo de 2026 con sus ocho episodios disponibles desde el primer día. Tras casi tres años desde la primera entrega, hubo mucha expectativa por parte de todos los fanáticos de la serie y su éxito. La nueva temporada adaptará la Saga de Arabasta del manga de Eiichiro Oda y seguirá a Luffy y los Sombrero de Paja en su llegada a la Grand Line, donde conocerán a una princesa que lucha por salvar su reino de una organización criminal. La serie promete ampliar la escala y la épica de la aventura, con nuevos escenarios, enemigos y momentos clave en la búsqueda del One Piece.

El reparto principal regresa con Iñaki Godoy como Luffy, junto a Emily Rudd, Arata Mackenyu, Jacob Romero y Taz Skyler, además de secundarios ya conocidos como Vincent Regan, Jeff Ward y Michael Dorman. A ellos se suma una larga lista de nuevos fichajes que darán vida a personajes fundamentales de esta etapa, entre ellos miembros de Baroque Works y figuras destacadas como Crocus, Smoker o la doctora Kureha. También está previsto que aparezca Chopper. Con todo esto, la segunda temporada llega con mucha más fuerza, con una producción aún mayor gracias al éxito de la primera temporada. One Piece se convierte, para todos sus fanáticos, en una de las mejores adaptaciones que llegaron a la pantalla chica.

En esta oportunidad, pudimos entrevistar a Iñaki Godoy, quien nos cuenta las formas, el cómo y otros detalles, de lo que significa darle vida a un personaje tan particular como Luffy. A continuación, podés ver el video de la entrevista o, debajo, leer su transcripción.

La nueva entrega contará con 8 episodios que cubrirán la entrada a la Grand Line, incluyendo los arcos de Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y la Isla Drum. En esta oportunidad entrevistamos a Iñaki Godoy, protagonista de la serie y quien interpreta a Luffy.

—Antes que nada, Iñaki, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Cómo andás? Me parece que interpretar un ícono global como Luffy, me imagino que en su momento los nervios, la ansiedad, eran moneda corriente. Y te quería preguntar cómo te sentís ya entrando en una segunda temporada con todo el amor de las personas que nos gusta “One Piece”, incluyendo al mismísimo Eiichirō Oda. ¿Te hace sentir más responsabilidad? ¿Te tranquiliza?

Iñaki Godoy: —Eh... Me siento muy feliz. Eh... Me siento muy contento. Creo que... Desde la primera temporada hasta que empezamos a grabar la segunda temporada, tuve suficiente tiempo para... Conectar a un nivel mucho más personal con... Con “One Piece”, con el manga y con el anime. Eh... Tuve la oportunidad de... De, consumir más del material original, de también... Platicar con gente... Eh... Apasionada de “One Piece”, y no solamente gente... Eh, que no conocía, pero también de mi círculo cercano.

Este, resulta que tenía... Tíos, primos, que eran grandes fanáticos de “One Piece”, y yo no... Yo no lo sabía. Poder platicar con ellos, poder hacer varios viajes a Japón... Platicar obviamente con Oda y con toda la gente que trabaja en Shueisha. Creo que todas esas experiencias me hicieron desarrollar desarrollar un vínculo mucho más cercano con “One Piece”, y, este... Entrando a la segunda temporada llegué con una confianza... Renovada... Este... Con una idea muy clara de lo que quería lograr. Y también con una nueva madurez, porque también... Yo tenía 18 años cuando empezamos a grabar este proyecto, y tenía 20 cuando grabamos la segunda temporada.

Entonces, pues, obviamente también... Tuve mi propio crecimiento personal. Y, este, creo que todo eso combinado hizo que empezando a grabar la segunda temporada me sintiera... Muy listo, muy preparado, y con una idea muy clara de lo que quería lograr con este personaje para esta adaptación. Y ahora que va a salir estoy muy, muy emocionado de que todo el mundo la pueda ver. No siento nada más que emoción porque estoy muy orgulloso de lo que hicimos.

—Qué bueno, me alegra mucho. Realmente una segunda temporada... Muy linda. Mejoran absolutamente todo lo que habían hecho bien en la primera season. Y tu interpretación sobre Luffy se siente cada vez como mucho más cercana al personaje, se te nota más maduro. Y no podía parar de preguntarme cuando veía las seasons... ¿Cómo llevás un personaje tan, tan, tan caricaturesco a la vida real sin que parezca o un cliché o directamente una persona completamente diferente al personaje que tanto amamos?

Iñaki Godoy: —Ehm... Es, creo que... Mmm... Ehm... Creo que tiene que ver con entender que Luffy no es una persona normal. Luffy no es una persona normal con... El que la gente se supone que tenga que conectar. Luffy no es el tipo de personaje que la gente va a ver y va a decir, “Ah, yo soy como él”. Luffy es alguien... Que... Que te impacta. Es alguien que te impacta por su forma de ser, tan irreverente, tan inocente, un poco egoísta... Este... Optimista, a veces... Sin bases... Pero inspiradora. Eso es lo que Luffy tiene que lograr en la gente. Entonces creo que... Cuando yo entendí que Luffy... No es un personaje que tenga que ser... Este... Alguien con el que tengas que relacionar... Creo que en ese momento muchas cosas empezaron a... A caer en mi cabeza.

Dije: “Okey... Si hago esta cara extraña... ¡Está bien!” Porque Luffy es alguien extraño. Luffy no es alguien normal. Y si la gente dice, “¡Oh!”, que... “Alguien nunca haría eso, qué extraño.” Pues sí, nadie lo haría. Pero Luffy es así. Luffy es alguien... Alguien diferente, alguien que no se supone que tengamos que entender. Por ejemplo, algo que me impactó mucho... Fue que si, lees el manga... Corríjanme si estoy equivocado, pero según lo que yo tengo entendido... No hay burbujas de pensamiento para Luffy. Luffy no tiene burbujas de pensamiento en el manga.

—Nunca.

Iñaki Godoy: —O sea, no... Ni siquiera desde el manga se supone que tengas que saber lo que Luffy está pensando. Simplemente lo recibes... Y... Te impacta, pero... Pero es ese tipo de personaje. Entonces creo que a la hora de llevar un personaje como Luffy que es tan caricaturesco y que tiene cosas que pueden parecer extrañas... Este... Creo que simplemente es entender que él no es alguien normal. Es alguien diferente. Y para él es normal esto.

Para Luffy, gritar que va a ser el rey de los piratas... Es algo normal. Para Luffy, este... Comer de manera exorbitante... Es normal. Para Luffy, ser optimista cuando todo parece perdido... Es lo más... Lógico del mundo. Entonces es entender... Que él es así. Que esa es su forma de pensar... Y no cuestionarla, sino... Comprometerse a eso... Y aceptar... Esa realidad.

One Piece. (L to R) Emily Rudd as Nami, Iñaki Godoy as Monkey D. Luffy in season 2 of One Piece. Cr. Courtesy of Netflix © 2026

—De afuera obviamente parece super mega divertido, a los que nos gusta mucho “One Piece” también, es como: “Wow, sí, ¿quién no... quisiese interpretar a Luffy?”, pero al mismo tiempo, ¿es divertido interpretar a un personaje así o es más bien demandante?

Iñaki Godoy: —Es muy divertido. Yo me la paso muy bien. Me la paso muy, muy, muy bien. Creo que... Hay... Hay personajes más demandantes, definitivamente. Creo que... Creo que Luffy es demandante en el sentido en el que hay que pensar mucho, porque tú mencionaste antes que es un personaje muy caricaturesco y hay que hacer mucha tarea, porque, este... No... Tampoco quieres cruzar esa línea donde ya no tiene sentido tal vez, este... Su comportamiento, porque aunque su comportamiento es extraño... Hay ciertas reglas dentro de la manera en la que Luffy piensa.

Hay ciertas formas en las que él reacciona que son constantes y que no cambian. Entonces es importante... Tener claras, como: “Okey, este es el personaje, esta es su realidad, es diferente a lo que conocemos, estas son las reglas...Y esta es la manera en la que tiene que ser.” Y mientras no te salgas de cierta forma de ese cuadro... Este, vas a estar seguro. Entonces, este... Sí es demandante en ese sentido, hay que hacer mucha tarea, hay que estudiar mucho el material original.

Yo me he leído el manga, me he visto el anime... En varias de las cosas que me corresponden hacer, y tal vez un poquito más. Este... Estudio mucho las poses que hace Luffy, momentos icónicos de Luffy, por ejemplo, si saca la lengua, cómo lo hace, cómo se para, qué cosas... Son las más icónicas de Luffy, porque las quiero traer a esta adaptación, ¿sabes? Este... Entonces sí es demandante en ese sentido, pero una vez que haces tu tarea y que dejas todo preparado... Es muy divertido, porque te puedes salir con la tuya con casi todo siendo Luffy. Puedes hacer cosas... Rarísimas en televisión, y tiene sentido para él, y es muy divertido.

—Obviamente, y... Me parece hermoso que leas el manga, que veas el anime, obviamente, digamos... Me imagino que será material muy valioso para vos. Y ya a esta altura del partido, formando parte del universo, leyendo el manga, estuviste bastante tiempo habitando a Luffy, estando alrededor de esta gran era pirata. ¿Crees que entendés un poco mejor o... sentís algo de entendimiento del por qué “One Piece” es tan conocido a nivel global a lo largo de tantas generaciones?

Iñaki Godoy: —Claro, claro, claro que sí. Creo que “One Piece” es una historia... Que toca muchísimos temas. Este, con personajes... Muy interesantes, no solamente los sombreros de paja, pero claro... Toda la gente que conocen en las islas a las que van. Creo que Oda fue muy inteligente... En hacer una historia donde Cada isla puede ser una nueva historia, y cada isla puede ser un tema nuevo. Creo que eso mantiene a “One Piece” constantemente fresco, interesante, nuevo... Y para mí tiene mucho sentido que es de las historias más grandes que hay en el mundo.

Este, es... Es muy lógico por su formato, por sus personajes, los temas que trata. Claro, claro que entiendo el apego que tiene “One Piece”, y también he tenido la oportunidad, como te dije antes, de... Conectar también con personas que “One Piece” ha impactado su vida de manera profunda. También hablando con ellos, te das cuenta del poder que pueden tener estos personajes en nosotros, ¿no? Bueno, yo te puedo decir, a mí “One Piece” me ha cambiado la vida. Este... Para mí también, yo soy un gran fan de “One Piece” no solamente de este live action, pero... Del manga, del anime, de la franquicia en general.

Creo que Luffy es alguien que me inspira a yo querer ser mejor y seguir mis sueños y luchar por mis amigo, y... Y comer toda la carne que quiera comer. Este...

—Sobre todo.

Iñaki Godoy: —Sobre todo. Entonces, sí, mi relación con “One Piece” ha crecido mucho y creo que... Entiendo por qué a la gente le gusta.

One Piece. (L to R) Jeff Ward as Buggy, Iñaki Godoy as Monkey D. Luffy in season 2 of One Piece. Cr. Casey Crafford/Netflix © 2026

—Eh... Es muy lindo lo que decís, y sin lugar a dudas porque también al mismo tiempo, no solo a nivel emocional, giras por todo el mundo, cast internacional, eh... Además de simplemente interpretar al pirata más famoso del mundo, tuviste un gran acercamiento a lo que son las grandes producciones. Y en esta season 2, las producciones son enormes y mucho más que la primera temporada. Y de hecho tenés la gorrita de uno de... Los personajes que es increíble y que... Aparecerá en algún momento de esta season... ¿Cómo fue trabajar en un escenario... Más pro, incluso, al que ya habían trabajado antes? ¿Cómo fue llegar ahí y volver a ver al cast?

Iñaki Godoy: —Claro, bueno, creo que... Tener la oportunidad de trabajar en una producción de ese nivel, con gente tan talentosa en sus diferentes ámbitos... Es un privilegio gigante que he tenido. Poder experimentar y poder observar en primera fila... Cómo hacen cosas como gigantes, o un reno pirata, o, este... O, bueno, escenarios de otro planeta. Ver a gente talentosa hacer lo que les gusta y hacerlo bien, es algo de lo que he aprendido mucho, algo que me inspira... Y algo que es muy divertido. Y bueno, con el elenco, pues, a todos los quiero muchísimo. A estas alturas ya son prácticamente mi familia. Entonces poder convivir con ellos... No solamente en la segunda temporada, pero también en esta tercera que estamos grabando... Pues, bueno, es siempre también una bendición poder trabajar con amigos.

—Qué lindo. Eh... “One Piece” es una historia, como lo estuvimos hablando a lo largo de esta nota, que tiene muchos años, ha pasado de generaciones en generaciones, de repente es medio como... Es medio como una logia secreta, vos no sabías y el kiosquero es fanático de “One Piece”. El... El chabón con el que trabajaste toda la vida, era fanático de “One Piece”, y sin embargo es una historia que... Tiene muchas personas a las cuales llegar todavía. Eh... El live action es una gran, gran manera de acercar esta historia a otras personas. Y si vos tuvieses que... Es medio como capciosa la pregunta, ¿no? Pero... Resumir lo que para vos terminó significando “One Piece” la historia, la trama, para todas estas personas que aún... Están por descubrirlo, ¿cómo lo definirías?

Iñaki Godoy: —Eh... Creo que “One Piece” es... Trata sobre muchas cosas “One Piece”. Eh... Hay muchos temas que se tratan en “One Piece”... Pero creo que el corazón de esta historia está... Eh... En sus personajes principales que son los sombreros de paja... Y es, este, bueno, pues... La amistad, el valor de los amigos... Eh... El poder... El poder confiar en que tus amigos estarán para ti y también tú estar para tus amigos cuando te necesitan... Creo que la amistad... Los sueños... El ir por tus sueños... Y... El disfrutar el camino, creo que esas son... Para mí las cosas... Que “One Piece” representa... Más para mí.

One Piece. (L to R) Taz Skylar as Sanji, Emily Rudd as Nami, Jacob Romero as Usopp, Mackenyu as Roronoa Zoro, Iñaki Godoy as Monkey D. Luffy in season 2 of One Piece. Cr. Courtesy Of Netflix © 2025

—Iñaki, muchísimas gracias por esta entrevista, te agradezco un montón, Eh... También como fan de “One Piece” te quiero decir, increíble tu trabajo, amigo, la verdad... Creo que todo el mundo, cuando vimos el live action, siempre tenemos un poco como de, bueno, ver qué pasa, qué es lo que sucede... Y la alegría de que hayan, nada, de que hayan hecho un tan buen trabajo me alegra un montón, y también agradecerte porque sos lo más cerca que voy a estar en mi vida de hablar con Luffy, que es una persona que amo con todo mi ser.

Iñaki Godoy: —Yo también amo a Luffy, es... Es un gran personaje. Este... Pero estás de acuerdo en que, O sea, ves a Luffy y... No somos... Nadie puede ser como él, nadie puede ser Luffy. Es...

—Cien porciento.

Iñaki Godoy: —Todos quisiéramos ser Luffy. Pero... Nadie... Nadie va a ser él. O sea, y es eso, ¿no? Bueno, eso es lo que yo... Lo que yo proceso cuando lo estoy interpretando. Luffy es la persona que quisiéramos ser. De cierta forma, también.

—Sin lugar a dudas, y también me parece que ahí es cuando entra el peso de la interpretación de un personaje. ¿No? Obviamente, es lo mismo que Batman, Spider-Man, hay mil millones de Batman... Recién ahora estamos descubriendo los mil millones de Luffy que hay, y a mí, por lo menos en lo personal, me encanta tu Luffy, amigo, así que...

Iñaki Godoy: —Muchas gracias.

—Enhorabuena, felicitaciones, y... Nada, que sigan las temporadas, que hay mucho por ver.

Iñaki Godoy: —¡Gracias, nos vemos, adiós!

—Un gusto, muchísimas gracias, adiós, que tenga buenas tardes.