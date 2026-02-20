Malditos Nerds

Nioh 3 rompe récords para la franquicias con más de un millón de ventas en solo dos semanas

El juego de Team Ninja ha vendido más de un millón de copias en tiempo récord, consolidándose como el lanzamiento más exitoso de la franquicia

Guardar
Nioh 3, de Team Ninja.
Nioh 3, de Team Ninja.

Nioh 3, el nuevo título de acción samurái desarrollado por Team Ninja y publicado por Koei Tecmo, ha superado todos los récords de la serie al vender más de un millón de copias a nivel mundial en solo dos semanas desde su lanzamiento, que tuvo lugar el 6 de febrero de 2026 en PlayStation 5 y PC.

La empresa anunció que, gracias a este impresionante inicio, la saga Nioh ya ha logrado superar el hito de 10 millones de juegos vendidos globalmente.

Innovación en la historia y en la jugabilidad

La tercera entrega introduce un cambio relevante tanto en la escala de la historia como en la estructura del juego. Por primera vez, los jugadores pueden explorar varias épocas de Japón de manera libre, desde la capital de la era Heian hasta el castillo de Edo y el periodo Bakumatsu.

En el eje central de la trama se encuentra Tokugawa Takechiyo, llamado a convertirse en shogun durante la era Edo, mientras que la envidia de su hermano Tokugawa Kunimatsu y su alianza con fuerzas oscuras llevan al país a una crisis sobrenatural. La narrativa se distingue por su amplitud temporal y espacial, además de resaltar el protagonismo de personajes históricos, lo que añade nuevas dimensiones de complejidad y profundidad a la saga, tradicionalmente centrada en la acción y el folclore japonés.

Nioh 3, de Team Ninja.
Nioh 3, de Team Ninja.

El crecimiento del legado de Nioh

Con Nioh 3, Koei Tecmo y Team Ninja han apostado por expandir el alcance de la franquicia. Los datos proporcionados por las compañías muestran que nunca antes un título de la serie había alcanzado el millón de unidades vendidas en un periodo tan breve. La empresa ha puesto especial énfasis en su agradecimiento al respaldo de la comunidad internacional, afirmando en un comunicado: “Estamos realmente agradecidos a jugadores de todo el mundo por su increíble apoyo”.

Los seguidores han respondido de manera muy favorable, y la serie muestra una evolución constante que le ha permitido mantenerse relevante dentro de un género muy competitivo. El logro de las diez millones de unidades vendidas en total refleja la expansión del interés por la saga más allá del público japonés.

Nuevas mecánicas que destacan en el género

Respecto a la jugabilidad, Nioh 3 perfecciona y diversifica su sistema de combate mediante la introducción de dos estilos principales: el Estilo Samurai, que consolida los fundamentos clásicos de la franquicia, y el Estilo Ninja, que enfatiza la rapidez y técnicas evasivas. Ambos estilos buscan ofrecer más variedad táctica y adaptabilidad a diferentes perfiles de jugadores, según lo han señalado las primeras reseñas.

Para los jugadores y seguidores del género, la propuesta de Nioh 3 se traduce en partidas más demandantes, pero también más accesibles debido a su renovada flexibilidad táctica. Los datos de ventas indican que la franquicia atraviesa uno de sus períodos de mayor proyección internacional, consolidándose como un referente en el ámbito de los juegos de acción de inspiración japonesa.

Temas Relacionados

Nioh 3Team NinjaKoei Tecmomalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Pokémon FireRed y Pokémon LeafGreen llegan a Nintendo Switch la próxima semana

La reedición no estará incluida en la suscripción Nintendo Switch Online, sino que cada juego deberá adquirirse de forma independiente

Pokémon FireRed y Pokémon LeafGreen

House of the Dragon presenta un nuevo tráiler de su tercera temporada

El esperado avance de la serie revela dragones inéditos, nuevas casas aliadas y la esperada guerra civil Targaryen

House of the Dragon presenta

Woody y Buzz lideran la batalla contra la tecnología en el nuevo tráiler de Toy Story 5

Woody, Buzz Lightyear y su equipo encaran el reto de la tecnología en la tan esperada secuela de Pixar

Woody y Buzz lideran la

Mewgenics supera el millón de copias vendidas en una semana

El título de Edmund McMillen y Tyler Glaiel marca tendencia y redefine el éxito para los juegos indie en 2026

Mewgenics supera el millón de

The Rogue Prince of Persia se renueva en 2026 con actualizaciones y nuevos retos

El estudio Evil Empire refuerza el soporte a su juego con mejoras jugables y modos pensados para expertos

The Rogue Prince of Persia

ANIME

Dragon Ball Super prepara su

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

PELÍCULAS

Woody y Buzz lideran la

Woody y Buzz lideran la batalla contra la tecnología en el nuevo tráiler de Toy Story 5

Cillian Murphy regresa como Tommy Shelby en el nuevo tráiler de Peaky Blinders: El hombre inmortal

Pedro Pascal lidera el salto de The Mandalorian & Grogu al cine con su nuevo tráiler

La película de Helldivers llegará en 2027 y será protagonizada por Jason Momoa

REVIEW | Arco - La película nominada al Oscar que homenajea el cine de Miyazaki

SERIES

House of the Dragon presenta

House of the Dragon presenta un nuevo tráiler de su tercera temporada

Spider-Noir, la serie protagonizada por Nicolas Cage, presenta su primer tráiler

Entrevistamos a Aldis Hodge y Matthew Lillard, actores de la serie Cross

One Piece presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada

God of War suma a Callum Vinson como Atreus en la adaptación televisiva