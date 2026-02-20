Nioh 3 rompe récords para la franquicias con más de un millón de ventas en solo dos semanas

Nioh 3, de Team Ninja.

Nioh 3, el nuevo título de acción samurái desarrollado por Team Ninja y publicado por Koei Tecmo, ha superado todos los récords de la serie al vender más de un millón de copias a nivel mundial en solo dos semanas desde su lanzamiento, que tuvo lugar el 6 de febrero de 2026 en PlayStation 5 y PC.

La empresa anunció que, gracias a este impresionante inicio, la saga Nioh ya ha logrado superar el hito de 10 millones de juegos vendidos globalmente.

Innovación en la historia y en la jugabilidad

La tercera entrega introduce un cambio relevante tanto en la escala de la historia como en la estructura del juego. Por primera vez, los jugadores pueden explorar varias épocas de Japón de manera libre, desde la capital de la era Heian hasta el castillo de Edo y el periodo Bakumatsu.

En el eje central de la trama se encuentra Tokugawa Takechiyo, llamado a convertirse en shogun durante la era Edo, mientras que la envidia de su hermano Tokugawa Kunimatsu y su alianza con fuerzas oscuras llevan al país a una crisis sobrenatural. La narrativa se distingue por su amplitud temporal y espacial, además de resaltar el protagonismo de personajes históricos, lo que añade nuevas dimensiones de complejidad y profundidad a la saga, tradicionalmente centrada en la acción y el folclore japonés.

El crecimiento del legado de Nioh

Con Nioh 3, Koei Tecmo y Team Ninja han apostado por expandir el alcance de la franquicia. Los datos proporcionados por las compañías muestran que nunca antes un título de la serie había alcanzado el millón de unidades vendidas en un periodo tan breve. La empresa ha puesto especial énfasis en su agradecimiento al respaldo de la comunidad internacional, afirmando en un comunicado: “Estamos realmente agradecidos a jugadores de todo el mundo por su increíble apoyo”.

Los seguidores han respondido de manera muy favorable, y la serie muestra una evolución constante que le ha permitido mantenerse relevante dentro de un género muy competitivo. El logro de las diez millones de unidades vendidas en total refleja la expansión del interés por la saga más allá del público japonés.

Nuevas mecánicas que destacan en el género

Respecto a la jugabilidad, Nioh 3 perfecciona y diversifica su sistema de combate mediante la introducción de dos estilos principales: el Estilo Samurai, que consolida los fundamentos clásicos de la franquicia, y el Estilo Ninja, que enfatiza la rapidez y técnicas evasivas. Ambos estilos buscan ofrecer más variedad táctica y adaptabilidad a diferentes perfiles de jugadores, según lo han señalado las primeras reseñas.

Para los jugadores y seguidores del género, la propuesta de Nioh 3 se traduce en partidas más demandantes, pero también más accesibles debido a su renovada flexibilidad táctica. Los datos de ventas indican que la franquicia atraviesa uno de sus períodos de mayor proyección internacional, consolidándose como un referente en el ámbito de los juegos de acción de inspiración japonesa.