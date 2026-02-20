Malditos Nerds

Digimon Story: Time Stranger recibirá su nuevo DLC, Anti-ParadoX, el mes próximo

El tercer DLC de Digimon Story: Time Stranger incluirá nuevas Digievoluciones y un episodio centrado en Asuna Shiroki y Monica Simmons

Digimon Story: Time Stranger, de
Digimon Story: Time Stranger, de Bandai Namco.

El nuevo paquete de contenido descargable titulado Anti-ParadoX para el exitoso RPG por turnos Digimon Story: Time Stranger estará disponible en marzo, según anunciaron Bandai Namco y el desarrollador Media.Vision.

Esta expansión, la última del pase de temporada, introduce cinco nuevas formas Mega Digievolucionadas de los Royal Knights en su versión X-Antibody, así como un episodio adicional enfocado en los personajes Asuna Shiroki y Monica Simmons.

Nuevas incorporaciones que modifican la jugabilidad

Anti-ParadoX añade un atractivo considerable a la propuesta original de Digimon Story: Time Stranger al incorporar a los Royal Knights en su variante X-Antibody, una de las facciones más destacadas y populares del universo Digimon. Entre los Digimon incluidos se encuentran Omnimon X-Antibody, Gallantmon X-Antibody, UlforceVeedramon X-Antibody, Magnamon X-Antibody y Jesmon X-Antibody, todos disponibles como nuevas rutas de Mega Digievolución.

El episodio adicional protagonizado por Asuna Shiroki y Monica Simmons explora nuevas líneas argumentales a través de viajes en el tiempo y mundos paralelos, elementos centrales del videojuego. Esta narrativa expande el universo existente y ofrece un renovado interés para los seguidores de la saga, permitiendo un mayor desarrollo de los personajes secundarios, quienes hasta ahora no habían ocupado un papel principal en la trama.

Información sobre la distribución y acceso al contenido

El contenido descargable Anti-ParadoX formará parte del pase de temporada, pero también podrá adquirirse por separado. Su lanzamiento ha sido confirmado para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam, mientras que la versión para Nintendo Switch estará disponible a partir del 10 de julio de 2026, unos meses después de las otras plataformas.

El paquete está dirigido tanto a quienes buscan ampliar la experiencia de juego y ya cuentan con ediciones superiores, como a quienes desean seleccionar solo los contenidos adicionales. Esta estrategia responde a una tendencia en la industria de los videojuegos, que consiste en segmentar el acceso al contenido para ofrecer opciones variadas sin obligar a adquirir todo el contenido disponible.

Impacto en los jugadores y la comunidad

La expansión Anti-ParadoX refuerza el carácter dinámico de Digimon Story: Time Stranger, ofreciendo nuevos desafíos para los aficionados y una relación más cercana con la mitología clásica del universo Digimon. La incorporación de los Royal Knights en su versión X-Antibody responde a las solicitudes expresas de la comunidad, que desde foros y redes sociales venía solicitando estas formas alternativas y un mayor desarrollo de los Digimon de alto nivel.

El episodio centrado en Asuna Shiroki y Monica Simmons también aporta una perspectiva renovada al enfocar la historia en personajes que hasta ahora eran secundarios, algo poco común en contenidos adicionales de este tipo de franquicias. Para los jugadores habituales, esto implica nuevas rutas argumentales y desafíos; para quienes se suman por primera vez a la saga, representa la oportunidad de explorar historias y personajes con mayor profundidad narrativa.

