Malditos Nerds

Keanu Reeves y Chad Stahelski colaboran en un nuevo juego AAA basado en el universo de John Wick

El proyecto expande el universo de John Wick adaptando la estética y acción de las películas al lenguaje de los videojuegos

Guardar
Untitled John Wick Game presenta su primer tráiler.

El universo de John Wick está a punto de dar el salto definitivo al mundo de los videojuegos con el anuncio de un nuevo título AAA para PlayStation 5, Xbox Series y PC, aún sin nombre oficial, presentado durante la última edición de State of Play. Saber Interactive, en colaboración directa con Lionsgate, Chad Stahelski (director de la franquicia) y Keanu Reeves, está desarrollando una aventura para un solo jugador con una narrativa original, ambientada años antes de la legendaria Impossible Task.

Desarrollo conjunto para garantizar la autenticidad

Uno de los puntos destacados por los responsables del proyecto es la estrecha colaboración entre el equipo del videojuego y los creadores originales de la saga cinematográfica. Jenefer Brown, presidenta de productos y experiencias globales en Lionsgate, subrayó la meta de reproducir la acción y el realismo del cine en la consola: “Estamos colaborando estrechamente con el equipo dedicado de Saber Interactive para desarrollar un juego que capture la acción inigualable, la coreografía característica de las peleas y la autenticidad de los filmes”.

Por su parte, Matthew Karch, director ejecutivo de Saber Interactive, mencionó el honor de trabajar codo a codo con Chad, Keanu y el equipo de Lionsgate en una verdadera colaboración para dar vida al mundo de Wick en un videojuego AAA. Estas declaraciones contrastan con lo sucedido en anteriores adaptaciones de franquicias cinematográficas a videojuegos, que han sido frecuentemente criticadas por su falta de fidelidad y por dejar de lado la participación creativa de los equipos originales.

John Wick, de Saber Interactive.
John Wick, de Saber Interactive.

Gun-fu y combate cinematográfico para jugadores

El aspecto principal que diferencia a la saga John Wick es la particular combinación de habilidades con armas de fuego y artes marciales conocida como gun-fu. Para el videojuego, se está creando desde cero un sistema de combate que busca replicar la dinámica de las coreografías filmadas por Chad Stahelski y su equipo. El director del juego, Jesús Iglesias, destacó que el estilo de lucha se sentirá como una escena de acción tomada directamente de las películas.

Con la asesoría directa de Stahelski y la participación de Keanu Reeves, quien prestará su imagen y voz al personaje en el videojuego, la producción pretende ofrecer realismo y espectacularidad visual. Este enfoque apunta a cumplir con las expectativas de un público acostumbrado a los altos estándares de las películas y series relacionadas con el universo John Wick.

Repercusión en el público y desafíos de la adaptación al videojuego

El paso de John Wick al formato digital representa oportunidades y desafíos. Por una parte, la promesa de una experiencia de juego inmersiva podría atraer tanto a aficionados tradicionales de los videojuegos de acción como a seguidores del cine interesados en una nueva forma de interacción. Actualmente, la franquicia John Wick ha recaudado más de mil millones de dólares en todo el mundo y ha ampliado su presencia con series televisivas y proyectos derivados, demostrando una expansión sostenida en diversos formatos.

Sin embargo, el historial de adaptaciones fallidas de otras sagas genera cierto escepticismo entre parte del público. Saber Interactive, reconocida por su experiencia en el desarrollo de títulos de acción, deberá afrontar el desafío de trasladar la sofisticación estilística y emocional del material original al medio interactivo, sin perder profundidad narrativa ni calidad en la jugabilidad. Por ahora, la expectativa es alta y los aficionados aguardan próximos anuncios, con la esperanza de que finalmente se haga justicia al universo del Baba Yaga tanto en consolas como en PC.

Temas Relacionados

John WickKeanu ReevesChad Stahelskimalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

God of War: Sons of Sparta debuta en PlayStation 5 como un nuevo spin-off 2D

Al mismo tiempo, Sony confirma el desarrollo inicial de un remake de la trilogía original

God of War: Sons of

Wildlight Entertainment despide a la mayoría de su personal a semanas de haber lanzado Highguard

El estudio decidió prescindir de la mayor parte de su personal semanas después de lanzar su primer título, Highguard

Wildlight Entertainment despide a la

No Man’s Sky incorpora camiones personalizables y más en la actualización Remnant

Hello Games inaugura el 2026 con una actualización gratuita centrada en transporte y reciclaje

No Man’s Sky incorpora camiones

Spider-Noir, la serie protagonizada por Nicolas Cage, presenta su primer tráiler

Nicolas Cage protagoniza un thriller noir inspirado en cómics de Marvel y dirigido por el premiado Harry Bradbeer

Spider-Noir, la serie protagonizada por

Embark Studios y Nexon confirman que Arc Raiders supera las 14 millones de ventas

El shooter de Embark Studios se consolida frente a recientes fracasos en el sector de juegos como servicio

Embark Studios y Nexon confirman

ANIME

Dragon Ball Super prepara su

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

PELÍCULAS

La película de Helldivers llegará

La película de Helldivers llegará en 2027 y será protagonizada por Jason Momoa

REVIEW | Arco - La película nominada al Oscar que homenajea el cine de Miyazaki

Pixar presenta un nuevo adelanto de su próxima película, Hoppers: Operación Castor

Exit 8, la adaptación al cine del juego de terror japonés, lanza un nuevo tráiler

Supergirl, el próximo gran estreno de DC Studios, presenta un nuevo adelanto

SERIES

Spider-Noir, la serie protagonizada por

Spider-Noir, la serie protagonizada por Nicolas Cage, presenta su primer tráiler

Entrevistamos a Aldis Hodge y Matthew Lillard, actores de la serie Cross

One Piece presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada

God of War suma a Callum Vinson como Atreus en la adaptación televisiva

Baldur’s Gate 3 tendrá una adaptación televisiva liderada por Craig Mazin de The Last of Us