Keanu Reeves y Chad Stahelski colaboran en un nuevo juego AAA basado en el universo de John Wick

Untitled John Wick Game presenta su primer tráiler.

El universo de John Wick está a punto de dar el salto definitivo al mundo de los videojuegos con el anuncio de un nuevo título AAA para PlayStation 5, Xbox Series y PC, aún sin nombre oficial, presentado durante la última edición de State of Play. Saber Interactive, en colaboración directa con Lionsgate, Chad Stahelski (director de la franquicia) y Keanu Reeves, está desarrollando una aventura para un solo jugador con una narrativa original, ambientada años antes de la legendaria Impossible Task.

Desarrollo conjunto para garantizar la autenticidad

Uno de los puntos destacados por los responsables del proyecto es la estrecha colaboración entre el equipo del videojuego y los creadores originales de la saga cinematográfica. Jenefer Brown, presidenta de productos y experiencias globales en Lionsgate, subrayó la meta de reproducir la acción y el realismo del cine en la consola: “Estamos colaborando estrechamente con el equipo dedicado de Saber Interactive para desarrollar un juego que capture la acción inigualable, la coreografía característica de las peleas y la autenticidad de los filmes”.

Por su parte, Matthew Karch, director ejecutivo de Saber Interactive, mencionó el honor de trabajar codo a codo con Chad, Keanu y el equipo de Lionsgate en una verdadera colaboración para dar vida al mundo de Wick en un videojuego AAA. Estas declaraciones contrastan con lo sucedido en anteriores adaptaciones de franquicias cinematográficas a videojuegos, que han sido frecuentemente criticadas por su falta de fidelidad y por dejar de lado la participación creativa de los equipos originales.

John Wick, de Saber Interactive.

Gun-fu y combate cinematográfico para jugadores

El aspecto principal que diferencia a la saga John Wick es la particular combinación de habilidades con armas de fuego y artes marciales conocida como gun-fu. Para el videojuego, se está creando desde cero un sistema de combate que busca replicar la dinámica de las coreografías filmadas por Chad Stahelski y su equipo. El director del juego, Jesús Iglesias, destacó que el estilo de lucha se sentirá como una escena de acción tomada directamente de las películas.

Con la asesoría directa de Stahelski y la participación de Keanu Reeves, quien prestará su imagen y voz al personaje en el videojuego, la producción pretende ofrecer realismo y espectacularidad visual. Este enfoque apunta a cumplir con las expectativas de un público acostumbrado a los altos estándares de las películas y series relacionadas con el universo John Wick.

Repercusión en el público y desafíos de la adaptación al videojuego

El paso de John Wick al formato digital representa oportunidades y desafíos. Por una parte, la promesa de una experiencia de juego inmersiva podría atraer tanto a aficionados tradicionales de los videojuegos de acción como a seguidores del cine interesados en una nueva forma de interacción. Actualmente, la franquicia John Wick ha recaudado más de mil millones de dólares en todo el mundo y ha ampliado su presencia con series televisivas y proyectos derivados, demostrando una expansión sostenida en diversos formatos.

Sin embargo, el historial de adaptaciones fallidas de otras sagas genera cierto escepticismo entre parte del público. Saber Interactive, reconocida por su experiencia en el desarrollo de títulos de acción, deberá afrontar el desafío de trasladar la sofisticación estilística y emocional del material original al medio interactivo, sin perder profundidad narrativa ni calidad en la jugabilidad. Por ahora, la expectativa es alta y los aficionados aguardan próximos anuncios, con la esperanza de que finalmente se haga justicia al universo del Baba Yaga tanto en consolas como en PC.