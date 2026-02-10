Malditos Nerds

Overwatch incrementa su número de jugadores luego de su cambio de su reciente cambio de imagen

El reinicio de Overwatch incluye una nueva narrativa, cinco héroes y un regreso a sus raíces

Guardar
Overwatch, de Blizzard.
Overwatch, de Blizzard.

El hero shooter de Blizzard, anteriormente llamado Overwatch 2, ha experimentado un notable resurgimiento tras el anuncio oficial de que el 2 desaparecerá de su nombre, adoptando nuevamente el título Overwatch y lanzando una nueva Temporada 1 junto con una ambiciosa hoja de ruta.

A pocos días de este cambio, el juego registró en Steam un pico cercano a 70.000 jugadores simultáneos, superando en varios momentos a títulos como Battlefield 6 y Call of Duty, y consolidando su regreso ante una comunidad que por meses había mostrado descontento y falta de interés en la evolución del proyecto.

Un regreso orientado por cambios estratégicos

La decisión de eliminar el 2 del nombre representa mucho más que una simple modificación estética para Blizzard. Significa una apuesta deliberada por reiniciar la franquicia tras la mala recepción de Overwatch 2, un juego que nunca logró cumplir con las altas expectativas generadas por sus promesas de contenido jugable y modo cooperativo PvE, función que finalmente se descartó en su versión más ambiciosa, lo que causó frustración entre los seguidores.

Además, el regreso a la Temporada 1 marca el inicio de una propuesta anual en la que se renovarán héroes e historias, buscando atraer nuevamente a jugadores recurrentes y ofrecer experiencias innovadoras cada año. Este modelo, junto con el anuncio de cinco nuevos héroes, incluidos personajes como Fika, también conocido como Jetpack Cat, y ajustes en el sistema de temporadas, ha impulsado el retorno masivo de usuarios a la plataforma de Steam, que habitualmente solo atrae una fracción de la audiencia total de Overwatch.

A solo unas horas del estreno, la respuesta ha sido clara: en Steam, Overwatch alcanzó cifras cercanas a los 70.000 jugadores simultáneos, duplicando el promedio registrado en los últimos seis meses, periodo en el que raramente superaba los 40.000. Durante el fin de semana posterior al lanzamiento, el juego de Blizzard llegó incluso a superar en varios momentos a Battlefield 6 y a igualar las cifras de Call of Duty, dos de los referentes más importantes entre los shooters en línea. Todo esto en una plataforma donde Overwatch tradicionalmente solo capta una parte pequeña de su comunidad completa.

Overwatch 2, de Blizzard.
Overwatch 2, de Blizzard.

Propuesta transmedia y perspectivas a futuro

Más allá de los cambios en la estructura del juego y las dinámicas de las temporadas, Blizzard ha trabajado en crear una experiencia mucho más amplia para Overwatch. Todos estos esfuerzos representan una reconciliación con antiguos seguidores que se sintieron decepcionados durante la transición a Overwatch 2 y la posterior caída en popularidad del título. El anuncio de que la Temporada 1, con nuevas historias interrelacionadas y eventos en vivo, será un acontecimiento anual, refuerza la intención de Blizzard de crear una comunidad duradera.

El elemento transmedia, que desarrolla historias y personajes fuera del propio juego, tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre jugadores y universo narrativo, en consonancia con tendencias recientes de las grandes franquicias de videojuegos. El éxito inmediato parece responder a una demanda real por parte de los jugadores, quienes buscan tanto innovación como un regreso a las cualidades originales del juego, motivando a miles de personas a prepararse para la llegada de nuevos contenidos y la evolución constante de Overwatch.

Consecuencias para los jugadores y aprendizajes para la industria de los videojuegos

La revitalización significativa de Overwatch tras los cambios de enfoque pone en evidencia la importancia de una comunicación transparente y una hoja de ruta bien definida para la comunidad. Las comparaciones directas con juegos como Battlefield 6 destacan el potencial de atraer nuevos jugadores incluso en un mercado saturado, siempre que las novedades sean convincentes y el enfoque, renovador e inclusivo.

El caso de Overwatch 2, que vuelve a llamarse Overwatch, deja claras lecciones sobre los riesgos de prometer grandes transformaciones sin cumplirlas, y sobre la capacidad de recuperar la confianza cuando se escucha a la base de jugadores y se innova tanto en lo narrativo como en lo jugable. Las cifras representan solo una parte del fenómeno: el verdadero reto será mantener ese interés más allá del entusiasmo inicial por el lanzamiento y consolidar la nueva identidad de Overwatch durante los próximos meses y temporadas.

Temas Relacionados

OverwatchBlizzardOverwatch 2malditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Mewgenics y la belleza de lo grotesco: así es el candidato a GOTY que casi no ve la luz

Los creadores de The Binding of Isaac regresan con una obra maestra. Todo lo que tenés que saber sobre el RPG de estrategia más profundo, deforme y obsesivo de 2026

Mewgenics y la belleza de

Replaced de Sad Cat Studios estrena demo gratuita en PC tras años de retrasos

La demo permitirá a los jugadores experimentar por primera vez la singular mezcla de narrativa cinematográfica y plataformas en un mundo devastado

Replaced de Sad Cat Studios

God of War suma a Callum Vinson como Atreus en la adaptación televisiva

Callum Vinson se une a Ryan Hurst en una ambiciosa apuesta por adaptar los éxitos de PlayStation

God of War suma a

Pixar presenta un nuevo adelanto de su próxima película, Hoppers: Operación Castor

Con estreno previsto para marzo de 2026, Hoppers: Operación Castor marca la vuelta de Pixar a historias originales tras Elio

Pixar presenta un nuevo adelanto

Capcom actualiza los números de ventas de sus principales franquicias

Las cifras actualizadas de ventas confirman el liderazgo sostenido de Resident Evil y la ralentización de Monster Hunter

Capcom actualiza los números de

ANIME

Dragon Ball Super prepara su

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

PELÍCULAS

Pixar presenta un nuevo adelanto

Pixar presenta un nuevo adelanto de su próxima película, Hoppers: Operación Castor

Exit 8, la adaptación al cine del juego de terror japonés, lanza un nuevo tráiler

Supergirl, el próximo gran estreno de DC Studios, presenta un nuevo adelanto

Entrevistamos a Ugo Bienvenu, director de la película Arco

Jaafar Jackson da vida a Michael Jackson el nuevo tráiler de Michael

SERIES

God of War suma a

God of War suma a Callum Vinson como Atreus en la adaptación televisiva

Baldur’s Gate 3 tendrá una adaptación televisiva liderada por Craig Mazin de The Last of Us

REVIEW | A Knight of the Seven Kingdoms - Temporada 1 - Episodio 3: Vuelve Game of Thrones

Bridgerton presenta un nuevo adelanto de la segunda parte de su cuarta temporada

Stranger Things: Tales From ’85 confirma su fecha de estreno para abril