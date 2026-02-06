Cygames anuncia Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, una versión expandida de su exitoso JRPG

Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, de Cygames.

Un nuevo capítulo de la saga Granblue Fantasy llega con la expansión Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, anunciada por Cygames para PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 y PC en Steam. Su lanzamiento está previsto para el 9 de julio. Esta expansión incluirá mejoras, personajes y modos diseñados para renovar la experiencia tanto para quienes ya conocen la serie como para quienes la prueban por primera vez. Además, por primera vez se habilita el juego cruzado entre todas las plataformas.

Expansión narrativa, nuevas amenazas y enemigos

Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok amplía la historia del juego, donde una tripulación se enfrenta a los peligros de los cielos y explora la isla mítica de Estalucia. Tras frustrar los planes de la Astral Lilith, los protagonistas se encuentran con amenazas inéditas representadas por los llamados ragnalia, criaturas asociadas al fin de los tiempos, y el imponente Beelzebub, quien aparece para alterar el destino de Zegagrande Skydom.

Entre las principales novedades de Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok destacan los modos inéditos, como Conflux, pensado para quienes prefieren aventurarse en solitario enfrentando desafíos poco convencionales y obteniendo poderes especiales. La faceta cooperativa se fortalecerá con la incorporación de niveles de dificultad adicionales en misiones, así como nuevos enemigos y jefes, incluyendo a Beelzebub, optimizando la experiencia tanto para sesiones de juego casual como para el contenido más exigente del final del juego.

Por primera vez, los personajes podrán desbloquear y utilizar invocaciones durante las batallas, añadiendo una dimensión táctica a los combates. Algunas de estas invocaciones, canalizadas por el personaje de Lyria, podrán controlarse brevemente, mientras que otras desencadenarán ataques espectaculares denominados primal burst. Se añaden además los Master Traits, que permiten a los personajes ampliar sus habilidades más allá de los límites habituales, animando a los jugadores más dedicados a perfeccionar sus estrategias y volver sobre sus pasos.

Ediciones y acceso: implicaciones para jugadores actuales y nuevos

El lanzamiento ofrecerá diferentes métodos de acceso y actualización según la plataforma. Quienes ya poseen Granblue Fantasy: Relink podrán optar por un Upgrade Kit pago para acceder a Endless Ragnarok en la misma plataforma, manteniendo sus datos guardados y progreso. Existen dos kits de actualización: uno estándar y otro especial con colecciones de armas, paquetes de colores, emotes y contenido descargable anterior.

Entre los beneficios destacados se encuentra el bono por compra anticipada, que entrega objetos y ventajas útiles para el avance en las primeras etapas del juego, así como para afrontar desafíos exigentes. Cygames también organizará una beta cerrada para evaluar el juego cruzado y la jugabilidad del nuevo personaje Beatrix, permitiendo la inscripción en su sitio web oficial con selección por sorteo.

Impacto multijugador y tendencias en la industria del videojuego

El juego cruzado es uno de los mayores atractivos de Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, permitiendo que jugadores de distintas plataformas compartan partidas cooperativas en línea. Esta novedad responde a una solicitud recurrente de la comunidad y busca extender la vida útil del juego al conformar una base de usuarios unificada. Tanto la variedad de misiones como las posibilidades de personalización y progresión de los personajes contribuirán a enriquecer el ritmo del cooperativo.

Las distintas ediciones y kits de expansión siguen la tendencia de diversificar los modelos de venta de contenido descargable. Aunque los paquetes especiales representan ventajas, quienes ya hayan adquirido determinados contenidos deben prestar atención para evitar compras duplicadas, ya que no se otorgan beneficios adicionales por solapamiento.

Cygames refuerza su comunicación con la comunidad mediante presentaciones exclusivas en YouTube, donde la serie Granblue Fantasy mantiene una presencia destacada. Para quienes aún no han probado el juego base se encuentra con descuento y está incluido en el catálogo de PlayStation Plus para quienes tienen suscripción en los planes Extra y Premium.