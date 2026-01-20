Dynasty Warriors: Origins podría ser el inicio de una nueva trilogía, según su productor

Dynasty Warriors: Origins, de Omega Force.

Dynasty Warriors: Origins, el reinicio narrativo y jugable de la extensa franquicia desarrollada por Omega Force, ha obtenido un notable éxito tanto en ventas como en la recepción de la crítica y los jugadores. Ante este panorama, su productor, Tomohiko Sho, contempla la posibilidad de ampliar la saga a una trilogía.

Aunque la decisión no se ha confirmado oficialmente, surge después de que las ventas superaran el millón de copias en su primer mes, el lanzamiento de la expansión Visions of Four Heroes y el anticipado debut del juego en la consola Nintendo Switch 2.

Nuevo enfoque narrativo de la franquicia

Los títulos de Dynasty Warriors han abordado históricamente toda la era de los Tres Reinos de China, desde la rebelión de los Turbantes Amarillos a finales del siglo II hasta la caída del reino de Shu a mediados del siglo III. Sin embargo, Dynasty Warriors: Origins cambió el enfoque al priorizar el desarrollo narrativo y la profundidad de los personajes, en lugar de centrarse únicamente en la acción rápida, característica de las entregas anteriores. Como resultado, sólo se cubrió un segmento concreto de la historia: desde los primeros levantamientos hasta la batalla de Chi Bi (208 d.C.), también conocida como los Acantilados Rojos, dejando fuera eventos importantes que usualmente forman parte de la saga.

Según explicó Tomohiko Sho, el equipo pensó en principio abarcar toda la historia hasta la batalla de las llanuras de Wuzhang (234 d.C.) en solo dos títulos, pero la complejidad narrativa que exige este enfoque superó esas expectativas. “Pensé en hacer una bilogía. Pero en el primer juego mostramos solo hasta la batalla de Chi Bi con mucha mayor profundidad de lo que preveíamos. Por eso, si mantenemos este nivel en la secuela, sería imposible llegar hasta la batalla de las llanuras de Wuzhang”, comentó el productor recientemente.

Dynasty Warriors: Origins, de Omega Force.

Éxito en ventas y expansión a nivel internacional

El respaldo de los jugadores ha sido determinante para que Omega Force y su empresa matriz, Koei Tecmo, reconsideraran la magnitud del proyecto. Apenas un mes después del lanzamiento, las ventas superaron el millón de unidades, cifra que la compañía confirmó en febrero de 2025. Esto representa un retorno exitoso para una franquicia que buscaba renovarse ante la creciente competencia en el género musou, es decir, juegos de acción masiva y estratégica, y recuperar su presencia internacional.

Este respaldo también se ha traducido en acciones concretas del equipo de desarrollo: el inminente lanzamiento de la expansión descargable Visions of Four Heroes, que suma misiones y personajes, y la salida en Nintendo Switch 2, pensada para acercar el juego a una audiencia más amplia y variada. “Quiero que compren este contenido descargable, y también que más personas jueguen el título base”, declaró Sho, invitando abiertamente a la comunidad a apoyar la continuación y crecimiento de la saga a través de sus compras.

Repercusiones en la comunidad y perspectivas a futuro

Para muchos jugadores veteranos, este nuevo enfoque no implica solo más horas de juego y contenido, sino la posibilidad de revivir en detalle episodios históricos que antes se resumían en la saga. Omega Force señala que distribuir la narrativa en tres partes permitirá no omitir enfrentamientos importantes y dará espacio a personajes secundarios, enriqueciendo una trama coral que perdería sentido si se condensara en un solo juego extenso.

El principal temor entre los seguidores es la posible dilatación en los lanzamientos, una inquietud similar a la generada por otros procesos de producción actuales en el sector. No obstante, Sho subrayó que el objetivo es entregar juegos completos y profundos, evitando acelerar el desarrollo a costa de la calidad u omitir partes fundamentales de la historia.

Por el momento, la expansión Visions of Four Heroes servirá para medir el apoyo continuado de los jugadores y la viabilidad comercial de futuros títulos de Dynasty Warriors: Origins. Así, el formato de trilogía no solo responde a las necesidades creativas del equipo, sino que representa una estrategia de desarrollo basada en el respaldo directo y verificable del mercado.