Fallout, Street Fighter y más: adaptaciones de videojuegos para ver en este 2026

Lejos quedaron los tiempos donde las adaptaciones de videojuegos al cine estaban consideradas malditas, con un montón de franquicias grandes que habían intentado hacer el traspaso a este medio masivo sin éxito.

La década pasada tuvo sus aciertos que empezaron a demostrar que este panorama cambiaba, pero es en los últimos años donde adaptaciones como Super Mario Bros, The Last of Us y Fallout han demostrado que se puede hacer producciones dentro de universos de franquicias de videojuegos con éxito.

Este 2026 estará repleto de adaptaciones, y hay muchas más que no están en esta nota, pero hemos juntado las cinco a tener en cuenta en 2026 por cuestiones particulares que las destacan sobre el resto.

Fallout - Temporada 2 (Prime Video)

Después de una primera temporada que le significó a Fallout su mayor fenómeno en años, potenciando a todos sus videojuegos, sus ventas, sus jugadores y la recepción critica de la audiencia respecto a esta franquicia de Bethesda, el año arranca con una segunda temporada de esta serie que ya está en plena emisión y que entra en su etapa final.

Más allá del regreso de todo el elenco, comandandos por los protagonistas Ella Purnell como Lucy y Walton Goggins como un ghoul, esta temporada tendrá una fuerte narrativa en New Vegas, locación de uno de los videojuegos más importantes de Fallout y también una puerta a tener una historia radicalmente diferente de lo que hemos visto en la primera temporada. Se encuentra en Prime Video.

El tráiler internacional de Return to Silent Hill anuncia el estreno exclusivo en cines durante enero y febrero de 2026 en múltiples países. (Metropolitan Films)

Return to Silent Hill

Hace años que la audiencia viene pidiendo un regreso de Silent Hill y Konami, post pandemia, quiso hacerlo por la puerta grande: anunció varios videojuegos, junto a una nueva adaptación cinematográfica. En el balance, los videojuegos salieron en positivo; con unos fuertes Silent Hill 2 Remake (2024) y Silent Hill f (2025) frente a los decepcionantes Silent Hill: The Short Message (2024) y Silent Hill Ascension (2023).

En esta seguidilla anual, no será el 2026 quien corte y tendremos Return to Silent Hill, una secuela directa a la primera película de la saga que salió en 2006, donde volveremos a tener al mismo director, Christophe Ganz, quien adaptará esta vez Silent Hill 2. Después del fracaso que fue Silent Hill Revelations (2012), le tenemos fe a esta nueva entrega que llegará a nuestros cines el 22 de este mismo mes.

The Super Mario Galaxy Movie (Captura de tráiler oficial)

The Super Mario Galaxy Movie

Era cuestión de tiempo para ver la secuela de la película más taquillera en cuanto a adaptaciones de videojuegos. La primera película animada de Mario inició un universo de posibilidades y posicionó a la franquicia en un plano más allá de su estatus de leyenda de los videojuegos. Se espera que esta secuela sea el puntapié para que Nintendo genere un universo cinematográfico alrededor de la saga.

Vuelve a ser desarrollada por Illumination, el estudio a cargo del universo Minions, en colaboración con Universal. Va a adaptar todo el universo que han generado con los videojuegos de Super Mario Galaxy (2010) y Super Mario Galaxy 2 (2012), y contará con la participación de nuevos personajes como Rosalina (Brie Larson) y Bowser Jr. (Benny Safdie). Se estrena el 4 de abril de este mismo año.

Mortal Kombat 2

Mortal Kombat es una de esas franquicias que han impactado en la cultura popular bastante más que solo con los videojuegos. Es de las pocas franquicias que, con sus errores, tienen una película relativamente querible de la época en la que las adaptaciones de videojuegos no funcionaban y no eran una idea asegurada en el mercado.

Con sus aciertos y errores, la nueva adaptación de Mortal Kombat pasó la prueba comercial y le garantizó una secuela. Su mayor crítica fue la de haber introducido a Cole Young, un personaje original que oficia de protagonista en la película y parece que será el gran cambio de su secuela: Karl Urban será el protagonista esta vez interpretando al clásico Johnny Cage, personaje que no estuvo en la primera entrega. Se estrenaba el año pasado, pero la fe de los ejecutivos hizo que vayan por un spot mucho más blockbuster este año y finalmente la podremos ver el 8 de mayo.

Imagen de la nueva película basada en 'Street Fighter'

Street Fighter

El superclásico de los arcades en los ‘90 volverá este año de la mano de la gran pantalla, ya que Street Fighter tendrá su propia adaptación. Con un cast repleto de figuras y un primer trailer en The Game Awards, la franquicia de Capcom apuesta a lo bizarro y a la adaptación fiel y directa para esta nueva entrega que se aleja muchísimo en tono del realismo y la oscuridad que quiso imponer las nuevas versiones de Mortal Kombat.

Algunos de los nombres que componen este fuerte elenco son Noah Centineo (Ken), Andrew Koji (Ryu), Callina Lyang (Chun Li), Jason Momoa (Blanka), Roman Reigns (Akuma), Cody Rhodes (Guile), 50 Cent (Balrog), Orville Peck (Vega), David Dastmalchian (Bison), Andrew Schultz (Dan Hibiki) y Oliver Richters (Zangief). Sale el 16 de octubre de 2026, por lo que tendremos grandes adaptaciones de videojuegos desde el primer día del año hasta prácticamente su final.