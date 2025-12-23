Malditos Nerds

Bloober Team sumará un nuevo nivel de dificultad a Cronos: The New Dawn

El estudio polaco escuchó las peticiones de quienes buscan adentrarse en la historia sin tantas trabas

Cronos: The New Dawn, de
Cronos: The New Dawn, de Bloober Team.

Cronos: The New Dawn, el reconocido videojuego de terror psicológico ambientado en la Polonia de la década de 1980, recibirá en 2026 un nuevo modo de juego que reducirá la dificultad para quienes deseen experimentar su historia sin enfrentar desafíos tan exigentes. Este modo, denominado Temporal Diver Mode, duplicará la salud del jugador y reducirá a la mitad la resistencia de los enemigos, mientras se mantienen intactas tanto la experiencia narrativa como la visual.

Respuesta a las solicitudes de la comunidad de jugadores

Bloober Team, el estudio polaco responsable de Cronos: The New Dawn, lanzó el juego en septiembre y rápidamente obtuvo comentarios positivos gracias a su originalidad y la atmósfera opresiva. No obstante, desde el lanzamiento, una porción significativa de jugadores manifestó que tenían dificultades importantes para completar el juego con los modos de dificultad actuales: el modo estándar, llamado Anvil of the Collective, y el modo difícil, Forged in Fire, que se desbloquea al terminar la campaña por primera vez.

En respuesta a estos comentarios, el estudio afirmó haber prestado atención a la comunidad, reconociendo que algunos seguidores desean explorar la narrativa a un ritmo más tranquilo. El equipo expresó en un comunicado: “Escuchamos sus opiniones y sabemos que algunos jugadores quieren explorar la historia del juego a su propio ritmo. Por esta razón, estamos desarrollando una nueva modalidad de dificultad”.

Cronos: The New Dawn, de
Cronos: The New Dawn, de Bloober Team.

Temporal Diver Mode: detalles sobre el nuevo tipo de dificultad

El nuevo modo estará disponible en todas las plataformas en las que Cronos: The New Dawn ya se encuentra lanzado. Temporal Diver Mode introduce dos cambios principales en la jugabilidad: los jugadores tendrán el doble de puntos de vida y los enemigos verán reducidos los suyos a la mitad. La experiencia global del juego, incluyendo su ambientación, narración y progresión, permanecerá igual que en las demás dificultades.

El objetivo de esta modificación es permitir que quienes se sientan atraídos por la ambientación —destacada por la crítica como uno de los principales logros del título— puedan avanzar con mayor facilidad y disfrutar los aspectos psicológicos y de terror, minimizando el riesgo de frustración por muertes frecuentes o bloqueos difíciles de superar.

Consecuencias para los jugadores y mejoras en accesibilidad

La incorporación de Temporal Diver Mode constituye un cambio relevante en la industria de los videojuegos, que en años recientes ha experimentado un incremento en la demanda de opciones de accesibilidad y modificación de dificultad. Para numerosos jugadores, en especial aquellos interesados principalmente en la historia, mecánicas con dificultad excesiva pueden representar un obstáculo importante para disfrutar completamente de un título.

Bloober Team apuesta a que esta novedad ampliará la base de usuarios, haciendo posible que tanto veteranos del género survival horror como quienes lo prueban por primera vez puedan experimentar la historia de Cronos: The New Dawn de una forma personalizada. Esta implementación forma parte de una tendencia cada vez mayor, en la que los estudios reconsideran el enfoque tradicional de dificultad rígida, proporcionando opciones ajustables según las preferencias de cada persona.

