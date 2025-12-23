Aspyr evalúa llevar más juegos de Tomb Raider a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2

Tomb Raider, de Crystal Dynamics.

La llegada de Tomb Raider: Definitive Edition, el reinicio de 2013, a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 sorprendió a los fanáticos. Según Aspyr, la desarrolladora a cargo de este port, la respuesta ha sido tan positiva que se considera la posibilidad de llevar las otras entregas de la trilogía, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, a la consola de Nintendo.

Jordon Reese, gerente de producto de Aspyr, afirmó en entrevistas recientes que, aunque no hay anuncios oficiales, el interés mostrado por la comunidad es un incentivo importante.

Breve historia de la trilogía y su desembarco en Nintendo

Esta trilogía representa una reimaginación del personaje de Lara Croft realizada por Crystal Dynamics, comenzando en 2013 con Tomb Raider, cuyo éxito marcó el inicio de una nueva etapa en la saga. Las siguientes entregas, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, llevaron a la protagonista desde la isla de Yamatai hasta Siberia y las selvas de Sudamérica, desarrollando una narrativa más madura y centrada en la humanidad del personaje.

La versión de 2013 llegó recientemente a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 de forma inesperada, abriendo un nuevo capítulo para los seguidores de Nintendo, quienes ya habían recibido remasterizaciones de los seis títulos clásicos de la franquicia en los últimos años. La buena recepción de este port podría permitir que la trilogía esté disponible en una sola plataforma, algo sin precedentes para los jugadores de Nintendo.

Solicitudes de la comunidad y postura de Aspyr

Desde el lanzamiento de Tomb Raider: Definitive Edition en las consolas de Nintendo, las expectativas han crecido. Tanto jugadores experimentados como nuevos han expresado su deseo de continuar la historia en la consola híbrida y su sucesora. Aspyr reconoció públicamente este entusiasmo en declaraciones recientes, mencionando que la respuesta tan entusiasta de la comunidad es el estímulo que necesitaban para seguir evaluando estas posibilidades.

La empresa también reiteró su compromiso con el soporte técnico, anunciando futuras actualizaciones para optimizar la experiencia del port, aunque sin detallar qué elementos serán añadidos o corregidos. Por el momento, Aspyr prefiere ser cautelosa y evita prometer fechas o títulos específicos, mientras estudia la viabilidad técnica y comercial del proyecto.

Relevancia para los usuarios y expectativas a futuro de la franquicia

Para los usuarios de Nintendo, contar con la trilogía de Tomb Raider completa sería una oportunidad para vivir la transformación de Lara Croft desde sus inicios hasta su consagración como heroína. Esto podría establecer un precedente para futuras adaptaciones de sagas reconocidas en la plataforma de Nintendo, tradicionalmente más asociada con juegos familiares o exclusivos.

Es importante señalar que la versión de 2013 no solo renovó el interés por la franquicia, sino que su éxito comercial podría favorecer la llegada de otras producciones destacadas a la consola. Además, el lanzamiento de Tomb Raider en las plataformas de Nintendo coincide con anuncios claves para la saga: Crystal Dynamics planea estrenar en 2026 un remake del primer juego con el nombre Tomb Raider: Legacy of Atlantis, seguido de Tomb Raider: Catalyst, una nueva aventura prevista para 2027.

Paralelamente, la expansión de la franquicia continúa con la producción de una serie de televisión para Prime Video, protagonizada por Sophie Turner como Lara Croft, con las actuaciones de Sigourney Weaver y Jason Isaacs, reforzando así la vigencia del personaje en la actualidad.