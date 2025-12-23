Malditos Nerds

Aspyr evalúa llevar más juegos de Tomb Raider a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2

El éxito del port de Tomb Raider a la consola de Nintendo alienta a Aspyr a considerar trasladar la trilogía completa

Guardar
Tomb Raider, de Crystal Dynamics.
Tomb Raider, de Crystal Dynamics.

La llegada de Tomb Raider: Definitive Edition, el reinicio de 2013, a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 sorprendió a los fanáticos. Según Aspyr, la desarrolladora a cargo de este port, la respuesta ha sido tan positiva que se considera la posibilidad de llevar las otras entregas de la trilogía, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, a la consola de Nintendo.

Jordon Reese, gerente de producto de Aspyr, afirmó en entrevistas recientes que, aunque no hay anuncios oficiales, el interés mostrado por la comunidad es un incentivo importante.

Breve historia de la trilogía y su desembarco en Nintendo

Esta trilogía representa una reimaginación del personaje de Lara Croft realizada por Crystal Dynamics, comenzando en 2013 con Tomb Raider, cuyo éxito marcó el inicio de una nueva etapa en la saga. Las siguientes entregas, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, llevaron a la protagonista desde la isla de Yamatai hasta Siberia y las selvas de Sudamérica, desarrollando una narrativa más madura y centrada en la humanidad del personaje.

La versión de 2013 llegó recientemente a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 de forma inesperada, abriendo un nuevo capítulo para los seguidores de Nintendo, quienes ya habían recibido remasterizaciones de los seis títulos clásicos de la franquicia en los últimos años. La buena recepción de este port podría permitir que la trilogía esté disponible en una sola plataforma, algo sin precedentes para los jugadores de Nintendo.

Tomb Raider, de Crystal Dynamics.
Tomb Raider, de Crystal Dynamics.

Solicitudes de la comunidad y postura de Aspyr

Desde el lanzamiento de Tomb Raider: Definitive Edition en las consolas de Nintendo, las expectativas han crecido. Tanto jugadores experimentados como nuevos han expresado su deseo de continuar la historia en la consola híbrida y su sucesora. Aspyr reconoció públicamente este entusiasmo en declaraciones recientes, mencionando que la respuesta tan entusiasta de la comunidad es el estímulo que necesitaban para seguir evaluando estas posibilidades.

La empresa también reiteró su compromiso con el soporte técnico, anunciando futuras actualizaciones para optimizar la experiencia del port, aunque sin detallar qué elementos serán añadidos o corregidos. Por el momento, Aspyr prefiere ser cautelosa y evita prometer fechas o títulos específicos, mientras estudia la viabilidad técnica y comercial del proyecto.

Relevancia para los usuarios y expectativas a futuro de la franquicia

Para los usuarios de Nintendo, contar con la trilogía de Tomb Raider completa sería una oportunidad para vivir la transformación de Lara Croft desde sus inicios hasta su consagración como heroína. Esto podría establecer un precedente para futuras adaptaciones de sagas reconocidas en la plataforma de Nintendo, tradicionalmente más asociada con juegos familiares o exclusivos.

Es importante señalar que la versión de 2013 no solo renovó el interés por la franquicia, sino que su éxito comercial podría favorecer la llegada de otras producciones destacadas a la consola. Además, el lanzamiento de Tomb Raider en las plataformas de Nintendo coincide con anuncios claves para la saga: Crystal Dynamics planea estrenar en 2026 un remake del primer juego con el nombre Tomb Raider: Legacy of Atlantis, seguido de Tomb Raider: Catalyst, una nueva aventura prevista para 2027.

Paralelamente, la expansión de la franquicia continúa con la producción de una serie de televisión para Prime Video, protagonizada por Sophie Turner como Lara Croft, con las actuaciones de Sigourney Weaver y Jason Isaacs, reforzando así la vigencia del personaje en la actualidad.

Temas Relacionados

Tomb RaiderAspyrNintendomalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Sonic Racing: CrossWorlds tendrá un crossover gratuito con Nights into Dreams el 24 de diciembre

A partir del 24 de diciembre, todos los jugadores tendrán acceso automático a NiGHTS y su vehículo Dream Sleeper

Sonic Racing: CrossWorlds tendrá un

2K confirma cierre de servidores de WWE 2K24 en marzo de 2026

Las funciones en línea de WWE 2K24 se apagarán definitivamente el 31 de marzo de 2026

2K confirma cierre de servidores

Bloober Team sumará un nuevo nivel de dificultad a Cronos: The New Dawn

El estudio polaco escuchó las peticiones de quienes buscan adentrarse en la historia sin tantas trabas

Bloober Team sumará un nuevo

Vince Zampella, cocreador de Call of Duty y CEO de Respawn, fallece en trágico accidente automovilístico

La repentina muerte de Vince Zampella deja un vacío en la industria del videojuego y millones de jugadores

Vince Zampella, cocreador de Call

‘La Odisea’, la próxima película de Christopher Nolan, revela su primer tráiler

La apuesta visual de Christopher Nolan en ‘La Odisea’ promete transformar el mito clásico en experiencia inmersiva

‘La Odisea’, la próxima película

ANIME

Chainsaw Man confirma su segunda

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

PELÍCULAS

‘La Odisea’, la próxima película

‘La Odisea’, la próxima película de Christopher Nolan, revela su primer tráiler

Avengers: Doomsday presenta su primer adelanto, confirmando el regreso de Chris Evans

REVIEW | Avatar: Fuego y Cenizas - Cómo subirse a un juego en un parque de diversiones

‘El Día De La Revelación’, la nueva película de Steven Spielberg, presenta su tráiler

Andy Muschietti sueña con un supercorte de más de seis horas de It e It: Chapter Two

SERIES

REVIEW | It: Bienvenidos a

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodios 7 y 8: Más Stephen King que nunca

Dexter: Resurrection fija la fecha de estreno de su segunda temporada para octubre

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodio 6: Mucho ruido y pocas nueces