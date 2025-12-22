Digimon Story: Time Stranger recibirá su segunda expansión DLC el mes próximo

Digimon Story: Time Stranger, de Bandai Namco.

Bandai Namco y Media.Vision han anunciado oficialmente el lanzamiento del segundo paquete de contenido descargable para el videojuego Digimon Story: Time Stranger, titulado Additional Digimon & Episode Pack 2: GAKU-RAN, previsto para enero de 2026.

Esta expansión sumará al menos cinco nuevos Digimon de nivel Mega, centrados en el grupo BAN-TYO, e incluirá un episodio adicional protagonizado por Hiroko Sagisaka. El contenido descargable estará disponible para quienes compren las ediciones Deluxe, Ultimate o el Pase de Temporada, y también podrá adquirirse de manera individual.

Nuevos Digimon Bancho y características del grupo

El principal atractivo del nuevo contenido descargable será la llegada de cinco Digimon de nivel Mega, basados en figuras estudiantiles con el distintivo prefijo Bancho. Hasta el momento, se ha confirmado la inclusión de BanchoLeomon, BanchoStingmon, BanchoLillymon, BanchoMamemon y BanchoGolemon. No obstante, dado que BanchoLeomon ya forma parte del juego base, los desarrolladores aún no han precisado quién será el quinto Digimon disponible en este paquete, lo que ha generado especulación entre los seguidores respecto a su identidad.

La serie Bancho en el universo Digimon destaca por su estética rebelde y representaciones de liderazgo juvenil, aspectos que suelen resultar atractivos para quienes buscan contenidos con más profundidad y diferenciación. Estos nuevos personajes no solo expanden las opciones jugables al agregar habilidades exclusivas, sino que también permiten un mayor equilibrio en los equipos tanto en el modo competitivo como en el cooperativo del juego.

Ampliación de la narrativa: el papel protagónico de Hiroko Sagisaka

Además de incrementar el número de Digimon jugables, este segundo paquete descargable entregará un episodio centrado en Hiroko Sagisaka. Hiroko, quien es compañera de clase de Inori, toma protagonismo en esta ocasión, ya que los desarrolladores han anunciado la intención de explorar a fondo su historia y aportar mayor desarrollo a los personajes secundarios.

Incluyendo un episodio dedicado a Hiroko, los responsables del juego buscan enriquecer la narrativa, sin limitarse solo a ampliar el contenido jugable. Para quienes prefieren historias con mayor desarrollo interpersonal, este contenido puede ser de particular interés, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la relación entre los distintos personajes.

Impacto en la comunidad y opciones de adquisición para los jugadores

El próximo lanzamiento de este paquete descargable ha despertado expectación tanto entre veteranos del juego como entre potenciales nuevos usuarios de Digimon Story: Time Stranger. Los poseedores de las ediciones especiales tendrán acceso automático al contenido, mientras que el resto de los interesados podrán comprarlo de manera individual o a través del Pase de Temporada.

La incorporación de nuevos episodios y Digimon influye en la comunidad al expandir las posibilidades estratégicas, diversificar la selección de personajes y fomentar la continuidad en la exploración del título. Por otro lado, el anuncio de un tercer contenido descargable previsto para 2026 refuerza el compromiso de Bandai Namco de seguir promoviendo el juego con actualizaciones relevantes, lo que contribuye a mantener activa su comunidad.

Tanto las recientes novedades, como el primer gran contenido descargable lanzado semanas atrás, como la proyección de futuras expansiones, demuestran una tendencia en la industria de los videojuegos hacia la entrega escalonada de contenidos ampliados, pensados para sostener el interés de la comunidad y estimular la participación continua.