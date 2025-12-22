Malditos Nerds

Dave The Diver detalla las novedades de su próximo DLC: In the Jungle

El mayor DLC de Dave the Diver incorpora dinámicas de simulador social, nuevas armas y versión móvil

Dave the Diver, de Mintrocket
Dave the Diver, de Mintrocket

Dave the Diver presenta una nueva propuesta en In the Jungle, la expansión descargable con la que el juego irá más allá del entorno oceánico. Mintrocket ha anunciado que este contenido adicional, que está programado para principios de 2026, incluirá más de diez horas de juego, con nuevas mecánicas y escenarios orientados a transformar la experiencia.

Centrándose en la enigmática villa de Utara y en un restaurante completamente distinto, la actualización promete modificar de manera significativa el día a día del personaje, incorporando dinámicas inspiradas en populares simuladores sociales, así como nuevas amenazas y herramientas para los usuarios.

Exploración de Utara y simulación social en tiempo real

La expansión estará ambientada principalmente en Utara, una aldea selvática donde el tiempo transcurre en tiempo real, proponiendo un ritmo diferente para quienes eligen aprovechar cada día. A diferencia de la mecánica anterior, la interacción con los habitantes ocupará un papel fundamental: Dave podrá entablar amistades, brindar ayuda en tareas diarias y completar misiones secundarias que influirán concretamente en el desarrollo del entorno. Estas acciones permitirán desbloquear recompensas y afectar tanto el progreso personal del personaje como el éxito comercial del nuevo restaurante.

Este sistema evoca las dinámicas presentes en simuladores de vida como Animal Crossing, en los que los jugadores influyen y se benefician de la comunidad virtual. El avance en las relaciones con los vecinos abrirá oportunidades adicionales y modificará la vida diaria en Utara, aumentando la profundidad y el sentido de integración dentro del universo del título. Este planteamiento permitirá a los usuarios experimentar una rutina digital más realista y fluida, enfrentando tanto la cooperación como los desafíos propios de una comunidad activa.

Dave the Diver, de Mintrocket
Dave the Diver, de Mintrocket

Bancho Grill, un restaurante con nuevas recetas y formas de interacción

Entre las innovaciones de la expansión se encuentra la apertura del Bancho Grill, el restaurante de Utara, en el que el menú dejará atrás los platos de sushi para dar paso a la cocina basada en especies de agua dulce. En este espacio, Dave se moverá libremente en un entorno isométrico, sirviendo a los clientes en diversas áreas, lo que representa un cambio respecto al desplazamiento lateral del restaurante original. Los habitantes de la aldea y otros personajes aparecerán como clientes habituales, lo que convertirá al Bancho Grill en un punto clave para la vida social y económica dentro de la historia.

La actualización del menú supondrá nuevas estrategias en la gestión y la cocina: los ingredientes obtenidos del lago tendrán que ser cocinados antes de servirse, lo que aumenta la complejidad del trabajo diario de Dave. Esto aproxima la experiencia a la administración de recursos y la relación entre clientes y restaurante, así como a la adaptación a nuevas exigencias culinarias. Para quienes disfrutaron del ritmo de trabajo en el primer título, estos cambios en la organización y movilidad interna brindan una experiencia renovada y ofrecen desafíos que surgen de la interacción entre la comunidad y el negocio.

Nuevas mecánicas, desafíos y llegada a dispositivos móviles

En In the Jungle, Dave dejará atrás el Blue Hole para explorar un extenso lago de agua dulce, poblado por especies desconocidas, amenazas como pirañas y cocodrilos, y múltiples oportunidades gastronómicas. Para hacer frente a estos riesgos, dispondrá de la Jungle Gun, un arma multifuncional capaz de transformarse en red, escopeta, francotirador o configuraciones convencionales, lo que amplía las posibilidades de combate y permite diferentes enfoques para interactuar con el entorno.

El juego adopta una perspectiva isométrica en esta expansión, dejando atrás el movimiento exclusivamente horizontal para acceder a una mayor libertad y estrategias relacionadas con la administración del espacio y el tiempo. Además, se presentan minijuegos colaborativos y desafíos asociados a la vida en la aldea, facilitando que el jugador alterne entre la gestión del restaurante, la recolección de recursos y las actividades comunitarias.

Por último, Mintrocket ha anunciado que Dave the Diver llegará a dispositivos móviles, inicialmente en China en 2026 y con un lanzamiento global posterior. La versión móvil no será una simple conversión, ya que incluirá controles adaptados y funciones táctiles, como la posibilidad de inclinar el dispositivo para verter té. De esta manera, el mundo de Dave se amplía y ofrece nuevas formas de participación e interacción, iniciando una nueva fase en su desarrollo digital.

