Supervive, el MOBA de Theorycraft Games, anuncia su cierre tras solo siete meses

Supervive, de Theorycraft Games.

Supervive, el ambicioso juego de tipo MOBA y battle royale desarrollado por el equipo de Theorycraft Games, anunció esta semana su cierre definitivo para el 25 de febrero de 2026, apenas siete meses después de haber lanzado su versión 1.0. A pesar de haber recibido una buena acogida por parte de la crítica y de obtener altos puntajes en Steam, el juego no logró mantener el interés suficiente de los jugadores como para justificar su continuidad.

Actualmente, el número de usuarios activos es de aproximadamente 200, una disminución significativa que llevó a la empresa a decidir su clausura. El estudio ya ha informado acerca de la implementación de reembolsos y el desbloqueo de contenido gratuito como despedida, y al mismo tiempo prepara su próximo proyecto.

Buenas críticas pero pérdida de jugadores

Desde sus inicios, Supervive fue considerado uno de los lanzamientos gratuitos más destacados del año. El videojuego, desarrollado por antiguos integrantes de Riot Games, recibió elogios desde su beta y tuvo especial notoriedad durante el Next Fest de Steam en octubre de 2024, donde alcanzó un pico de más de 47.000 jugadores simultáneos. Las reseñas fueron mayormente positivas, y la versión 1.0 logró un 90% de opiniones favorables. Sin embargo, estos buenos comentarios no se transformaron en una base estable de jugadores. Aunque tras su lanzamiento llegó a superar los 15.000 usuarios concurrentes, la cantidad de jugadores activos fue disminuyendo progresivamente, llegando a apenas 200 usuarios diarios en el momento del anuncio del cierre.

Voces reconocidas del estudio, como la productora ejecutiva Jenn Nam, explicaron que una gran cantidad de personas probó el juego, pero la mayoría lo abandonó rápidamente. Este fenómeno, común en géneros tan competitivos como los MOBA y los battle royale, se intensificó aun siendo uno de los proyectos más comentados y con mejores críticas. La dificultad de mantener el ritmo de contenido y la baja rentabilidad terminaron condenando el proyecto.

Proceso de cierre claro y medidas para la comunidad

Theorycraft Games decidió optar por una despedida clara y transparente hacia su comunidad. Como parte de este proceso, desde el anuncio del cierre se deshabilitaron las compras dentro del juego y se abrió el sistema para reembolsar todas las transacciones realizadas desde el 16 de septiembre. Además, el estudio lanzó un último parche que, si bien cerró la posibilidad de nuevas actualizaciones frecuentes, agregó un nuevo modo de juego, mejoras y correcciones solicitadas por los jugadores, así como cosméticos gratuitos para todos los usuarios registrados.

La postura de la empresa intentó mitigar el descontento entre los seguidores más leales y diferenciarse de otros casos en la industria, donde los cierres inesperados generaron malestar en las comunidades. Según información del estudio, la cifra de jugadores activos ha estado muy por debajo de lo requerido para sostener la operación, lo que hizo que continuar fuera insostenible desde el punto de vista económico.

Consecuencias en la industria y próximos pasos para Theorycraft

El rápido ascenso y caída de Supervive representa un patrón cada vez más común en la industria de los videojuegos: propuestas ambiciosas que no consiguen consolidar ni mantener una base de jugadores lo suficientemente grande. Aunque Supervive destacaba por su diseño, originalidad y el prestigio de su equipo de desarrollo, la saturación del mercado y el constante flujo de nuevos títulos limitaron seriamente su alcance duradero, afectando también a pequeñas comunidades de seguidores que habían depositado expectativas en el juego.

A pesar de la decisión de cierre, Theorycraft Games no ha comunicado despidos directos como consecuencia. El equipo ya está trabajando en un nuevo proyecto que, según afirman, buscará un equilibrio entre la independencia creativa y las características de un desarrollo de alto presupuesto. El estudio anunció que se mantendría en silencio durante este período de transición, aunque planean regresar con ideas renovadas y aplicando las lecciones aprendidas de la experiencia con Supervive. Mientras tanto, el caso de este y otros proyectos fallidos recuerda tanto a jugadores como a desarrolladores la inestabilidad y las altas demandas de una industria donde la competencia por la atención es constante.