Godzilla invade Sonic Rumble en una nueva colaboración para el spin-off del erizo azul

Sonic Rumble, de Rovio.

Godzilla llega al universo de Sonic The Hedgehog en lo que se anticipa como uno de los crossovers más notables del año. Desde el 22 de diciembre, los jugadores de Sonic Rumble, el battle royale festivo para móviles y PC desarrollado por Sega y Rovio, deberán enfrentarse a la furia del Rey de los Monstruos en una etapa especial por tiempo limitado.

Un desafío de monstruos en el océano

El escenario llamado Godzilla Survival introduce a los jugadores en un entorno oceánico único, donde el objetivo principal es escapar de la destrucción causada por Godzilla. Los participantes deben moverse rápidamente entre barcos para evitar el Heat Ray, el característico rayo atómico del monstruo, y esquivar nuevos enemigos como los Shockirus, criaturas que también saltan a bordo para dificultar la huida. El evento se vuelve más exigente debido a la mecánica implementada: solo hay una oportunidad de respawn por partida, lo que significa que cualquier error puede resultar fatal.

Para los aficionados a la colección, el evento no se limita únicamente a la jugabilidad: además de poder controlar a Sonic y otros personajes conocidos, los jugadores tienen la opción de desbloquear versiones jugables de Godzilla y Rodan, ambos obtenibles a través del Pase Gratuito, junto con sus poderes característicos. Sin embargo, la habilidad más poderosa de Godzilla se adquiere con el Pase Premium, que otorga el Nuclear Pulse, además de permitir acceso a King Ghidorah y Mothra. En la tienda RSR se incluyen monstruos legendarios como Mechagodzilla y Destoroyah, cada uno con ataques icónicos que respetan su tradición dentro de la franquicia japonesa.

Opciones de desbloqueo y premios disponibles

El evento Godzilla Survival está diseñado para atraer tanto a los fanáticos del universo kaiju como a los seguidores de Sonic The Hedgehog. Aquellos que prefieren jugar de forma gratuita pueden desbloquear a Godzilla y su compañero Rodan, y disfrutar de la habilidad Heat Ray, que reproduce el poder destructivo del monstruo cinematográfico. Además, disponen de un número limitado de intentos para sobrevivir al reto y obtener recompensas especiales conmemorativas del evento.

Por otro lado, quienes adquieren el Pase Premium acceden a la habilidad Nuclear Pulse, una de las más devastadoras vistas en las películas de Godzilla, así como al desbloqueo de Mothra y King Ghidorah. Cada kaiju cuenta con movimientos propios, como el Gravity Beam de King Ghidorah, aportando diversidad estratégica a las partidas. La tienda RSR también ofrece monstruos adicionales como Mechagodzilla y Destoroyah, junto con sus ataques Absolute Zero Blast y Variable Slicer, respectivamente, lo que incrementa las opciones de personalización y colección.

Perspectivas futuras y eventos relacionados

La colaboración entre Sega y Toho en Sonic Rumble no solo promueve la innovación en eventos de colaboración entre franquicias, sino que también refuerza los lazos de ambas marcas con sus comunidades. Mientras los jugadores exploran este nuevo contenido, se ha confirmado el desarrollo de un juego de consola dedicado a Godzilla, aunque aún se encuentra en etapas iniciales. En cuanto a Sonic, la franquicia continúa su expansión con el anuncio de Sonic The Hedgehog 4 para cines en marzo de 2027 y un nuevo spin-off previsto para diciembre de 2028.

El evento Godzilla Survival en Sonic Rumble representa un reto tanto para jugadores nuevos como experimentados, reuniendo diferentes públicos en torno al reto, la colección y la diversión. Solo el tiempo definirá si esta colaboración será recordada como una excepción especial o si marcará un precedente para futuras alianzas en el mundo de los videojuegos.