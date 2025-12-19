Blizzard anticipa que el 2026 será el año más grande para el estudio por su 35° aniversario

Diablo IV: Lord of Hatred, de Blizzard.

En vísperas de su 35 aniversario, Blizzard prepara los detalles para lo que podría ser el año más importante de su historia, según su presidenta Johanna Faries. Desempeñándose en el cargo en febrero de 2024, Faries declaró a recientemente que existe una visión audaz para el futuro cercano, destacando el compromiso total del equipo por ofrecer innovaciones y contenido tanto a los jugadores veteranos como a nuevas audiencias.

El evento central será BlizzCon 2026, donde no solo se esperan anuncios clave de sus franquicias más reconocidas, como Diablo, World of Warcraft y Overwatch, sino también nuevas propuestas que redefinirán la estrategia de la compañía.

Preparativos para el 35 aniversario de Blizzard

Mirando hacia 2026, año en el que Blizzard celebrará 35 años desde su fundación, la compañía ha adelantado que se lanzarán grandes expansiones para dos de sus principales títulos. La expansión Lord of Hatred para Diablo IV estará disponible en abril de ese año, mientras que Midnight, la próxima entrega de World of Warcraft, está planeada para marzo.

Estas actualizaciones muestran la intención de Blizzard de conmemorar su historia sin dejar de mirar hacia el futuro, buscando sorprender tanto a quienes han seguido la evolución de sus sagas como a nuevos jugadores.

World of Warcraft: The War Within, de Blizzard.

Detalles sobre BlizzCon y la estrategia de comunicación

Blizzard ha confirmado que la ceremonia de apertura de BlizzCon 2026 incluirá importantes revelaciones. Además, la convención recuperará elementos clásicos como la Blizzard Arcade, paneles con desarrolladores y sesiones de prueba de juego para títulos como World of Warcraft, Diablo IV, Overwatch 2, Hearthstone y Diablo Immortal.

La empresa indica que la presencia de estos juegos en el evento anticipa la llegada de contenido nuevo para cada uno, con el objetivo de mantener la fidelidad de los jugadores actuales e incentivar la participación de nuevas audiencias globales, aprovechando el reconocimiento que la compañía ha consolidado en más de tres décadas de historia.

La visión de Johanna Faries y el impacto proyectado de estos anuncios

Johanna Faries, quien asumió la presidencia de Blizzard tras una carrera destacada en la NFL y Activision, comentó que toda la empresa está involucrada y que los equipos de desarrollo trabajan en planes más ambiciosos para sus franquicias. Faries también manifestó su intención de convertir a Blizzard en la mejor empresa de entretenimiento y videojuegos del mundo y afirmó que las novedades de BlizzCon están diseñadas para demostrar esa meta de manera concreta.

Esta declaración, sumada al compromiso de conservar la esencia de las experiencias ya conocidas y ofrecer grandes sorpresas, eleva las expectativas sobre lo que esto podría significar tanto para el mercado global de videojuegos como para la comunidad de jugadores, que espera que el aniversario marque un punto de inflexión y renovación para Blizzard.