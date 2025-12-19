Malditos Nerds

Blizzard anticipa que el 2026 será el año más grande para el estudio por su 35° aniversario

2026 marcará un hito para Blizzard, con expansiones confirmadas para Diablo IV y World of Warcraft

Guardar
Diablo IV: Lord of Hatred,
Diablo IV: Lord of Hatred, de Blizzard.

En vísperas de su 35 aniversario, Blizzard prepara los detalles para lo que podría ser el año más importante de su historia, según su presidenta Johanna Faries. Desempeñándose en el cargo en febrero de 2024, Faries declaró a recientemente que existe una visión audaz para el futuro cercano, destacando el compromiso total del equipo por ofrecer innovaciones y contenido tanto a los jugadores veteranos como a nuevas audiencias.

El evento central será BlizzCon 2026, donde no solo se esperan anuncios clave de sus franquicias más reconocidas, como Diablo, World of Warcraft y Overwatch, sino también nuevas propuestas que redefinirán la estrategia de la compañía.

Preparativos para el 35 aniversario de Blizzard

Mirando hacia 2026, año en el que Blizzard celebrará 35 años desde su fundación, la compañía ha adelantado que se lanzarán grandes expansiones para dos de sus principales títulos. La expansión Lord of Hatred para Diablo IV estará disponible en abril de ese año, mientras que Midnight, la próxima entrega de World of Warcraft, está planeada para marzo.

Estas actualizaciones muestran la intención de Blizzard de conmemorar su historia sin dejar de mirar hacia el futuro, buscando sorprender tanto a quienes han seguido la evolución de sus sagas como a nuevos jugadores.

World of Warcraft: The War
World of Warcraft: The War Within, de Blizzard.

Detalles sobre BlizzCon y la estrategia de comunicación

Blizzard ha confirmado que la ceremonia de apertura de BlizzCon 2026 incluirá importantes revelaciones. Además, la convención recuperará elementos clásicos como la Blizzard Arcade, paneles con desarrolladores y sesiones de prueba de juego para títulos como World of Warcraft, Diablo IV, Overwatch 2, Hearthstone y Diablo Immortal.

La empresa indica que la presencia de estos juegos en el evento anticipa la llegada de contenido nuevo para cada uno, con el objetivo de mantener la fidelidad de los jugadores actuales e incentivar la participación de nuevas audiencias globales, aprovechando el reconocimiento que la compañía ha consolidado en más de tres décadas de historia.

La visión de Johanna Faries y el impacto proyectado de estos anuncios

Johanna Faries, quien asumió la presidencia de Blizzard tras una carrera destacada en la NFL y Activision, comentó que toda la empresa está involucrada y que los equipos de desarrollo trabajan en planes más ambiciosos para sus franquicias. Faries también manifestó su intención de convertir a Blizzard en la mejor empresa de entretenimiento y videojuegos del mundo y afirmó que las novedades de BlizzCon están diseñadas para demostrar esa meta de manera concreta.

Esta declaración, sumada al compromiso de conservar la esencia de las experiencias ya conocidas y ofrecer grandes sorpresas, eleva las expectativas sobre lo que esto podría significar tanto para el mercado global de videojuegos como para la comunidad de jugadores, que espera que el aniversario marque un punto de inflexión y renovación para Blizzard.

Temas Relacionados

BlizzardDiablo IVWorld of WarcraftJohanna FariesOverwatchmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Godzilla invade Sonic Rumble en una nueva colaboración para el spin-off del erizo azul

Godzilla y otros kaiju se incorporan a Sonic Rumble con habilidades y personajes exclusivos de Toho

Godzilla invade Sonic Rumble en

Yakuza Kiwami 3 presenta nuevos detalles sobre sus dojos, bandas y clubes de lucha

La saga Yakuza vuelve con un remake reforzado: nuevas mecánicas, pandillas femeninas y clubes clandestinos

Yakuza Kiwami 3 presenta nuevos

Silent Hill podría llevar la franquicia a otros países en futuras entregas

Producto de la recepción de Silent Hill f, Konami analiza una apertura inédita a terrores regionales

Silent Hill podría llevar la

Mega Man Star Force Legacy Collection estará disponible el 27 de marzo

La nueva recopilación de Capcom estará disponible el 27 de marzo de 2026 para todas las consolas y PC

Mega Man Star Force Legacy

Supervive, el MOBA de Theorycraft Games, anuncia su cierre tras solo siete meses

El cierre definitivo de Supervive fue anunciado tras no conseguir retener una base de usuarios mínima

Supervive, el MOBA de Theorycraft

ANIME

Retrocultura Activa | La extraña

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

Frieren: Beyond Journey’s End presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada

Retrocultura Activa | La leyenda sangrienta de Ninja Scroll: animación adulta en su máximo filo

PELÍCULAS

REVIEW | Avatar: Fuego y

REVIEW | Avatar: Fuego y Cenizas - Cómo subirse a un juego en un parque de diversiones

‘El Día De La Revelación’, la nueva película de Steven Spielberg, presenta su tráiler

Andy Muschietti sueña con un supercorte de más de seis horas de It e It: Chapter Two

Se estrenó el adelanto de Supergirl: “Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”

Entrevistamos a Jared Bush, Yvett Merino y Byron Howard, creativos de Zootopia 2

SERIES

REVIEW | It: Bienvenidos a

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodios 7 y 8: Más Stephen King que nunca

Dexter: Resurrection fija la fecha de estreno de su segunda temporada para octubre

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodio 6: Mucho ruido y pocas nueces