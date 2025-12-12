Malditos Nerds

The Game Awards 2025 - Se anunció Star Wars: Fate of the Old Republic

La nueva entrega dirigida por Casey Hudson es un sucesor espiritual de Star Wars: Fate of the Old Republic y todavía no tiene fecha prevista de lanzamiento

Star Wars: Fate of the Old Republic

Una de las grandes sorpresas de la noche fue el anuncio de Star Wars: Fate of the Old Republic, un nuevo juego de La Guerras de las Galaxias que estará dentro del universo de Star Wars: Knights of the Old Republic, uno de los videojuegos más icónicos de la franquicia. Durante el evento pudimos ver un tráiler cinematográfico que mostró parte de su ambientación y que no brindó certezas sobre una posible ventana de lanzamiento.

Uno de los aspectos que ilusionan sobre esta nueva entrega es que Casey Hudson es el director del juego, desarrollador reconocido por estar tras el desarrollo de Star Wars: Knights of the Old Republic y la trilogía de Mass Effect. Por más de que todavía hay mucho que no conocemos, Star Wars: Fate of the Old Republic será un juego single player de acción RPG con un fuerte componente narrativo.

Star Wars: Fate of the Old Republic

Luego del anuncio en The Game Awards 2025, Casey Hudson escribió en su cuenta de X, donde manifestó que esta entrega se trata de una secuela espiritual de Star Wars: Knights of the Old Republic y que trabajar en esta saga es un sueño hecho realidad para él. No caben dudas de que, de ahora en más, este anuncio se convierte en una de las entregas más esperadas de cara al futuro.

Star Wars es una de las franquicias más importantes y queridas de la historia y, cada vez que se anuncia un videojuego sobre ella, despierta el interés y la expectativa de todos sus fanáticos. En este mismo sentido, los últimos lanzamientos basados en la franquicia cumplieron con las expectativas de los jugadores haciendo que cada vez veamos más títulos que cumplen todas las expectativas.

