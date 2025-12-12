The Game Awards 2025 - Phantom Blade Zero confirmó su fecha de lanzamiento para septiembre de 2026

Phantom Blade Zero

Desde que se mostró por primera vez, Phantom Blade Zero despertó el interés de un montón de jugadores por sus impresionantes gráficos y su combate frenético. Durante la ceremonia The Game Awards, pudimos observar un nuevo tráiler con más gameplay centrado en el combate y, además, la confirmación de su fecha de lanzamiento para el 9 de septiembre de 2026.

Phantom Blade Zero es el nuevo proyecto de acción y rol del estudio chino S-GAME, desarrollado para PlayStation 5 y PC. El juego se desarrolla en el llamado Phantom World, un universo que comparte elementos con otras obras del estudio. Su propuesta mezcla un estilo visual oscuro con inspiración samurái y un sistema de combate rápido que busca combinar accesibilidad con profundidad.

El protagonista, conocido como Soul, es un asesino al servicio de La Orden que termina acusado del asesinato de su propio líder. Tras quedar al borde de la muerte, un curandero le aplica una cura que solo le garantiza 66 días de vida. Ese límite marca el eje de la historia: Soul debe descubrir quién lo traicionó antes de que su tiempo se agote.

S-GAME desarrolla el título con Unreal Engine 5 y lo presenta como un sucesor espiritual de Rainblood: Town of Death. A principios de año, el estudio publicó un tráiler con nuevas secuencias de jugabilidad y confirmó que la fecha de lanzamiento se dará a conocer a lo largo de 2025, llegando al fin ese momento el día de hoy durante The Game Awards.