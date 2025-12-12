The Game Awards 2025 - Nuevo tráiler de Exodus, el RPG espacial inspirado en Mass Effect

Exodus

Exodus es un videojuego de rol espacial que fue anunciado por primera vez en The Game Awards 2023 y que llamó la atención de muchos jugadores por su propuesta y ambientación similar a la saga Mass Effect, una de las franquicias más importantes de ciencia ficción de la industria de los videojuegos. Esto se debe a que la entrega está siendo desarrollada por Archetype Entertainment, estudio fundado por ex desarrolladores de BioWare.

Durante el evento pudimos ver un tráiler que mostró diferentes escenas de lo que propondrá el juego, donde se destaca la relación entre los personajes, el combate y también las secciones de plataformas. Además, tuvimos un primer vistazo de cómo será la nave y sus interiores, que lucen muy familiares a lo que conocíamos en Mass Effect con una sala de mando principal donde los tripulantes parecen reunirse.

El protagonista de la entrega es Jun Aslan, interpretado por el actor Matthew McConaughey, que deberá explorar el espacio, descubrir misterios de antiguas civilizaciones y luchar con el objetivo de salvar a la humanidad. Uno de los principales aspectos y promesas de Exodus es la libertad del jugador para tomar distintas decisiones y optar por distintos caminos. Además, el juego presentará combate directo, sigilo y hasta resoluciones a conflictos de manera pacífica.

No todo fueron buenas noticias para los que esperan esta entrega ya que teníamos la esperanza de que Exodus saliera el año que viene, algo que quedó descartado tras el tráiler que mostró que su lanzamiento está pronosticado para los comienzos de 2027. De esta forma, los amantes de la exploración espacial y, por qué no, fanáticos de Mass Effect, deberán esperar un poco más para probar este juego.