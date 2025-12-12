Malditos Nerds

The Game Awards 2025 - Los grandes anuncios del evento de videojuegos más importante del año

Se destacan títulos como Star Wars: Fate of the Old Republic, Divinity, Gang of Dragon y lo nuevo de Tomb Raider

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

The Game Awards volvió a cerrar el año con una larga lista de anuncios y estrenos que adelantaron buena parte del panorama de juegos para los próximos años. Entre nuevas entregas de franquicias reconocidas, regresos inesperados y proyectos originales, el evento dejó una edición especialmente cargada. A continuación, un repaso por los anuncios más importantes.

Star Wars abrió la noche con Fate of the Old Republic, un RPG para un jugador dirigido por Casey Hudson que busca recuperar el espíritu de KOTOR con decisiones que inclinan la historia hacia la luz o la oscuridad. Otro regreso fuerte vino de la mano de Larian Studios con Divinity, presentado con un tráiler muy crudo y señalado como el proyecto más grande del estudio. Capcom también tuvo su momento: Resident Evil Requiem mostró gameplay y confirmó a Leon S. Kennedy como personaje jugable antes de su lanzamiento en febrero de 2026, además del regreso de Mega Man.

Lara Croft regresó con dos anuncios: un reimagining de su aventura de 1996, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, previsto para 2026, y Tomb Raider: Catalyst para 2027, que plantea un mundo marcado por un cataclismo mítico. Remedy presentó Control: Resonant, secuela que cambia de protagonista y pone el foco en Dylan Faden, mientras Housemarque reveló un nuevo avance de Saros, que llegará el 30 de abril de 2026. Warner confirmó también LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight para mayo de 2026.

Control Resonant
Control Resonant

Entre las expansiones y las grandes franquicias, Blizzard estrenó Diablo IV: Lord of Hatred, que suma dos nuevas clases —incluido el Paladín—, una nueva región y el enfrentamiento directo con Mephisto y Lilith. Además, Capcom finalmente dio fecha a Pragmata, que sale en abril de 2026 y tendrá demo inmediata, ahora también con versión para Nintendo Switch 2.

Los juegos japoneses tuvieron fuerte presencia. Toshihiro Nagoshi mostró Gang of Dragon, un título con claras reminiscencias a Yakuza. Creative Assembly sorprendió con Total War: Warhammer 40,000, mientras que Warlock: Dungeons and Dragons propuso un RPG centrado en magia oscura. Endnight presentó Forest 3, que parece inclinarse hacia la ciencia ficción.

Entre nuevos proyectos y propuestas originales, Bad Robot y Mike Booth revelaron 4Loop, un shooter cooperativo de ciencia ficción, y Neon Giant presentó No Law, un RPG en primera persona con un estilo cercano al cyberpunk. Jonathan Blow anunció Order of the Sinking Star, un juego de puzles pensado para durar más de 250 horas. Además, Invincible VS sumará una luchadora inédita llamada Ella Mental.

Gang of Dragon
Gang of Dragon

Otros anuncios destacados incluyeron:

  • Marvel Rivals incorporará a Deadpool en su sexta temporada.
  • Lords of the Fallen II mostró avances centrados en combate y ambientación.
  • Bradley the Badger, lo nuevo del creador de Mario + Rabbids.
  • Stupid Never Dies, un dungeon crawler protagonizado por un zombie.
  • Coven of the Chicken Foot, lo nuevo del director de The Last of Us y Uncharted 4.
  • Decrepit, un souls-like en primera persona previsto para 2026.
  • Audio Mech, juego rítmico que se alimenta de la música del propio jugador.
  • Un nuevo tráiler de Guild Wars 2: Visions of Eternity.
  • Fecha de acceso anticipado para Solasta 2 el 12 de marzo de 2026.

Con tantos anuncios y estrenos repartidos a lo largo del evento, The Game Awards dejó claro que 2026 y 2027 llegarán con una oferta variada que mezcla regresos esperados, nuevas IP y apuestas fuertes de estudios grandes y pequeños.

