The Boys: Trigger Warning lleva el universo de la serie a un juego de realidad virtual en 2026

The Boys: Trigger Warning, de ARVORE.

Sony Pictures Virtual Reality y ARVORE han anunciado oficialmente el lanzamiento de The Boys: Trigger Warning, un videojuego de acción y sigilo en realidad virtual inspirado en la popular serie de Prime Video, The Boys. Su lanzamiento está previsto para 2026 y estará disponible para PlayStation VR2 y Meta Quest.

Esta adaptación cuenta con la colaboración cercana de los creadores, guionistas y parte del elenco original, en un esfuerzo por asegurar que la esencia de la serie se transmita de manera auténtica a los jugadores. Los usuarios podrán controlar a un nuevo personaje que, tras vivir una revelación trágica relacionada con la compañía Vought, desencadena una ola de venganza y caos como un Supe recién transformado.

Descripción del universo y antecedentes de The Boys

The Boys, creada por Eric Kripke y basada en los cómics del mismo nombre, explora un mundo en el que los superhéroes abusan sistemáticamente de sus poderes bajo la protección de la corporación Vought. El éxito internacional de la serie en Prime Video ha dado lugar a spin-offs como Gen V y a próximas producciones como The Boys: Mexico y Vought Rising.

Hasta la fecha, la franquicia se había expandido a los videojuegos únicamente por medio de colaboraciones, con personajes que aparecían en títulos como Call of Duty y Mortal Kombat. Sin embargo, The Boys: Trigger Warning es el primer videojuego exclusivo basado en la serie y desarrollado específicamente para realidad virtual, lo que genera gran expectativa entre los seguidores debido a su propuesta novedosa e inmersiva.

Innovación en narrativa y jugabilidad en The Boys: Trigger Warning

The Boys: Trigger Warning se distinguirá de otras entregas relacionadas al universo por su mezcla de acción sigilosa y combates directos, aspectos fortalecidos gracias a una narrativa original desarrollada en conjunto con guionistas y algunos actores de la serie. En el juego, el jugador asume el rol de un nuevo personaje que, al descubrir un oscuro secreto de Vought durante una actividad familiar, se ve forzado a unirse a The Boys en su lucha.

Esta introducción da paso a una campaña en la que las acciones estratégicas, el sigilo y la violencia serán elementos clave. El humor negro, característico de la serie, estará presente en los diálogos y en las interacciones, pensando especialmente en los fanáticos. Según Ricardo Justus, fundador de ARVORE, el trabajo conjunto con los creadores ayudó a preservar la “chispa especial” del universo de The Boys.

Impacto para los fanáticos y repercusiones en la industria

Para los seguidores, The Boys: Trigger Warning representa la posibilidad de experimentar de primera mano la tensión y los dilemas morales de este mundo disfuncional. El juego emplea tecnología de realidad virtual para maximizar la sensación de inmersión, permitiendo a los usuarios no solo observar, sino también participar activamente en historias cargadas de violencia y sátira social.

Desde la perspectiva de la industria, la colaboración entre un estudio de realidad virtual reconocido como ARVORE y una compañía de gran tamaño como Sony Pictures establece un precedente para la expansión de grandes franquicias hacia nuevos formatos con supervisión creativa directa.

Por otro lado, recientes declaraciones de Eric Kripke, quien ha manifestado su interés en ver más adaptaciones de The Boys en el mundo de los videojuegos, indican que existe un interés continuo en expandir este universo más allá de la televisión y el cine, lo que podría abrir camino a futuros proyectos.