IO Interactive confirma que volverá a trabajar en Hitman luego del juego de James Bond

Hitman World of Assassination, de IO Interactive.

IO Interactive, la reconocida desarrolladora danesa de videojuegos, afirmó que el universo de Hitman continuará expandiéndose. Tras el próximo lanzamiento de 007 First Light en marzo de 2026, el director ejecutivo Hakan Abrak confirmó que se está preparando un nuevo juego principal de Hitman, aunque aún no se han revelado detalles. Mientras tanto, la empresa planea introducir una serie de novedades para los jugadores, como un modo cooperativo en Hitman: World of Assassination.

El futuro de Hitman según IO Interactive

En una entrevista reciente, Hakan Abrak, director ejecutivo de IO Interactive, señaló: “Por supuesto, habrá más Hitman”. Aunque la atención del estudio está centrada en el lanzamiento de 007 First Light, ya se vislumbran planes para nuevas entregas protagonizadas por el icónico Agente 47. Sin embargo, Abrak explicó que la empresa afrontará primero un periodo de transición en los próximos meses, y que los detalles sobre el siguiente Hitman se darán a conocer únicamente después de ese proceso y tras la llegada de novedades relacionadas con el modo cooperativo.

En particular, la próxima actualización relevante de la franquicia no corresponderá a una secuela, sino a una expansión del componente cooperativo dentro de Hitman: World of Assassination, que aportará nuevas mecánicas y desafíos en el característico universo de sigilo de la saga. Abrak añadió que el modo cooperativo es una excelente expansión para el universo, ya que introducirá mecánicas y combinaciones interesantes.

HITMAN World of Assassination, de IO Interactive.

Detalles del modo cooperativo y participaciones especiales

El nuevo modo cooperativo, cuya llegada está prevista para el próximo año según IO Interactive, permitirá a los jugadores abordar misiones en compañía, asumiendo los roles de los agentes Stone y Knight, personajes ya familiares para los seguidores debido a su aparición en el modo Sniper de entregas anteriores. Esta modalidad cooperativa invita a los jugadores a replantear estrategias y buscar coordinación, ya que cada misión adaptará los desafíos a la dinámica de trabajo en equipo.

IO Interactive también añadió una misión especial en Hitman: World of Assassination en la que el Agente 47 colaborará con el rapero Eminem. En esta historia, el artista será informante junto a la habitual estratega Diane Burnwood, y el objetivo será eliminar al alter ego peligroso del propio Eminem, Slim Shady. Este enfoque aporta una dimensión diferente al hilo narrativo habitual de las misiones, integrando figuras y elementos culturales influyentes en el papel de aliados y objetivos, una tendencia que gana presencia en la industria de los videojuegos en la actualidad.

Repercusiones para la comunidad de seguidores

El anuncio de que la saga Hitman continuará brinda tranquilidad a una comunidad que lleva siguiendo las aventuras del Agente 47 durante dos décadas. La expansión del modo cooperativo responde a la demanda de ciertos sectores de usuarios que buscan mayor interacción social y nuevas mecánicas en títulos centrados en el sigilo y la estrategia. Esto permitirá a los seguidores experimentar distintas formas de colaboración y de juego en grupo, ampliando el potencial y la rejugabilidad de Hitman: World of Assassination.

La introducción de Eminem como personaje colaborador y el universo propio de misiones ejemplo la tendencia de los desarrolladores a integrar el entorno del videojuego con figuras referenciales de la cultura internacional, lo que podría atraer a nuevos públicos y diversificar el perfil de jugadores. Todo esto sucede mientras IO Interactive también trabaja en su ambicioso proyecto multijugador de fantasía conocido como Project Fantasy, manteniendo el interés del público en distintos ámbitos y consolidando su posición como un estudio destacado en el desarrollo de experiencias de juego variadas.