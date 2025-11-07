Michael Jackson revive en la gran pantalla con Michael, el biopic protagonizado por su sobrino

Michael presenta su primer tráiler.

Michael, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, finalmente reveló sus primeras imágenes en el tráiler presentado por Lionsgate. Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, quien es sobrino del propio Michael Jackson, la película busca explorar los momentos más significativos en la carrera y vida personal del artista, según puede observarse en el avance.

El estreno está programado para el 24 de abril de 2026, y la producción promete ofrecer un retrato íntimo de quien fue conocido como el Rey del Pop, abordando tanto su ascenso meteórico como sus relaciones familiares y profesionales más relevantes.

La vida de Michael Jackson representada por su propia familia

Desde que se anunció el proyecto, Michael ha generado grandes expectativas debido a la elección de Jaafar Jackson —hijo de Jermaine Jackson— como protagonista. En el tráiler, Jaafar aparece recreando escenas de la infancia de Michael, así como actuaciones icónicas y momentos en el estudio junto al productor Quincy Jones, interpretado por Kendrick Sampson.

La película cuenta con un elenco cuidadosamente seleccionado: además de Jaafar Jackson, participan Colman Domingo en el papel de Joe Jackson (padre del artista), Nia Long como Katherine Jackson (madre) y Miles Teller interpretando a John Branca, abogado y asesor fundamental en la vida de Michael Jackson. El reparto se completa con Jessica Sula (LaToya Jackson), Larenz Tate (Berry Gordy, fundador de Motown), Laura Harrier (Suzanne de Passe, ejecutiva destacada de la industria musical), y Kat Graham (Diana Ross), entre otros.

En la producción y el guion participan figuras reconocidas como Graham King y John Logan, guionista de películas como Alien: Covenant y Rango. Contar con personajes cercanos a la familia Jackson aporta sensibilidad y conocimiento profundo a la historia.

Michael (Captura de tráiler oficial)

La historia y el legado de Michael Jackson en la pantalla

El tráiler de Michael anticipa una narrativa que abarca desde los primeros pasos de Michael Jackson en la industria musical hasta su consagración mundial en la década de 1980. Se presentan fragmentos de videoclips emblemáticos como Thriller y actuaciones en grandes escenarios internacionales, acompañadas por el clásico Wanna Be Startin’ Somethin’.

El guion, escrito por John Logan, promete abordar tanto los aspectos luminosos como los más controvertidos de la vida personal del artista, en lo que la productora describe como un acercamiento profundo e intenso a una de las figuras más influyentes de la cultura popular mundial. Esta visión busca ofrecer tanto el espectáculo y la música que definieron a Michael Jackson como un enfoque humano y familiar, mostrando los desafíos personales y las relaciones que marcaron su carrera.

Expectativas, reacciones y debates en torno al estreno

Aunque la producción de Michael finalizó en mayo de 2024, la película atravesó fases de regrabaciones y hubo especulaciones sobre la posibilidad de dividirla en dos partes, algo que finalmente no ocurrió: será un único largometraje. En las redes sociales, los seguidores del Rey del Pop recibieron el tráiler con entusiasmo, expresando expectativas sobre la interpretación realista de Jaafar Jackson y la dirección de Antoine Fuqua. El proyecto también ha llamado la atención por incluir testimonios de allegados y familiares, lo que aporta mayor cercanía al relato.

Al mismo tiempo, algunos sectores del público han planteado dudas sobre la manera en que la película tratará los episodios más polémicos en la vida del artista, aspecto que por ahora no se aborda en esta etapa inicial de promoción. Los meses siguientes serán clave para conocer más detalles sobre una producción que, desde el principio, ha estado rodeada de expectativas y debates respecto a la imagen de uno de los artistas más influyentes del siglo XX.