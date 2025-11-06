Malditos Nerds

Frontier Developments confirma secuela de Planet Zoo y promete revolucionar la gestión de zoológicos

Planet Zoo marcó un hito en los juegos de simulación con su realismo y opciones de personalización desde su debut en 2019

El anuncio oficial de Planet Zoo 2 sorprendió a la comunidad durante el sexto aniversario del popular simulador desarrollado por Frontier Developments. El estudio confirmó que la secuela está en desarrollo y que en 2026 se compartirán más detalles sobre este título tan esperado. Desde su lanzamiento en 2019, Planet Zoo transformó la simulación de zoológicos y se consolidó como una referencia del género, atrayendo a millones de jugadores en PC y, más recientemente, en consolas.

Desarrollo de una secuela ampliamente solicitada

La presentación de Planet Zoo 2 fue intencionadamente misteriosa y tuvo gran impacto. Un video especial mostró un contador de años que avanzaba rápidamente desde 2019, cuando se lanzó el juego original, hasta 2026, momento en que el número ‘2’ apareció destacado al final.

Posteriormente, en el sitio web oficial de Frontier Developments, el estudio agradeció la dedicación y creatividad de la comunidad que ha acompañado al título durante seis años, y confirmó que actualmente están trabajando de forma activa en la secuela.

Aunque todavía no se ha anunciado una fecha de salida concreta, el equipo adelantó que en 2026 presentarán novedades importantes y esperan estar a la altura de las expectativas generadas por el anuncio.

Trayectoria de Planet Zoo y su llegada a consolas

Desde noviembre de 2019, cuando fue lanzado exclusivamente para PC, Planet Zoo llevó el éxito de la fórmula de Planet Coaster al ámbito de los zoológicos. El juego ofrecía un sistema detallado de edición y gestión, con un enfoque central en el bienestar de los animales, lo que permitía a los jugadores diseñar hábitats minuciosos y gestionar tanto las necesidades de los animales como las del personal y los visitantes.

Su éxito se amplió con el estreno en PlayStation 5 y Xbox Series en 2024, llevando la experiencia a nuevos públicos y consolidando su popularidad mediante la inclusión constante de contenido adicional. Hasta la fecha, Planet Zoo ha recibido 20 expansiones que han aumentado su colección de animales, escenarios y temáticas, manteniendo el interés tanto de jugadores experimentados como de recién llegados.

Influencia en la comunidad y el reto de innovar el género

La noticia de Planet Zoo 2 ha sido recibida con grandes expectativas, así como con entusiasmo. Frontier Developments ha destacado abiertamente la creatividad de su comunidad, que ha utilizado las herramientas del juego para construir zoológicos virtuales de una complejidad excepcional.

Sin embargo, la secuela enfrenta el desafío de expandir una fórmula que para muchos ya es considerada la más completa dentro de los juegos de gestión. La reciente recepción poco entusiasta de la secuela de Planet Coaster genera algunas dudas sobre la capacidad del estudio para repetir el éxito con la próxima entrega de Planet Zoo.

Para los jugadores habituales, el lanzamiento de una segunda parte representa la posibilidad de acceder a nuevas mecánicas, especies y herramientas para diseñar parques más avanzados. Frontier señala que la experiencia acumulada durante seis años de desarrollo y la retroalimentación constante de la comunidad han sido esenciales para establecer las prioridades de esta nueva entrega.

