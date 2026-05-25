Outward 2: un vistazo a las principales novedades del desafiante juego de rol

Outward 2 - Nine Dots Studio

Outward 2, la secuela del desafiante juego de rol de Nine Dots Studio, se prepara para su lanzamiento en early access el próximo 7 de julio y tuvimos la posibilidad de conocer a fondo todo lo que traerá tanto en materia de gameplay como algunos de sus nuevos sistemas y mecánicas.

Outward se lanzó en 2019 y se convirtió en un éxito para el estudio independiente. Su propuesta desafiante y la idea de ofrecer un mundo abierto y lleno de aventuras hizo que se ganara el cariño de la gente. A grandes rasgos, con esta secuela, el estudio promete profundizar en todos los elementos que llevaron a Outward a ser un éxito.

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Outward 2 - Nine Dots Studio

Durante la presentación, un aspecto que me pareció interesante para resaltar es que desde Nine Dots Studio buscan ahora hacer un mejor juego y esto es gracias al crecimiento que tuvieron tanto en cantidad de trabajadores, recursos y experiencia. Esto significa crear un mundo más vivo, una narrativa más profunda y una fuerte mejoría en las mecánicas de combate.

La esencia central de Outward 2 es la de simular la experiencia de un joven aventurero que se adentra en un mundo hostil sin ser el elegido o un héroe descomunal, sino simplemente siendo una persona. Esto nos obligará a estar atentos a nuestro alrededor y aprender sobre las propias vivencias que tengamos.

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Outward 2 - Nine Dots Studio

Muchos de los elementos de Outward 2 buscan ser realistas e inmersivos. Por ejemplo, la mochila es nuestra principal aliada en la exploración ya que nos permite llevar todo lo que la aventura requiera, aunque también puede convertirse en nuestra enemiga. Durante las batallas, la mochila nos genera mucho peso reduciendo bastante nuestros movimientos, por lo que tendremos que dejarla a salvo antes de pelear.

Esto abre varias aristas. En primer lugar, tener la noción para entender que se aproxima una pelea y dejar la mochila. Asimismo, va a ser fundamental tener en nuestros bolsillos todo lo necesario para una batalla, como podrían ser curaciones o municiones, ya que olvidarse algo en la mochila sería un gran problema.

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Outward 2 - Nine Dots Studio

Tal como nos comentaron desde el estudio, el combate es uno de los aspectos más relevantes donde trabajaron para esta secuela, para que sea más fluido, responsivo y tenga muchas más posibilidades. Cada arma tiene sus propios movimientos de ataque y tendremos que encontrar cuál se amolda mejor a nuestro estilo de juego o cuál es mejor para determinado enemigo. La idea de Outward 2 no es que el jugador tenga que ir hacia adelante con el arma más poderosa posible, sino aprender a luchar para centrar nuestra energía en pensar cómo desenvolvernos dentro de cada batalla.

Otro aspecto central en la experiencia es el mapa. Outward 2 no contará con GPS ni ningún otro indicador de geolocalización, por lo que tendremos que comprar o encontrar mapas y observar tanto al personaje como a nuestro alrededor, con una brújula para ubicarnos. Alimentarse, navegar, explorar y combatir son tareas difíciles y serán un desafío para todos los jugadores.

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Outward 2 - Nine Dots Studio

Desde Nine Dots Studio, afirmaron que por más de que los primeros momentos con el juego puedan ser un poco frustrantes, el espíritu de este título se encuentra en superar las dificultades y la satisfacción que esto propone, junto con aprender y conocer el mundo hostil que estamos habitando. Es en esta experiencia de rol, desafío y libertad, donde se encuentra la inmersión.

Finalmente, el juego tiene ciclos de día y de noche, que estarán divididos en temporadas reales, por lo que habrá meses donde abundarán ciertos climas (como el frío o el calor) y, cada uno de ellos, van a requerir un equipamiento específico. Cabe destacar que no es necesario haber jugado a la entrega anterior, ya que los eventos de Outward 2 ocurren muchos años después y tienen su propia contextualización.

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Outward 2 - Nine Dots Studio

En este mismo sentido, y centrándose en el aspecto narrativo, el juego cuenta con diferentes historias de origen y escenarios para comenzar nuestra aventura, lo que sirve para dar una mayor libertad y nuevas posibilidades a la hora de sentirnos parte de su mundo. Con todo esto, la nueva entrega tiene todos los condimentos necesarios para convertirse en un juego más que interesante para los amantes del género.

Outward 2 se podrá jugar de manera solitaria o junto a un amigo, ya sea de manera online o en pantalla dividida, algo a lo que no estamos tan acostumbrados en la actualidad. El título de Nine Dots Studio llegará el 7 de julio a PC en early access con el objetivo de volver a enamorar a viejos y nuevos jugadores. También habrá una beta cerrada que comienza el 26 de mayo.

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