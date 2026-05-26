Neil Druckmann y Naughty Dog bajo presión por los escasos lanzamientos en la era de PlayStation 5

Intergalactic: The Heretic Prophet, de Naughty Dog.

Naughty Dog, el reconocido estudio responsable de The Last of Us y Uncharted, está enfrentando una creciente presión interna por parte de PlayStation. Esta inquietud dentro de Sony surge debido a los largos tiempos de desarrollo y los altos costos asociados a los proyectos más recientes del estudio californiano, según ha señalado el periodista Jason Schreier. En un contexto donde los plazos y presupuestos en la industria se incrementan, el caso de Naughty Dog se vuelve especialmente relevante y suscita debates sobre la sostenibilidad y las expectativas tanto dentro como fuera de la empresa.

Revisión del historial reciente de Naughty Dog

Desde el lanzamiento de The Last of Us Parte II en junio de 2020, Naughty Dog no ha presentado ningún título original nuevo. Sus contribuciones más recientes a la generación de PlayStation 5 han consistido en remakes y remasterizaciones de The Last of Us Parte I y The Last of Us Parte II Remastered. Si bien la calidad de estos títulos y los premios obtenidos son indiscutibles, el estudio dirigido por Neil Druckmann no ha logrado mantener el ritmo de lanzamientos que PlayStation espera de uno de sus estudios más importantes.

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Entre los factores que han impactado la productividad del estudio destaca la cancelación del ambicioso proyecto multijugador de The Last of Us, en el que Naughty Dog trabajó durante varios años antes de discontinuarlo. Esta decisión privó al equipo de la posibilidad de enfocarse en nuevos proyectos, ralentizando aún más el calendario de lanzamientos. A esto se suma que su nuevo proyecto anunciado, Intergalactic: The Heretic Prophet, está planeado para 2027, lo que podría significar un periodo de siete años sin novedades originales.

Comparaciones con otros estudios internos de PlayStation

La situación de Naughty Dog resulta aún más evidente al compararla con otros estudios internos de PlayStation. Insomniac Games, por ejemplo, ha lanzado cuatro títulos originales durante el ciclo de vida de la PS5, como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Ratchet & Clank: Una dimensión aparte. Tanto Sucker Punch como Housemarque también han presentado nuevos proyectos, mientras que Naughty Dog ha centrado sus esfuerzos en reediciones y en el desarrollo extendido de un solo proyecto de gran escala.

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Aunque se reconoce que el desarrollo de videojuegos AAA demanda más recursos y tiempo que nunca, la diferencia en productividad entre los estudios no pasa inadvertida para la dirección de Sony. Para la compañía japonesa, este modelo resulta insostenible si los períodos de desarrollo se extienden durante años y requieren inversiones multimillonarias que sólo se justifican con ventas extraordinarias, algo que parece viable en casos como el de GTA 6 de Rockstar, pero menos realista para otras franquicias.

Según la información recopilada por Jason Schreier, el temor en PlayStation ha aumentado tras la no exitosa adquisición de Bungie, cuya integración no ha brindado los resultados esperados. Por otro lado, Insomniac se ha convertido en un referente dentro de la empresa, gracias a su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos de desarrollo y cumplir con los plazos establecidos.

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Preocupaciones financieras en torno a la sostenibilidad

El desarrollo de Intergalactic: The Heretic Prophet ha elevado la preocupación de PlayStation en el ámbito financiero. Se estima que el costo de producción de este proyecto es similar al de The Last of Us Parte II, cuya inversión superó los 200 millones de dólares. Estas cifras alimentan el debate sobre la viabilidad de los desarrollos AAA con modelos actuales, especialmente cuando los ciclos pueden prolongarse más de siete años.

El editor de Bloomberg, Jason Schreier, ha asegurado que esta cuestión genera inquietud en la directiva de PlayStation, aunque evitó aportar datos exactos sobre la inversión. Sin embargo, su comentario acerca de los problemas de Naughty Dog con los plazos y costos refuerza la impresión de que la paciencia de Sony podría agotarse si no se aprecia una mejora en el ritmo de trabajo.

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Para la comunidad de jugadores, estos hechos se traducen en largos periodos de espera entre los principales lanzamientos, en tanto que los productos que llegan al mercado suelen ser reediciones o remasterizaciones. Además, la presión económica podría empujar a las empresas a retrasar, cancelar o ajustar proyectos, afectando así la oferta de novedades y la variedad del catálogo disponible en las consolas de última generación.