Malditos Nerds

Dragon Ball Z llega a Minecraft con Goku, Vegeta y torneos épicos en DLC especial

Con más de diez personajes icónicos y varios modos de juego, el DLC de Dragon Ball Z ya está disponible en Minecraft

Guardar
Minecraft, de Mojang.
Minecraft, de Mojang.

Tras meses de anticipación, el esperado DLC oficial de Dragon Ball Z ha llegado a Minecraft, fusionando dos de las franquicias más populares de la cultura pop contemporánea. Los usuarios pueden elegir entre una amplia selección de personajes que incluye a Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Trunks, Krilin, Freezer, Cell, los Androides 17 y 18, y Majin Buu, cada uno con habilidades y transformaciones fieles a la serie. Además, la actualización ofrece nuevos modos de juego y obsequios iniciales gratuitos como incentivo.

Novedades y contenido del DLC

La colaboración entre Dragon Ball Z y Minecraft se concreta en un paquete que va más allá de la simple introducción de personajes. El DLC brinda la oportunidad de desbloquear y controlar a los héroes y villanos más emblemáticos, cada uno con sus poderes característicos. Por ejemplo, las habilidades icónicas como el Kamehameha de Goku y el Final Flash de Vegeta están disponibles como movimientos que se desbloquean al vencer a estos personajes en combate. La variedad de personajes y sus transformaciones en Super Saiyajin permiten recrear con fidelidad muchas de las escenas más conocidas del anime.

El paquete incluye tres modos principales de juego: solitario, cooperativo y batallas 5 contra 5. Los enfrentamientos se desarrollan en escenarios reconocibles tomados directamente de la saga, tales como la Arena de los Juegos de Cell y el Planeta Namek. Para quienes buscan un descanso entre combates, la Corporación Cápsula sirve como zona segura, lo que añade una capa adicional de inmersión.

El DLC incluye dos regalos temporales: un paquete de skins con personajes principales y un Scouter, el visor Saiyajin característico de la serie, ambos disponibles de forma gratuita hasta el 4 de diciembre. También se han agregado 17 trajes y objetos temáticos para personalizar y enriquecer la experiencia de juego.

Minecraft, de Mojang.
Minecraft, de Mojang.

Juego cruzado y accesibilidad entre plataformas

Entre las características técnicas más destacadas se encuentra la compatibilidad del DLC con el juego cruzado entre diferentes plataformas. Los jugadores pueden enfrentarse entre sí o colaborar sin importar la consola o dispositivo que utilicen, lo que amplía el acceso a una comunidad más diversa y fomenta la creación de equipos variados en las batallas 5 contra 5.

El precio establecido para el DLC, 1510 monedas Mincoins, lo ubica dentro del rango común para este tipo de expansiones en la tienda del juego. No obstante, la oferta de contenido gratuito por tiempo limitado ayuda a aumentar el valor percibido por los jugadores y promueve la adquisición anticipada.

Impacto en la comunidad y experiencia de juego enriquecida

El lanzamiento del universo de Dragon Ball Z en Minecraft no solo amplía el catálogo de actividades disponibles, sino que también introduce nuevas dinámicas para jugadores de todas las edades. Las batallas requieren el aprendizaje y uso de habilidades especiales de cada personaje, además de favorecer estrategias tanto individuales como en equipo.

Para muchos, el mayor atractivo radica en la posibilidad de revivir momentos emblemáticos de la serie, ahora con la libertad de protagonizarlos y modificarlos gracias a la jugabilidad de Minecraft. Aquellas personas que no están familiarizadas con la saga de Akira Toriyama pueden descubrir sus personajes y tramas de una manera interactiva sin precedentes.

Mojang ha destacado en su anuncio oficial el esfuerzo invertido en mantener una representación fiel de los luchadores y sus poderes, procurando equilibrar la jugabilidad con el contenido existente del título base. Como resultado, la comunidad ya ha empezado a organizar sus propios torneos y desafíos, aprovechando la variedad de opciones y escenarios para crear experiencias personalizadas. Esto sugiere una tendencia de expansión sostenida de los límites creativos en Minecraft, ahora impulsada por una de las franquicias de anime más apreciadas a nivel mundial.

Temas Relacionados

MinecraftMojangDragon Ball ZAkira Toriyamamalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Nintendo enfrenta revés clave en demanda contra Pocketpair tras orden de revisión de patente Pokémon

Nintendo enfrenta la revisión de su patente en EE.UU., que protegía mecánicas básicas de los juegos Pokémon

Nintendo enfrenta revés clave en

REVIEW | Plants vs. Zombies: Replanted - Volver al jardín para comprobar por qué el fenómeno nunca murió

EA trae de vuelta el clásico de 2009 con remaster visual, desafíos inéditos y cooperativo local. No es una reinvención total, pero sí un regreso cuidado

REVIEW | Plants vs. Zombies:

Xbox Game Pass se refuerza con Call of Duty: Black Ops 7 y la vuelta de Lara Croft

La lista de noviembre trae importantes estrenos y relevos en Game Pass, afectando a usuarios de todas las plataformas

Xbox Game Pass se refuerza

Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan 26 años después para protagonizar ‘La momia 4′

Tras dos décadas de caminos separados, la icónica pareja volverá bajo la dirección del dúo Radio Silence

Brendan Fraser y Rachel Weisz

Nuevo tráiler de Five Nights at Freddy’s 2 revela rol clave de Skeet Ulrich como Henry Emily

La secuela, dirigida por Emma Tammi, introduce nuevas dinámicas entre personajes clave del universo de la franquicia y profundiza en la historia de los animatrónicos originales

Nuevo tráiler de Five Nights

ANIME

REVIEW | Chainsaw Man -

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze supera los $100 millones y domina taquilla global del anime

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run revela su primer tráiler

Demon Slayer: Castillo Infinito se convierte en la película de anime más taquillera a nivel global

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

PELÍCULAS

Brendan Fraser y Rachel Weisz

Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan 26 años después para protagonizar ‘La momia 4′

Nuevo tráiler de Five Nights at Freddy’s 2 revela rol clave de Skeet Ulrich como Henry Emily

Godzilla Minus One revela el título de su esperada secuela

Call of Duty suma a los guionistas Peter Berg y Taylor Sheridan para su adaptación al cine

The Rats: A Witcher Tale, la película que llegó en puntas de pie y se estrenó sorpresivamente en Netflix

SERIES

Hawkeye: el actor Jeremy Renner

Hawkeye: el actor Jeremy Renner habla sobre el futuro del personaje y una posible segunda temporada

El esperado live-action de ‘My Hero Academia’ de Netflix ya tiene fecha de inicio de rodaje

Entrevistamos a Naomi Watts y Niecy Nash, estrellas de All’s Fair

Orphan Black: Echoes, con Krysten Ritter, llega en noviembre a Netflix

La exitosa película ‘Talk to Me’ va a tener su spin-off en formato serie y en 3D