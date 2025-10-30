Malditos Nerds

Los juegos más esperados de 2025 #24: DemonSchool

El título independiente de Necrosoft Games es un juego de estrategia que mezcla combate contra demonios con la vida en la universidad

Por Matías Terreno

DemonSchool, de Necrosoft Games.
DemonSchool, de Necrosoft Games.

El 19 de noviembre es el lanzamiento de DemonSchool, un interesante título independiente que llamó mi atención desde que se anunció durante 2022. El juego, desarrollado por Necrosoft Games, es un RPG táctico donde nos debemos enfrentar a demonios al mismo tiempo que desarrollamos las relaciones entre personajes y sobrevivimos en la universidad.

Desde la misma premisa, la comparación más obvia es Persona debido a esa mezcla de combates por turnos, vida escolar y relaciones entre protagonistas. DemonSchool promete 15 personajes con los cuales podremos desarrollar tanto amistades como progresión en los combates.

DemonSchool, de Necrosoft Games.
DemonSchool, de Necrosoft Games.

Algo interesante a señalar es que el sistema de combate del juego no será uno tradicional sino que consiste en un esquema de tablero por fases, una de preparación y una de acción. Durante la fase de preparación debemos elegir los movimientos de cada uno de nuestros personajes teniendo en cuenta sus características y habilidades únicas. Una vez realizados los movimientos, se pasa a la fase de acción donde vemos en tiempo real los resultados de nuestras decisiones.

Es imposible conocer la profundidad y funcionamiento de este sistema de combate hasta el día de su lanzamiento pero realmente luce interesante. Sobre todo si tenemos en cuenta que los ataques y habilidades se realizan simplemente golpeando a los personajes en el tablero y no a través de habilidades o poderes mágicos. De esta forma, toda la base de la estrategia se centra en los movimientos y en los combos que podamos hacer con nuestros personajes.

DemonSchool, de Necrosoft Games.
DemonSchool, de Necrosoft Games.

Más allá de que DemonSchool se convirtió en un juego esperado por los amantes del género por su propuesta jugable, también lo hizo debido a su apartado artístico que da esa sensación de terror, sangre y humor en un contexto que no deja de sentirse familiar. Más allá de los parecidos innegables con el universo de Persona, la mezcla de lo gótico, sus colores y lo llamativo de sus personajes dan una muy buena impresión.

Sobre la historia todavía no conocemos mucho más que Faye, la protagonista, descubre que forma parte de un largo linaje de una familia cazademonios y tanto ella como sus compañeros se enfrentan ante una nueva amenaza demoníaca que pone en peligro la vida de los humanos. Estos demonios invaden una universidad que se encuentra en una extraña isla que es donde ocurren todos estos acontecimientos.

DemonSchool, de Necrosoft Games.
DemonSchool, de Necrosoft Games.

DemonSchool tenía previsto su lanzamiento para septiembre de este año pero decidieron postergarlo debido al anuncio y lanzamiento de Hollow Knight: Silksong que, obviamente, se iba a llevar todas las miradas de esas semanas como así sucedió. De esta forma, el título saldrá el 19 de noviembre para PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 y PlayStation 5.

