Battlefield REDSEC es el nuevo battle royale gratuito de Battlefield Studios

La llegada de REDSEC marca el debut independiente del modo battle royale de Battlefield 6, disponible sin costo desde hoy

Por Gustavo Robles

Battlefield REDSEC, de Battlefield Studios.
La saga Battlefield toma un nuevo rumbo este 28 de octubre con el lanzamiento de Battlefield REDSEC, su propuesta gratuita dentro del género battle royale, separada de la entrega principal Battlefield 6. Desarrollada por Battlefield Studios como respuesta al fenómeno Call of Duty Warzone, Battlefield REDSEC emerge como un título independiente y free-to-play.

La estrategia detrás del lanzamiento de Battlefield REDSEC

El desarrollo de Battlefield REDSEC representa el mayor esfuerzo de Battlefield Studios por posicionarse en el género battle royale. Aunque los rumores circulaban desde hace meses, debido a filtraciones sobre contenido denominado “Granite”, la confirmación oficial se realizó tan solo un día antes del lanzamiento mediante redes sociales y comunicados del estudio.

El modelo free-to-play amplía de forma significativa la posible base de usuarios, siguiendo el éxito de Call of Duty Warzone. Según los responsables del estudio, el juego mantiene elementos clave de la saga, como la destrucción de escenarios y el combate con vehículos, adaptando estas características a un entorno más abierto y competitivo típico de los battle royale.

Paralelamente al lanzamiento de Battlefield REDSEC, Battlefield 6 da inicio a su primera temporada de contenido, distribuida en tres fases que se extenderán hasta diciembre. Cada fase incorpora nuevos mapas, armas, modos y eventos temporales, reforzando el compromiso de EA de mantener activa a su comunidad y fomentar el regreso de los jugadores.

Battlefield REDSEC, de Battlefield Studios.
Respuesta de Activision: nueva prueba gratuita de Call of Duty: Black Ops 6

Ante el lanzamiento de Battlefield REDSEC, Activision ha respondido anunciando, también para hoy 28 de octubre, una nueva prueba gratuita de Call of Duty: Black Ops 6, disponible hasta el 3 de noviembre. En esta ocasión, la oferta se enfoca en el modo multijugador y el tradicional modo de zombis, dejando fuera la campaña de historia.

La coincidencia en la programación de ambos eventos ha sido señalada rápidamente por la comunidad gamer, quienes perciben en esta acción una respuesta directa a la estrategia de EA. Mientras Activision sostiene desde hace varios meses su confianza en las próximas entregas de la saga, la decisión de calendarizar sus pruebas gratuitas en fechas clave de la competencia revela una estrategia agresiva para retener y captar a jugadores indecisos.

Reacciones de la comunidad

En los foros y redes sociales, la reacción a la coincidencia de lanzamientos ha sido inmediata, reflejando una percepción generalizada: la competencia directa entre Activision y EA ha alcanzado nuevos niveles de exposición, influyendo en las decisiones de desarrollo y comunicación de ambos estudios.

A esto se suma la decisión de EA de aplicar normas más estrictas en su plataforma Portal de Battlefield 6, anunciando sanciones para quienes reproduzcan mapas basados en otros shooters como Call of Duty, con la intención de diferenciar el perfil de su comunidad y evitar comparaciones directas con la competencia.

El futuro de Battlefield REDSEC dependerá de su habilidad para mantener el interés y la satisfacción de los jugadores más allá del impacto inicial. Con la mayor apertura de modelos gratuitos y eventos periódicos, la industria del videojuego reafirma una tendencia donde la accesibilidad y la innovación en el contenido serán determinantes para posicionar a una marca como líder en las preferencias globales.

