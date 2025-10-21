Malditos Nerds

Donkey Kong Bananza suma eventos mensuales únicamente para quienes posean el DLC

El nuevo sistema de eventos mensuales de Donkey Kong Bananza introduce desafíos rejugables con recompensas exclusivas para quienes adquieran el DLC

Por Lucas Rivarola

Donkey Kong Bananza, de Nintendo.
Donkey Kong Bananza, de Nintendo.

Nintendo ha anunciado oficialmente la incorporación de eventos mensuales de tiempo limitado en el DLC de Donkey Kong Bananza, disponible para Nintendo Switch 2, transformando el juego en una experiencia más dinámica y competitiva.

El primer evento, titulado Chip Fever, se celebrará del 28 de octubre al 4 de noviembre y ofrecerá desafíos con condiciones fijas y recompensas exclusivas, como estatuas de Enguarde y Kong Bananza. Esta iniciativa coloca al juego en la línea de otros considerados como juegos como servicio, en los que el contenido se actualiza y amplía regularmente para mantener el interés de los usuarios.

Características principales de los eventos mensuales

Cada evento mensual incluido en el DLC representa un desafío especial que modifica las reglas habituales del juego. A diferencia del sistema tradicional, en estos retos los elementos que normalmente se asignan al azar, como las ventajas derivadas de gemas de banandio o fósiles, estarán predefinidos.

Quienes alcancen las puntuaciones requeridas recibirán estatuas de personajes coleccionables y chips de banandio. Estos últimos podrán canjearse por figuras estándar dentro del juego, ampliando las opciones de coleccionables y recompensas cosméticas disponibles para los jugadores más dedicados.

El primer evento, Chip Fever, se desarrollará desde el 28 de octubre hasta el 4 de noviembre. Durante este lapso, los jugadores deberán superar los desafíos en Isla de Donkey Kong bajo las condiciones especiales establecidas, con el objetivo de obtener las estatuas de Enguarde, un pez espada icónico de la saga, y la figura especial de Kong Bananza creada para el DLC.

Donkey Kong Bananza, de Nintendo.
Donkey Kong Bananza, de Nintendo.

Efectos en los jugadores y la comunidad

La llegada de eventos temporales transforma a Donkey Kong Bananza en un título en constante actualización, alineado con la tendencia actual de la industria de videojuegos de ofrecer experiencias continuas a través de actualizaciones y contenido adicional. El enfoque de Nintendo de igualar las condiciones genera un entorno más equitativo para la comunidad, en el que el esfuerzo y la destreza predominan sobre la suerte.

Sin embargo, este planteamiento también genera cierta preocupación sobre la posible dependencia de los jugadores a eventos limitados para acceder a contenido exclusivo, lo que puede provocar sensaciones de urgencia y presión entre quienes buscan completar todas las colecciones. La opción de repetir los desafíos sin restricciones temporales contrarresta en parte esta presión, facilitando a los jugadores casuales decidir cuándo y cómo buscar las recompensas.

Tendencias del mercado y competencia entre plataformas

La transformación de Donkey Kong Bananza hacia un modelo más cercano a los juegos como servicio refleja una tendencia de la industria a fidelizar a los usuarios mediante contenido recurrente y recompensas especiales. Aunque Nintendo ha mostrado cautela en comparación con otras empresas al adoptar este enfoque, la introducción de eventos mensuales en un título emblemático como Donkey Kong establece un precedente relevante.

Además, restringir el acceso a estos eventos a quienes adquieren el DLC de pago evidencia una estrategia comercial dirigida a incentivar la compra de contenido adicional. Para quienes desean una experiencia completa, la inversión extra resulta necesaria.

Por otro lado, quienes solo poseen el juego base quedan fuera de estas novedades periódicas, acentuando la diferencia entre jugadores con y sin contenidos adicionales. La manera en que Nintendo gestione este equilibrio en el futuro podría afectar su posición competitiva en el creciente mercado de actualizaciones y DLC regulares.

